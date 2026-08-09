En imágenes: cinco destinos en el mundo para celebrar el Día del Montañista

Para quienes encuentran en las montañas una mezcla de aventura, naturaleza y desafío personal, cada recorrido se convierte en una experiencia que pone a prueba la resistencia y la paciencia. Por eso, cada 5 de agosto se conmemora el Día del Montañista, una fecha que invita a reconocer esta actividad y a descubrir algunos de los escenarios de montaña más impresionantes del mundo, y nosotros, en Entre Montañas, queremos recomendarle cinco para que lo tenga como meta.