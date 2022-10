Empresarios de Emiratos Árabes buscan incrementar negocios de turismo en Colombia

El portafolio de experiencias turísticas incluye productos asociados con turismo cultural, urbano, destinos patrimonio, turismo gastronómico, agroturismo y lujo. Foto: Cortesía ProColombia

Una misión internacional conformada por nueve empresarios mayoristas del turismo mundial y un representante de Turkish Airlines, llegó a Colombia producto de las oportunidades comerciales entre ambos países que se concretaron en Expo 2020 Dubái. Su propósito será conocer la oferta turística de Bogotá, Cali, Cartagena y el Eje Cafetero, y las regiones turísticas Andes Occidentales Colombianos, Gran Caribe Colombiano, Pacífico Colombiano y Andes Orientales Colombianos, respectivamente.

Es la primera vez que estos empresarios, mayoristas del turismo a nivel mundial, visitan el país, lo que representa una gran oportunidad para fortalecer las relaciones comerciales con los operadores colombianos, y atraer viajeros de alto gasto que aporten al turismo sostenible que busca el país.

Este intercambio comercial se dio gracias al liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y es producto de una sinergia entre ProColombia, los operadores colombianos, el sector hotelero, las aerolíneas Turkish Airlines y Avianca, además de las entidades regionales que participaron en la rueda de negocios de turismo de Colombia en la Expo 2020.

El portafolio de experiencias turísticas incluye productos asociados con turismo cultural, urbano, destinos patrimonio, turismo gastronómico, agroturismo y lujo. Asimismo, los empresarios nacionales tendrán la oportunidad de mostrar la adecuación de su oferta al perfil del viajero Halal.

“En el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el propósito es no solo incrementar el número de turistas, sino aprovechar el gran potencial de biodiversidad con que cuenta el país para avanzar en el fortalecimiento del turismo de paz”, aseguró el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza.

El funcionario destacó el enorme potencial del país “en turismo verde, así como nuestra riqueza cultural y gastronómica. Colombia es quizás uno de los países con mayor variedad en recursos naturales, y esto debe permitirnos afianzar nuestro objetivo de conseguir que los beneficios del turismo de paz lleguen a todos los colombianos”.

Quiénes participan

La delegación de empresarios internacionales está conformada por Manoj Bisht, Head of Strategic Alliances de Dnata Travel; Mohammed Sharif Saleem, Deputy Managing Director de ATS Travel Beyond; Mohammed Abdalla Alhafidhi, General Manager Airlink International Travel; Santhosh Cheriyan, Vice President Moddle East, en Akbar Travels of India; Kumar Vellore Jagadeesan, General Manager de ANTA – Anjman National Travel Agency; Raheesh Babu, Konnagal, Chief Operating Officer de Musafir; Mohamed Habibullah Asis Hussain, Head Of Holidays de Al Tayer Travel; Fardam Mohammed Haneef, Director de Deira Travel; y Arif Pasha, Regional Sales & Marketing Manager de Turkish Airlines.

Por su parte, la operación del viaje de familiarización está a cargo de las empresas nacionales que participaron en Expo 2020 Dubái, The Colombian Trip, Colombian Journeys, All Reps, Transfers and Tours, Magical Colombia, Cali Travel, Colombia Sky e Incentivamos Colombia.

El recorrido

La agenda de la misión empresarial inició en Bogotá del 15 al 17de octubre, con visitas a destinos emblemáticos de la ciudad como Monserrate, el Museo del Oro e inspecciones en el hotel Casa Medina, el hotel de La Ópera y el Four Seasons.

#InfoIDT| Representantes de las agencias turísticas de los @emiratos visitan @MonserrateCol. Con una hermosa panorámica de la #CapitalEstrella descubren por qué @Bogota es un destino imperdible pic.twitter.com/YW74NkmN91 — IDTBogota (@IDTBogota) October 16, 2022

El 17 y 18 de octubre, en el Eje Cafetero participaron en recorridos a caballo en la Hacienda Equiana y en un tour panorámico en el cable aéreo de Pereira, y visitarán el Valle de Cocora, Salento y Filandia, en Quindío.

El 19 y 20 de octubre llegaron al Valle del Cauca, donde visitaron destinos como el Museo Rayo, en Roldanillo y el Lago Calima. Tendrán además experiencias gastronómicas en la galería La Alameda, de Cali y un show de salsa en el Hotel Dann. Luego, el 21 de octubre se desplazaron a Cartagena donde la agenda incluye estadía y actividades en el Hotel Sofitel Casablanca, recorridos por la Ciudad Amurallada y Getsemaní.

Según datos de Global Data, con análisis de ProColombia, el gasto promedio del turista emiratí por viaje al exterior es de US$922 para estadías de tres noches, y los rubros principales dentro de su presupuesto son los intermediarios, las compras y el entretenimiento. En cuanto a los motivos de viaje, el 62,5 % lo hace por vacaciones y el 25,6 %, por negocios.

Entre 2015 y 2019, la llegada de visitantes de los países que conforman el CC (Consejo de Cooperación del Golfo) a Colombia, presentó una tasa de crecimiento anual compuesto del 11,4 %. Emiratos Árabes Unidos es el principal país emisor de viajeros de la región hacia Colombia, participando con el 53 %, según datos de Migración Colombia.

Desde la participación de Colombia en Expo 2020 Dubái, la solicitud de visas desde Emiratos Árabes Unidos hacia el país aumentó un 125 %. Igualmente, a finales de 2021 Turkish Airlines aumentó de tres a siete las frecuencias semanales hacia Colombia. Entre EAU y Colombia hay conexiones aéreas a través de las ciudades de Ámsterdam, Frankfurt, Paris, Madrid y Estambul.

