En imágenes: Siete destinos imperdibles para conocer los bosques de Colombia

Si usted busca destinos únicos, donde los árboles gigantes y los ecosistemas se queden en la memoria, no debe mirar hacia otro lado. En Colombia, donde el 53 % del territorio está cubierto de bosques, la naturaleza se convierte en una experiencia en sí misma: paisajes que sorprenden, pero también invitan a entender su fragilidad y la importancia de cuidarlos. Aquí le contamos cuáles son los principales tipos de bosques del país y cómo acercarse a ellos a través de experiencias que combinan contemplación, aprendizaje y conexión con la vida natural.
Si quiere conocer el bosque andino, el Parque Nacional Natural Chingaza es uno de los mejores ejemplos cerca de Bogotá. Este ecosistema, que combina bosques altoandinos con páramos, alberga una gran diversidad de flora y fauna, incluido el oso andino, una especie en peligro de extinción que cumple un papel clave en el equilibrio natural. Además de su riqueza biológica, estos bosques son fundamentales para la regulación del agua y la conservación del entorno, lo que los convierte en un escenario ideal para entender la importancia de proteger estos paisajes.
Foto: Leidy Barbosa