14 de noviembre de 2025 - 09:31 p. m.

El turismo en San Andrés continúa en aumento con 904.433 visitantes en este año

De acuerdo con la Secretaría de Turismo del departamento, más del 90 % de la economía local depende directamente de esta actividad. Este incremento representa un alivio para la canasta familiar y las cifras así lo demuestran: hasta finales de octubre la isla ha recibido a 904.433 visitantes, de los cuales 230.906 son extranjeros. A pesar de estos esfuerzos, los habitantes de San Andrés consideran que aún faltan algunas estrategias para que la isla continúe creciendo en materia turística. Reconocen que este ejercicio es el eje central para sostener la economía local.

