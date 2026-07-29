En imágenes: descubra qué hacer en el Desierto de la Tatacoa y cómo llegar

Si a usted le gusta descubrir lugares curiosos, con paisajes que parecen de otro planeta y una historia que se remonta millones de años, el Desierto de la Tatacoa debe estar entre sus próximos destinos. Este emblemático rincón del Huila no solo cautiva por sus laberintos de tierra rojiza y gris, sino también porque alberga uno de los patrimonios geológicos más importantes del mundo.

Foto: Leidy Barbosa Ramírez