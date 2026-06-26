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En imágenes: los destinos que no pueden faltar en su viaje a Córdoba

Entre playas, ciénagas, pueblos y paisajes naturales, Córdoba ofrece una gran variedad de destinos para quienes buscan conocer el Caribe colombiano más allá de los circuitos tradicionales.

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Leidy Barbosa Ramírez
Leidy Barbosa Ramírez
26 de junio de 2026 - 08:16 p. m.
El primer destino es Montería, capital ganadera de Colombia y principal puerta de entrada a Córdoba gracias al Aeropuerto Internacional Los Garzones. Esta es una ciudad que combina desarrollo urbano, naturaleza y tradición a orillas del río Sinú. Uno de sus mayores atractivos es la Ronda del Sinú, un amplio parque lineal que recorre la ribera del río y reúne espacios ecológicos, culturales y recreativos, además del Museo Zenú de Arte Contemporáneo y diversos escenarios para eventos y exposiciones.
Foto: Leidy Barbosa Ramírez

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