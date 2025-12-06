Logo El Espectador
En imágenes, hoteles boutique en Colombia: lujo y sostenibilidad en destinos imperdibles

Más que una colección hotelera, Secretos de Colombia es una invitación a explorar el país desde su esencia. Sus 15 hoteles boutique, ubicados en lugares privilegiados y llenos de historia, combinan sostenibilidad, confort y vivencias únicas que conectan al visitante con los paisajes, sabores y tradiciones que hacen de Colombia un destino inigualable.

María Alejandra Castaño Carmona
06 de diciembre de 2025 - 05:30 p. m.
El Nido del Cóndor, en Caldas, se encuentra en una pequeña isla situada sobre una meseta rodeada por dos ríos, en medio de las montañas andinas en el corazón del departamento. Es hogar de una de las últimas parejas de cóndores de la región y de más de 230 especies de aves. Cuenta con cinco carpas tipo safari y una villa.
Foto: Cortesía Secretos de Colombia

