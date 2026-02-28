En fotos: 18 pueblos patrimonio de Colombia para “pueblear” un fin de semana

Ubicada al norte de Caldas y fundada en 1808, Aguadas, conocida como la “Ciudad de las Brumas”, es un pueblo patrimonio desde 2012 que conserva intacta la esencia del típico pueblo paisa entre calles coloniales, tradición cafetera y una fuerte identidad cultural. Cuna del sombrero aguadeño tejido en iraca y sede del Festival Nacional del Pasillo Colombiano, forma parte del Paisaje Cultural Cafetero declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y ofrece al visitante historia, arquitectura, artesanías y paisajes naturales que reflejan la Antioquia pujante que ayudó a forjar el país.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada