En imágenes: los destinos que no pueden faltar en su viaje a Córdoba

El primer destino es Montería, capital ganadera de Colombia y principal puerta de entrada a Córdoba gracias al Aeropuerto Internacional Los Garzones. Esta es una ciudad que combina desarrollo urbano, naturaleza y tradición a orillas del río Sinú. Uno de sus mayores atractivos es la Ronda del Sinú, un amplio parque lineal que recorre la ribera del río y reúne espacios ecológicos, culturales y recreativos, además del Museo Zenú de Arte Contemporáneo y diversos escenarios para eventos y exposiciones.

Foto: Leidy Barbosa Ramírez