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En imágenes: cinco destinos en el mundo para celebrar el Día del Montañista

Para quienes encuentran en las montañas una mezcla de aventura, naturaleza y desafío personal, cada recorrido se convierte en una experiencia que pone a prueba la resistencia y la paciencia. Por eso, cada 5 de agosto se conmemora el Día del Montañista, una fecha que invita a reconocer esta actividad y a descubrir algunos de los escenarios de montaña más impresionantes del mundo, y nosotros, en Entre Montañas, queremos recomendarle cinco para que lo tenga como meta.

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Leidy Barbosa Ramírez
Leidy Barbosa Ramírez
09 de agosto de 2026 - 02:00 p. m.
En Colombia, en lo profundo de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra la Ciudad Perdida, un antiguo asentamiento indígena, al que se llega después de varios días de caminata por la selva tropical. El recorrido combina montañas, ríos, cascadas y paisajes naturales, hasta llegar a las tradicionales terrazas de piedra de Teyuna. Es una alternativa para quienes buscan celebrar el Día del Montañista con una experiencia que combina aventura, naturaleza e historia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - iStock

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