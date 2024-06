“El turismo en San Andrés está en recuperación”: secretario Ricardo Camacho

Según Ricardo Camacho, secretario de turismo de San Andrés, la isla atraviesa por un a recuperación turística. Foto: Gobernación San Andrés

Un video que se hizo viral en redes sociales, y que mostraba un avión con muy pocos ocupantes que tenía como destino San Andrés, volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la situación del turismo en la isla, que lleva ya un buen tiempo tratando de recuperarse.

Justamente el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Fontur, anunció hace unos días la aprobación de 17 proyectos turísticos por $9.360 millones para San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estas inversiones buscan mejorar la competitividad, infraestructura y promoción turística del archipiélago. Espeficamente en San Andrés los proyectos incluyen: ordenamiento de playas, fortalecimiento de la oferta bienestar, misiones comerciales, infraestructura turística, reactivación económica, planes de ordenamiento ecoturístico, participación en ferias turísticas, desarrollo de turismo cultural y creativo, promoción gastronómica, fortalecimiento de la información de la red turística y viajes de familiarización con ruedas de negocio.

Estas iniciativas buscan no solo aumentar el flujo de turistas, sino también integrar a los prestadores de servicios locales, mejorando la experiencia turística y beneficiando a la comunidad del archipiélago.

En entrevista con El Espectador, Ricardo Camacho, secretario de turismo de San Andrés, habló se la situación del sector y de la aprobación de la propuesta que aumentaría la llegada de vuelos a la isla, y expuso la participación del Gobierno Nacional en el momento actual de turismo ese territorio.

¿Cómo está la situación turística en San Andrés?

Comparándonos con épocas pre pandemia estábamos creciendo turísticamente, las cifras muestran que estamos un 3% por arriba en turistas en la isla respecto a lo que teníamos en mayo de 2019, y 9% respecto a los que habían en el 2018.

Si bien la salida de aerolíneas nos ha afectado, LATAM y Avianca nos han ayudado a pesar de que no tengamos el mismo número de vuelos que anteriormente. Entonces, estamos encaminados a una recuperación, post pandemia, tenemos aún falencias de conectividad, pero esperamos fortalecerlas. Aún más con la llegada de la aerolínea Jet Lag.

Es decir, ¿San Andrés no está en crisis turística?

Desde mi percepción estamos en una recuperación a nivel turístico en San Andrés.

Aparte de la conectividad, ¿qué otros aspectos debe fortalecer la isla en esa recuperación?

Estamos muy comprometidos con el fortalecimiento del destino. En ámbitos de limpieza y orden debemos mejorar, además del mantenimiento a la estructura turística que es un pilar para ser más competitivos. Además hay un factor importantísimo y es el promocional, de dar a conocer que no somos solo sol y playa, que si bien es nuestro plus, no es nuestro todo. Tenemos cultura, música, gastronomía, artesanía, turismo deportivo, experiencias con la naturaleza, todo eso auténtico de nuestra isla.

Hace unos días circuló un video en el que un pasajero, a bordo de un avión expuso que había pocos turistas hacia San Andrés. ¿Este video nació de una situación circunstancial o está acorde con la coyuntura turística de la isla?

Las cifra es de 78.157 turistas en mayo de 2024, contra los 72 mil que tuvimos en el año 2018 y los 83 mil del 2019. Creería que ese video fue una situación circunstancial.

En esa recuperación, ustedes han propuesto incentivos a las aerolíneas que visitan la isla, en términos del precio del combustible. ¿Eso qué tan cerca está de concretarse?

Debemos agradecer el apoyo del Gobierno Nacional y a la aeronáutica civil que escucharon la solicitud de nuestro gobernador de la eliminación del IVA en el combustible para las aerolíneas que visiten la isla. La DIAN ya aprobó la propuesta mediante una tesis jurídica.

¿Qué falta para la ejecución? ¿cuánto tiempo?

No podría hablar exactamente de un tiempo. El señor gobernador ha estado muy pendiente del proyecto, que además ya se socializó con diferentes aerolíneas en un espacio que fue citado por el director de la aeronáutica civil. Allí escuchamos a las aerolíneas y trabajamos de la mano para fortalecer la conectividad que todavía necesitamos, necesitamos que el Gobierno Nacional nos ayude.

Pero, ¿El gobierno sí los ha ayudado o no?

El Gobierno Nacional ha escuchado a nuestro gobernador y nos dio el espacio para la tesis jurídica. Pero necesitamos fortalecer la conectividad de nuestro destino.

¿Les ha incumplido en algo el Gobierno Nacional?

Le hemos pedido que nos ayude a fortalecer la conectividad. Esperamos que sea algo que podamos mejorar para la calidad del turismo, algo de lo cual dependemos todos en la isla.

¿Con el Fondo Nacional de Turismo qué soluciones han impulsado?

Con FONTUR hemos venido desarrollando varios proyectos de turismo para la isla, ya que ellos siempre nos escuchan. Más adelante los daremos a conocer.

