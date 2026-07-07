En fotos: inicia la temporada de ballenas y estos son los mejores lugares para verlas

Cada año, entre julio y noviembre, el Pacífico colombiano se convierte en el escenario de un espectáculo natural impresionante. Y es que aquí, miles de ballenas jorobadas llegan desde la Antártida tras recorrer miles de kilómetros para aparearse y dar a luz a sus crías en las cálidas aguas del país. Por esto, si quiere vivir de cerca este fenómeno, estos son algunos de los destinos imperdibles para disfrutar de la temporada de ballenas en Colombia.