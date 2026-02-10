En fotos: los pueblos de Colombia reconocidos por ONU Turismo como los mejores del mundo

Le invitamos a recorrer, en imágenes, los pueblos de Colombia que han conquistado al mundo al preservar su cultura, su naturaleza y la esencia de la vida rural, impulsando iniciativas de cuidado y turismo responsable que permiten compartir su riqueza con todos los visitantes.
Choachí, ubicado a solo 39 kilómetros de Bogotá, fue el primer pueblo colombiano en recibir en 2022 el reconocimiento Best Tourism Villages de ONU Turismo, gracias a su modelo de turismo rural sostenible basado en la conservación ambiental, la inclusión comunitaria y la diversificación económica. El municipio ha impulsado rutas turísticas comunitarias, acuerdos de conservación en el área de influencia del Parque Nacional Natural Chingaza y la protección de cerca de 400 hectáreas de ecosistemas.
Foto: Alcaldía Choachí