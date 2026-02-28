Publicidad

Home

Turismo

En fotos: 18 pueblos patrimonio de Colombia para “pueblear” un fin de semana

Si usted está buscando este fin de semana dónde “pueblear”, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo con sentido y profundidad. Los pueblos patrimonio de Colombia no solo ofrecen arquitectura colonial bien conservada y plazas llenas de historia, sino que son escenarios donde cada calle empedrada cuenta el origen de una región.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Leidy Barbosa
Leidy Barbosa
28 de febrero de 2026 - 09:00 p. m.
Ubicada al norte de Caldas y fundada en 1808, Aguadas, conocida como la “Ciudad de las Brumas”, es un pueblo patrimonio desde 2012 que conserva intacta la esencia del típico pueblo paisa entre calles coloniales, tradición cafetera y una fuerte identidad cultural. Cuna del sombrero aguadeño tejido en iraca y sede del Festival Nacional del Pasillo Colombiano, forma parte del Paisaje Cultural Cafetero declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y ofrece al visitante historia, arquitectura, artesanías y paisajes naturales que reflejan la Antioquia pujante que ayudó a forjar el país.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Turismo

Viajes

Viajes por Colombia

Pueblear

Pueblos patrimonio

Turismo por colombia

 

Jenny(51929)Hace 8 minutos
Lindos pueblos, merecido reconocimiento. El 5 y el 18 no tienen nombre.
william pineros(75140)Hace 16 minutos
La Jagua en Huila o el "Pueblo de las Brujas", es para visitar. Destaca por sus calles empedradas, más de 300 casas de teja de barro...
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.