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En imágenes: descubra qué hacer en el Desierto de la Tatacoa y cómo llegar

Si disfruta los destinos que combinan naturaleza, aventura e historia, el Desierto de la Tatacoa debería estar entre sus próximos viajes. Este emblemático paisaje del Huila no solo sorprende por sus formaciones rojizas y grises, sino también por el pasado geológico que guarda bajo sus pies.

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Leidy Barbosa Ramírez
Leidy Barbosa Ramírez
29 de julio de 2026 - 04:14 p. m.
Si a usted le gusta descubrir lugares curiosos, con paisajes que parecen de otro planeta y una historia que se remonta millones de años, el Desierto de la Tatacoa debe estar entre sus próximos destinos. Este emblemático rincón del Huila no solo cautiva por sus laberintos de tierra rojiza y gris, sino también porque alberga uno de los patrimonios geológicos más importantes del mundo.
Foto: Leidy Barbosa Ramírez

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