👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.
Publicidad
En fotos: 18 pueblos patrimonio de Colombia para “pueblear” un fin de semana
Si usted está buscando este fin de semana dónde “pueblear”, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo con sentido y profundidad. Los pueblos patrimonio de Colombia no solo ofrecen arquitectura colonial bien conservada y plazas llenas de historia, sino que son escenarios donde cada calle empedrada cuenta el origen de una región.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
28 de febrero de 2026 - 09:00 p. m.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Ubicada al norte de Caldas y fundada en 1808, Aguadas, conocida como la “Ciudad de las Brumas”, es un pueblo patrimonio desde 2012 que conserva intacta la esencia del típico pueblo paisa entre calles coloniales, tradición cafetera y una fuerte identidad cultural. Cuna del sombrero aguadeño tejido en iraca y sede del Festival Nacional del Pasillo Colombiano, forma parte del Paisaje Cultural Cafetero declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y ofrece al visitante historia, arquitectura, artesanías y paisajes naturales que reflejan la Antioquia pujante que ayudó a forjar el país.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada