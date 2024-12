Entre las tradiciones que se tiene para entrar a la selva está la de portar tabaco para no perder el rumbo, no mencionar ni gritar nombres para que la selva no se alarme, y en caso de estar perdido, lo recomendado es golpear dos veces las raíces de los árboles que salen del arropo de la tierra.

Foto: Juan Pinillos @viajeroconcausa