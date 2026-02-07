En fotos: destinos no tradicionales en Colombia que serán tendencia en 2026

Entre bienestar, naturaleza interpretada y cultura viva, varios destinos del país se alinean con las nuevas formas de viajar y concentran parte de las apuestas del turismo colombiano hacia 2026. En un momento sin euforias ni crecimientos automáticos, el viaje vuelve a pensarse desde el sentido, la experiencia y la conexión real con los territorios. En ese escenario, algunos lugares de Colombia destacan por responder a lo que hoy busca el viajero: bienestar auténtico, naturaleza comprendida más allá del paisaje, cultura en movimiento y espacios donde el tiempo parece transcurrir a otro ritmo. Este es un recorrido por destinos no tradicionales que, por su carácter y su momento, se perfilan como imperdibles en 2026.