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En fotos: inicia la temporada de ballenas y estos son los mejores lugares para verlas

Cada año, entre julio y noviembre, el Pacífico colombiano se convierte en el escenario de un espectáculo natural impresionante. Y es que aquí, miles de ballenas jorobadas llegan desde la Antártida tras recorrer miles de kilómetros para aparearse y dar a luz a sus crías en las cálidas aguas del país. Por esto, si quiere vivir de cerca este fenómeno, estos son algunos de los destinos imperdibles para disfrutar de la temporada de ballenas en Colombia.

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Leidy Barbosa Ramírez
Leidy Barbosa Ramírez
07 de julio de 2026 - 06:30 p. m.
Bahía Solano es uno de los destinos de naturaleza más destacados de Colombia por su biodiversidad. Reconocido por el avistamiento de ballenas jorobadas, tortugas marinas y aves, este sitio ofrece experiencias de senderismo y recorridos por cascadas. Lugares como El Valle, Playa Almejal, la cascada El Tigre y Playa Cuevita complementan la experiencia con playas, ecoturismo y proyectos comunitarios de conservación de tortugas marinas.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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