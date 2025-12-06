En imágenes, hoteles boutique en Colombia: lujo y sostenibilidad en destinos imperdibles

El Nido del Cóndor, en Caldas, se encuentra en una pequeña isla situada sobre una meseta rodeada por dos ríos, en medio de las montañas andinas en el corazón del departamento. Es hogar de una de las últimas parejas de cóndores de la región y de más de 230 especies de aves. Cuenta con cinco carpas tipo safari y una villa.

Foto: Cortesía Secretos de Colombia