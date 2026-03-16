En fotos: Ocho parques naturales colombianos recomendados para 2026

Ubicado a 4.050 metros sobre el nivel del mar, en el corazón del Eje Cafetero, el Parque Nacional Natural Los Nevados es uno de los refugios de alta montaña más importantes de Colombia. En este paisaje andino conviven glaciares, páramos y bosques que conservan una gran diversidad de flora y fauna y abastecen importantes fuentes de agua. Allí es posible realizar actividades como senderismo, ciclomontañismo, observación de fauna y escalada, mientras se recorren rutas hacia lugares como el Nevado del Ruiz o la Laguna del Otún, donde habitan especies emblemáticas como el cóndor de los Andes, el oso de anteojos y los frailejones.

Foto: Laguna del nevado Santa Isabel, Sebastián Isaza Ramírez, PNN Los Nevados, Caldas.