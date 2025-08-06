¿En qué circuitos se filmó la película F1 y qué puede hacer en sus alrededores?

En 2025, Australia vuelve a ser anfitriona de una de las carreras más esperadas del calendario, atrayendo a miles de visitantes de todo el mundo. Foto: Getty Images

Si usted es fan de la F1 y ha visto la película basada en este mundo de carreras, probablemente se haya preguntado qué tan real fue todo lo que vio en pantalla. Y es que F1: La película, protagonizada por Brad Pitt, no solo recrea la intensidad y el drama del campeonato más prestigioso del automovilismo, sino que lo hace desde los mismos circuitos donde compiten los verdaderos pilotos.

Esto se debe a que la producción no escatimó en realismo: los actores condujeron monoplazas modificados en pistas oficiales durante fines de semana de Gran Premio, mientras que el resto de la acción se completó con efectos visuales de última generación. El resultado es una experiencia cinematográfica que mezcla ficción y realidad, como pocas veces se ha visto en el cine deportivo.

Aquí le decimos algunas de las pistas que según la F1 fueron utilizadas para la película.

Spa-Francorchamps en Bélgica

El Circuito de Spa-Francorchamps, conocido como “el circuito más bonito del mundo”, es una joya del automovilismo mundial con más de un siglo de historia que comenzó en 1921. Y es que enclavado en el corazón de las Ardenas belgas, este trazado de 6.947 km es mundialmente reconocido por su icónico Raidillon de l’Eau Rouge, el cual es una curva con 17% de pendiente que se ha convertido en símbolo del circuito. A lo largo de su centenaria historia, ha sido testigo de la evolución del automovilismo, albergando desde 1950 el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 y otros importantes campeonatos internacionales.

Si usted desea visitarlo, además de la emoción que ofrecen las carreras, la región de Spa-Francorchamps brinda una experiencia turística integral. Es posible realizar visitas guiadas al circuito, disfrutar de actividades como el karting y explorar los encantos de la ciudad de Spa, rodeada por la exuberante naturaleza de las Ardenas. Además, los visitantes pueden descubrir ciudades históricas como Stavelot, conocida por su antigua abadía y tradicionales carnavales, Malmedy, enclavada en un valle y reconocida por su folclore y Spa, célebre por sus aguas termales y declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2021.

La zona cuenta con senderos ideales para caminatas, bosques frondosos, manantiales de aguas ferruginosas —que dan nombre a curvas emblemáticas como Eau Rouge y Pouhon—, así como museos, campos de golf, casinos y una variada oferta cultural.

Autódromo Hermanos Rodríguez, México

El Autódromo Hermanos Rodríguez, construido en 1959 y ubicado al oriente de la Ciudad de México, dentro del complejo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, es un circuito emblemático del automovilismo mundial nombrado en honor a los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez. Con un trazado técnico y desafiante de 4.3 km que se extiende por 71 vueltas, este autódromo presenta la particularidad única de estar situado a más de 2 kilómetros sobre el nivel del mar, lo que añade un elemento de dificultad tanto para pilotos como para los vehículos debido al aire enrarecido que afecta el rendimiento aerodinámico. Actualmente, el circuito albergó el Gran Premio de México de Fórmula 1, que se celebrará del 24 al 26 de octubre.

Si usted se encuentra en la ciudad en ese momento, es un destino turístico fascinante que combina una rica historia que abarca desde la civilización azteca hasta la época colonial y la modernidad actual. Los visitantes pueden explorar el corazón histórico en el Zócalo con la imponente Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional con sus murales de Diego Rivera, sumergirse en la cultura mexicana visitando la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán, admirar las vistas desde el Castillo de Chapultepec, disfrutar de los tradicionales paseos en trajinera por los canales de Xochimilco, y aventurarse a las cercanas pirámides de Teotihuacán.

El Autodromo Internazionale di Monza, Italia

El Autodromo Internazionale di Monza, universalmente conocido como el “Templo de la Velocidad”, es uno de los circuitos más emblemáticos e históricos del automovilismo mundial, ubicado a unos 33 kilómetros al norte de Milán en la región de Lombardía. Construido en 1922, este legendario autódromo consta de múltiples trazados: el circuito principal de 5.793 metros que alberga el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, una pista junior de 2.405 metros, y un histórico óvalo peraltado de 4.250 metros hoy en desuso. Caracterizado por sus largas rectas que permiten a los pilotos mantener el acelerador a fondo durante gran parte del recorrido, Monza ostenta récords de velocidad, como el récord absoluto de F1 establecido por Kimi Räikkönen en 2005 con 370,1 km/h, y ha sido sede ininterrumpida de Grandes Premios desde los inicios de la Fórmula 1, exceptuando únicamente 1980 cuando se trasladó temporalmente a Imola por remodelaciones.

La experiencia de Monza trasciende el automovilismo, ofreciendo a los visitantes un destino turístico integral en el corazón de Lombardía. El Parque de Monza, uno de los más grandes de Europa y parte del complejo de la Villa Real, ofrece senderos, molinos históricos y puentes pintorescos para explorar. Los turistas pueden combinar la emoción de las carreras con visitas culturales a la Villa Real neoclásica con su espectacular mirador, la Catedral de Monza con la restaurada Capilla de los Zavattari y sus frescos del siglo XV que narran la historia de la Reina Teodolinda, y disfrutar de rutas ciclísticas por el canal Villoresi hacia destinos como Cassano d’Adda.

Circuito de Silverstone, Reino Unido

El Circuito de Silverstone, ubicado en Northamptonshire a unos 20 kilómetros al sur de Northampton, es uno de los autódromos más prestigiosos del mundo, conocido como una “catedral del automovilismo”. Y es que construido sobre lo que fue un aeródromo de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial, comenzó a utilizarse para carreras en 1947 y tuvo el honor de albergar la ronda inaugural del Campeonato Mundial de Fórmula 1 el 13 de mayo de 1950, ganada por Giuseppe Farina con su Alfa Romeo 158. Con un diseño que ha evolucionado a lo largo de los años pero manteniendo su carácter esencial como uno de los circuitos más rápidos del calendario, Silverstone desafía a los pilotos con curvas como Maggotts, Becketts y Abbey, creando lo que Lewis Hamilton comparó con “pilotar un avión de combate”. El circuito es sede permanente del Gran Premio de Gran Bretaña desde 1987.

La experiencia de Silverstone se extiende mucho más allá de la pista, ofreciendo a los visitantes una inmersión completa en la cultura británica y sus alrededores. Los aficionados pueden disfrutar de la gastronomía británica en establecimientos locales como el histórico pub White Horse en Silverstone Village, degustando clásicos como el asado dominical, fish and chips y bangers and mash, además de explorar opciones culinarias diversas que reflejan la rica herencia multicultural del país, desde curry en restaurantes como Khushboo Indian Cuisine en Brackley, hasta experiencias de alta cocina en Le Manoir Aux Quat’Saisons con sus dos estrellas Michelin. La ubicación estratégica permite explorar los Cotswolds con sus paisajes bucólicos y mercados de agricultores locales, mientras que Londres, a solo una hora en tren, ofrece una experiencia metropolitana completa con sus museos de clase mundial como la Tate Modern y la National Gallery.

Circuito de Suzuka, Japón

El Circuito de Suzuka, oficialmente conocido como Suzuka International Racing Course, está ubicado en la prefectura de Mie, Japón, a unos 60 kilómetros al suroeste de Nagoya. Construido en 1962 por el diseñador neerlandés John Hugenholtz como pista de pruebas para Honda, este histórico circuito de 5.807 metros se distingue por su excepcional trazado en forma de “8”, donde una sección de la pista pasa por encima de otra mediante una estructura elevada, creando uno de los diseños más desafiantes y técnicos del automovilismo mundial. Sede del Gran Premio de Japón Suzuka ha sido testigo de momentos decisivos en la historia de la F1, tradicionalmente como una de las últimas carreras de la temporada donde se han decidido múltiples campeonatos mundiales.

La experiencia de visitar Suzuka trasciende el automovilismo, ofreciendo una inmersión en la cultura y naturaleza japonesas. El circuito cuenta con un parque de diversiones integrado que ofrece entretenimiento para todas las edades, desde karts seguros para niños pequeños hasta experiencias más emocionantes como el Circuit Challenger, donde los visitantes pueden conducir karts eléctricos de dos plazas en la misma pista utilizada para las carreras reales. Por otro lado, los alrededores de Suzuka brindan múltiples atracciones turísticas que combinan la espiritualidad, naturaleza y diversión familiar: el antiguo Santuario Tsubaki Grand Shrine donde se adora a la deidad Sarutahiko-no-Ōkami, el Suzuka Youth Park para actividades al aire libre, el Suzuka Forest Garden con sus árboles milenarios y diversidad de colores estacionales, y el Suzuka Flower Park, ideal para familias con sus jardines florales, fuentes interactivas y toboganes diseñados especialmente para niños.

Otras pistas donde se grabó F1 Movie

Hungaroring (Hungría)

Daytona Beach (Florida, EE. UU.), circuito icónico fuera del calendario oficial de F1

Zandvoort (Países Bajos)

Yas Marina (Abu Dhabi), escenario del Gran Premio que cierra la temporada.

