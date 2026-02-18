El río colombiano de cinco colores que llaman el más hermoso del mundo: así puede visitarlo

Caño Cristales, en La Macarena, Meta Foto: Cortesía Mincomercio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hay lugares que despiertan orgullo nacional y, al mismo tiempo, asombro internacional, escenarios que han trascendido fronteras hasta ser reconocidos como los mejores del mundo en lo suyo. En el departamento del Meta, en plena región de los Llanos Orientales, existe uno de esos tesoros naturales que parece desafiar la lógica y la imaginación.

Se trata de Caño Cristales, un río que no solo fluye entre la selva y las formaciones rocosas de la Serranía de La Macarena, sino que se convierte en un espectáculo de color difícil de creer. Durante ciertos meses del año, su cauce se tiñe de rojos intensos, verdes vibrantes, amarillos dorados y matices azules que contrastan con el fondo oscuro, casi negro de la roca.

Más que un paisaje, es una experiencia sensorial que confirma por qué ha sido considerado uno de los ríos más hermosos del planeta, y aquí le contamos cómo puede visitarlo.

Le podría interesar: Mapa viajero: destinos imperdibles para conocer Colombia de punta a punta

¿Qué puede ver en Caño Cristales?

Lo primero es entender por qué muchos lo llaman el río de los cinco colores o incluso el de los siete colores. No se trata de un efecto óptico ni de un truco de la luz, sino de un fenómeno natural protagonizado por la Macarenia clavigera, una planta acuática endémica que, bajo ciertas condiciones de sol y nivel del agua, tiñe el cauce de colores.

Este espectáculo ocurre en el corazón del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, en el departamento del Meta, una zona estratégica donde convergen los ecosistemas de los Andes, la Amazonía y la Orinoquia. Declarado área protegida en 1989, el parque es un corredor biológico clave y un santuario de biodiversidad que exige un turismo responsable.

Durante la temporada de mayor esplendor, entre junio y noviembre, los visitantes pueden recorrer caminos como Caño Escondido, Los Pianos, Intermedio o el Salto del Águila, donde el río muestra sus colores con mayor intensidad.

En el trayecto aparecen lugares emblemáticos como el Tapete Rojo, donde la macarenia cubre el fondo con un rojo vibrante; Los Ochos, formaciones naturales que dibujan figuras perfectas en la roca; Los Cuarzos, con delicadas caídas de agua cristalina; y la famosa Piscina del Turista, uno de los pocos puntos habilitados para bañarse.

La experiencia no se limita al color del agua. Desde el Mirador, que se eleva sobre el río Guayabero, se obtiene una panorámica amplia de la serranía y de la ribera que serpentea entre formaciones rocosas milenarias. Además, la fauna acompaña el recorrido: es posible avistar garzas moras, monos ardilla, tortugas terecay o caimanes de anteojos, aunque siempre bajo las reglas del ecosistema, donde la naturaleza marca el ritmo.

Si bien puede recorrerse en distintas épocas, el segundo semestre del año ofrece el momento ideal, cuando las lluvias permiten que la Macarenia clavigera alcance su máximo esplendor y el río despliegue ese espectáculo de colores que lo ha convertido en uno de los más hermosos del mundo.

¿Cómo visitar Caño Cristales?

El punto de llegada es el municipio de La Macarena, el más cercano al atractivo natural. Puede elegir entre dos opciones principales:

Vía aérea (la más rápida y cómoda): Desde Bogotá salen vuelos directos hacia La Macarena, operados por Avianca y Satena . El trayecto dura aproximadamente una hora.

Vía terrestre y fluvial (más aventurera): Desde Bogotá puede viajar por carretera hasta Villavicencio, un recorrido de 3 a 4 horas. Desde allí, el trayecto hacia La Macarena puede tomar entre 8 y 10 horas adicionales, combinando transporte terrestre y, en algunos casos, fluvial por el río Guayabero.

Una vez en La Macarena, deberá:

Registrarse con las autoridades ambientales y turísticas.

Contratar un guía autorizado, requisito obligatorio para ingresar.

Verificar con anticipación la disponibilidad de cupos, ya que el acceso diario es limitado.

Consultar con su agencia o con la entidad responsable sobre el estado de los senderos, condiciones climáticas y actividades habilitadas, como el ingreso al sector de Raudal Angosturas I.

Los valores de entrada al parque varían según la edad y nacionalidad:

Menor de 25 años: $28.000 COP

Mayor de 25 años: $51.500 COP

Extranjero: $78.500 COP

Planear el viaje con tiempo no solo facilita la logística, sino que garantiza una experiencia organizada y respetuosa con uno de los ecosistemas más frágiles y valiosos del país.

Si desea una agencia que le ofrezca un plan que incluya Caño Cristales, puede pasarse por este emprendimiento turístico: El emprendimiento de turismo de naturaleza en el Meta con firmantes de paz

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.