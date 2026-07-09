En fotos: cinco lugares turísticos de Antioquia que no puede perderse

Jericó, conocido como “La Atenas del Suroeste”, es uno de los pueblos integrantes de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, el cual se destaca por su arquitectura republicana, calles empedradas, coloridas fachadas y una fuerte tradición cafetera y religiosa. Los visitantes pueden recorrer el ecoparque Las Nubes, disfrutar de las panorámicas desde el Morro El Salvador, conocer la biodiversidad del Jardín Botánico Los Balsos o adentrarse en la historia regional en el Museo de Antropología y Arte de Jericó (MAJA).

Foto: Cortesía MinCIT