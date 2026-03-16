Publicidad

Home

Turismo

En fotos: Ocho parques naturales colombianos recomendados para 2026

Colombia se ha consolidado como un destino clave para el turismo sostenible en América Latina gracias a la protección de sus ecosistemas y a la diversidad de paisajes que alberga. Y para quienes buscan viajar y conectarse con la naturaleza, los parques nacionales abiertos al público ofrecen experiencias que combinan aventura, cultura y turismo responsable.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Leidy Barbosa
Leidy Barbosa
16 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
Ubicado a 4.050 metros sobre el nivel del mar, en el corazón del Eje Cafetero, el Parque Nacional Natural Los Nevados es uno de los refugios de alta montaña más importantes de Colombia. En este paisaje andino conviven glaciares, páramos y bosques que conservan una gran diversidad de flora y fauna y abastecen importantes fuentes de agua. Allí es posible realizar actividades como senderismo, ciclomontañismo, observación de fauna y escalada, mientras se recorren rutas hacia lugares como el Nevado del Ruiz o la Laguna del Otún, donde habitan especies emblemáticas como el cóndor de los Andes, el oso de anteojos y los frailejones.
Foto: Laguna del nevado Santa Isabel, Sebastián Isaza Ramírez, PNN Los Nevados, Caldas.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Turismo

Viajes

Viajes por Colombia

Parques Naturales Nacionales

PNN

Parques naturales

Chingaza

Meta

que hacer en los planes naturales

Que hacer en colombia

viajar a colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.