El pueblo con un increíble pozo de colores a solo tres horas de Bogotá

Turismo en Boyacá Foto: Pixabay.

Si usted busca un plan diferente, de esos que combinan la tranquilidad de “pueblear”, una caminata entre árboles y un río donde el tiempo parece detenerse, Santa María, en Boyacá, puede ser el destino perfecto. A este municipio no solo se le reconoce por su tradición ganadera y agrícola, sino también por esconder uno de esos lugares que sorprenden incluso a los viajeros más curiosos: el pozo La Calavera.

¿Qué podrá ver aquí?

En el corazón del Valle de Tenza, en el municipio de Santa María, Boyacá, se esconde una formación natural que sorprende tanto por su belleza como por su historia. Se trata del pozo La Calavera, un pozo de forma casi circular y de gran profundidad, rodeado por paredes rocosas que, vistas desde cierto ángulo, recuerdan la silueta de una calavera, origen de su inquietante nombre.

Este lugar se encuentra en la vereda Caño Negro, a unos 20 minutos del casco urbano, y está inmerso en un bosque tupido que envuelve al visitante desde el primer momento. Sus aguas, de un azul intenso, contrastan con el verde de la vegetación y crean un escenario ideal para nadar, caminar y disfrutar de un plan en familia, mientras los relatos de los habitantes locales añaden un aire de misterio y tradición al recorrido.

Y si a usted le gusta buscar experiencias que tengan historias fascinantes y le aporten un valor extra a cada visita, este pozo guarda un atractivo único. Más allá de su belleza natural, posee un valor científico excepcional: según investigaciones de la Universidad de los Andes, en esta zona se conservan algunas de las huellas de dinosaurio mejor preservadas del país, un hallazgo poco común en Colombia.

Estas evidencias transforman el recorrido en algo más que turismo de naturaleza y permiten asomarse a un pasado remoto que se remonta a millones de años.

Estas huellas pertenecen a dinosaurios herbívoros que habitaron la región hace aproximadamente 130 millones de años, conocidos como iguanodóntidos, el mismo grupo al que pertenece el famoso Iguanodon. La preservación de estas marcas en la roca ha sido clave para entender cómo era el paisaje y la fauna que alguna vez dominaron estas tierras.

¿Cómo llegar hasta aquí?

El trayecto hasta Santa María, Boyacá, también hace parte del plan. La vía, una de las más modernas del departamento, cruza 14 túneles y ofrece vistas constantes de montañas, ríos y vegetación.

Cómo llegar desde Bogotá:

Tome la autopista Norte hacia Tunja

Haga un desvío en Ventaquemada hacia Ramiriquí.

Pase por Tibaná y Chinavita

Continúe hasta Santa María

El recorrido dura entre 3 y 4 horas, según el tráfico y el clima.

Recomendaciones para la visita

Ropa y calzado: Lleve ropa para clima cálido y zapatos o botas con buen agarre que se puedan mojar. Incluya vestido o pantaloneta de baño.

Protección personal: repelente para mosquitos, bloqueador solar, gorra o sombrero e impermeable o sombrilla.

Alimentación: Lleve snacks personales en recipientes reutilizables. Recuerde que se trata de un entorno natural, por lo que todo lo que ingrese con usted debe salir con usted: plásticos, papel e incluso restos orgánicos o semillas.

