En imágenes: Siete destinos imperdibles para conocer los bosques de Colombia

Si usted busca destinos únicos, donde los árboles gigantes y los ecosistemas se queden en la memoria, no debe mirar hacia otro lado. En Colombia, donde el 53 % del territorio está cubierto de bosques, la naturaleza se convierte en una experiencia en sí misma: paisajes que sorprenden, pero también invitan a entender su fragilidad y la importancia de cuidarlos. Aquí le contamos cuáles son los principales tipos de bosques del país y cómo acercarse a ellos a través de experiencias que combinan contemplación, aprendizaje y conexión con la vida natural.