En imágenes: los destinos que no pueden faltar en su viaje a Córdoba

Entre playas, ciénagas, pueblos y paisajes naturales, Córdoba ofrece una gran variedad de destinos para quienes buscan conocer el Caribe colombiano más allá de los circuitos tradicionales.
El primer destino es Montería, capital ganadera de Colombia y principal puerta de entrada a Córdoba gracias al Aeropuerto Internacional Los Garzones. Esta es una ciudad que combina desarrollo urbano, naturaleza y tradición a orillas del río Sinú. Uno de sus mayores atractivos es la Ronda del Sinú, un amplio parque lineal que recorre la ribera del río y reúne espacios ecológicos, culturales y recreativos, además del Museo Zenú de Arte Contemporáneo y diversos escenarios para eventos y exposiciones.
Foto: Leidy Barbosa Ramírez