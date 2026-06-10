El pueblo conocido como “el más tequilero” del mundo: ruta, qué hacer y cómo llegar

Tequila, mariachi y Mundial: así se prepara Jalisco para recibir más colombianos en 2026 Foto: Cortesía

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Si alguien menciona el tequila, es probable que su mente viaje de inmediato a México: mariachis, sombreros, música ranchera y celebraciones llenas de color. Pocas bebidas están tan ligadas a la identidad de un país como esta, que durante siglos ha acompañado fiestas, reuniones familiares y tradiciones que han pasado de generación en generación.

Pero detrás de cada botella hay mucho más que una bebida. Existe una ciudad donde nació esta tradición, un lugar rodeado por extensos paisajes de agave azul y marcado por una historia que comenzó mucho antes de que el tequila alcanzara fama internacional. Se trata de Tequila, en el estado de Jalisco, un pueblo que ha convertido su herencia cultural en una experiencia que combina historia, gastronomía, turismo y una de las bebidas más representativas de México.

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¿Cuál es la historia detrás de Tequila, Jalisco?

Ubicado a unos 60 kilómetros de Guadalajara, en las faldas de un volcán y rodeado por extensos campos de agave azul, Tequila es mucho más que el lugar donde nació la bebida más emblemática de México. Este Pueblo Mágico de Jalisco, reconocido con esa distinción desde 2003, conserva una historia que se remonta siglos antes de la llegada de los españoles y que hoy se refleja en sus tradiciones, su gastronomía y sus paisajes declarados Patrimonio Mundial.

Para comprender su historia, toca remontarse al significado del mismo nombre, y es que Tequila proviene del náhuatl Tecuilan, que significa “lugar de tributos”. Antes de la conquista, la región estuvo habitada por grupos chichimecas, otomíes, toltecas y nahuatlacas, quienes ya aprovechaban las propiedades del agave.

En abril de 1530, el conquistador Cristóbal de Oñate incorporó el territorio a la Nueva Galicia y, ese mismo año, los franciscanos encabezados por fray Juan Calero fundaron el poblado de Santiago de Tequila.

El gran punto de inflexión llegó en 1600, cuando Pedro Sánchez de Tagle instaló la primera destilería dedicada al procesamiento del agave. Aunque esta planta ya era consumida por las comunidades locales, fue a partir de ese momento cuando comenzó la producción de la bebida que con el tiempo se convertiría en un símbolo nacional e internacional: el tequila. Así que, si tenía la duda, debe saber que primero fue el pueblo antes que la bebida.

Durante los siglos siguientes, la industria tequilera impulsó el crecimiento económico de la región. Tras la independencia de México, Tequila fue nombrada cabecera de uno de los departamentos del estado de Jalisco en 1824 y posteriormente obtuvo el título de ciudad en 1874. Desde entonces, su desarrollo ha estado estrechamente ligado al cultivo del agave y a la producción de tequila.

Hoy, Tequila atrae a miles de visitantes que buscan conocer el origen de esta bebida, recorrer antiguas haciendas y destilerías, disfrutar de la gastronomía local y admirar los paisajes agaveros que caracterizan a esta región de clima cálido y templado. Entre birrias, tejuinos y tradiciones centenarias, la ciudad mantiene viva una herencia cultural que la ha convertido en uno de los destinos más representativos de Jalisco y de México.

¿Hay alguna ruta?

Sí, y de hecho es una de las experiencias turísticas más completas y reconocidas de México. Se trata de la Ruta del Tequila, un recorrido que permite descubrir los paisajes, tradiciones y costumbres que dieron origen a la bebida más representativa del país. La ruta atraviesa el llamado Paisaje Agavero, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 2006, y conecta varios municipios ubicados alrededor del volcán de Tequila, entre ellos Tequila, Amatitán, El Arenal, Magdalena, Teuchitlán, Ahualulco de Mercado, Etzatlán y San Juanito de Escobedo.

Esta ruta se origina en 2006, cuando se impulsó un proyecto de desarrollo regional para poner en valor el patrimonio cultural y natural asociado al cultivo del agave y a la producción del tequila. Con el paso de los años, el proyecto evolucionó hasta convertirse en una marca turística reconocida, integrando empresas, haciendas, hoteles, restaurantes, operadores turísticos y destilerías que trabajan bajo estándares de calidad para ofrecer experiencias auténticas a los visitantes.

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La ruta se divide en dos grandes circuitos. El primero es el corredor de las Antiguas Fábricas de Tequila, que recorre los municipios de El Arenal, Amatitán y Tequila, donde los visitantes pueden adentrarse en el corazón de la industria tequilera.

Allí es posible caminar entre extensos campos de agave azul, visitar destilerías centenarias, conocer el proceso de elaboración de la bebida, participar en degustaciones y recorrer museos dedicados a la historia del tequila.

El segundo circuito se desarrolla en torno a la Zona Arqueológica de Guachimontones, en Teuchitlán, uno de los sitios prehispánicos más importantes del occidente mexicano. Este recorrido permite descubrir una faceta diferente de Jalisco, marcada por la riqueza arqueológica, las antiguas haciendas, los centros históricos y los paisajes naturales que rodean la presa La Vega.

Uno de los grandes atractivos de la Ruta del Tequila es que ofrece opciones para todo tipo de viajeros.

Para aquellos que aman la cultura: Aquí pueden visitar museos, galerías y centros interpretativos.

Para los amantes de la gastronomía: ellos tienen la oportunidad de probar platillos tradicionales maridados con tequila, además de conocer otros usos de agave azul.

Para los que desean lujo: Aquí quienes desean una experiencia más exclusiva pueden optar por paseos en helicóptero, hospedajes de lujo o recorridos privados por algunas de las destilerías más prestigiosas de la región.

Además, el recorrido permite conocer el Pueblo Mágico de Tequila, reconocido por sus calles empedradas, edificios históricos y ambiente tradicional. Sus plazas, museos, centros culturales y establecimientos dedicados al tequila ofrecen una inmersión completa en una de las tradiciones más emblemáticas de México.

¿Cómo llegar?

Llegar a Tequila desde Colombia es más sencillo de lo que parece. El primer paso es volar hasta Guadalajara, la principal ciudad de Jalisco y puerta de entrada a la región tequilera. Desde allí, solo quedan unos 65 kilómetros por carretera para llegar a este pueblo.

Vuelo de Bogotá a Guadalajara

Los viajeros pueden elegir entre dos alternativas principales:

Vuelos directos: aerolíneas como Viva Aerobus y Volaris operan algunas rutas sin escalas durante determinados días de la semana. El trayecto dura aproximadamente 5 horas y 15 minutos.

Vuelos con escala: compañías como Copa Airlines y Aeroméxico ofrecen conexiones diarias, generalmente a través de Ciudad de Panamá o Ciudad de México. En este caso, el viaje suele tomar entre 7 y 9 horas.

De Guadalajara a Tequila

Una vez en Guadalajara, el recorrido por tierra toma entre una y dos horas, dependiendo del medio de transporte elegido.

Autobús público: Es la opción más económica. Los buses salen desde la Antigua Central Camionera de Guadalajara o desde la Terminal de Zapopan.

Vehículo particular o taxi: Permite mayor flexibilidad para recorrer la región y hacer paradas en los paisajes agaveros que rodean la carretera.

Una recomendación es que, si quiere optar por una alternativa mucho más llamativa, puede abordar el Tequila Express. Estos son trenes temáticos que conectan Guadalajara con Tequila mientras ofrecen degustaciones, espectáculos de música tradicional mexicana, catas guiadas y visitas a algunas de las destilerías más reconocidas de la región.

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