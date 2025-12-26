¿En qué países los colombianos pueden usar roaming sin costo y cómo activarlo?

La eSIM es un microchip instalado de fábrica en algunos celulares inteligentes, que facilita la conectividad de red sin depender de un proveedor único. Foto: pexels

Un viaje al exterior implica pensar en la ropa, los tiquetes, el presupuesto y en todo lo que quiere conocer. Pero haga una pausa: ¿ha pensado en los datos móviles? El acceso a internet y la conectividad se han vuelto tan habituales que casi pasan desapercibidos, hasta que se cruza una frontera y la señal deja de acompañar. Buscar una dirección, avisar que llegó bien o revisar una reserva depende, hoy más que nunca, de estar conectado.

Pero, se ha preguntado si ¿existen opciones de rooming gratis para colombianos? Aquí se lo contamos.

¿Roaming gratis?

Si usted tiene un plan de datos en Colombia y va a salir del país, es común asumir que el celular funcionará igual que siempre. Y en parte es así: para eso existe el roaming internacional, un servicio que permite usar su línea móvil fuera del territorio nacional. El inconveniente es que, en muchos casos, este acceso implica costos adicionales que pueden resultar altos si no se revisan antes del viaje.

No obstante, hay una opción sin costo si es ciudadano colombiano. Y es que desde el 1 de enero de 2022, los países de la Comunidad Andina (CAN) adoptaron una medida que beneficia a los usuarios pospago.

Es decir, si usted viaja a Perú, Ecuador o Bolivia, puede usar datos, llamadas y mensajes de texto sin pagar un valor adicional por roaming. En la práctica, esto significa que el consumo se descuenta de los servicios que ya tiene incluidos en su plan contratado en Colombia.

A esta lista se suma otro país próximamente: Colombia y Chile, pues estos acordaron eliminar los cobros extra por roaming internacional y avanzar hacia un esquema de tarifas locales entre ambos países.

El acuerdo fue anunciado en octubre de 2024; sin embargo, su implementación técnica aún puede tardar, por lo que, por ahora, los usuarios deben consultar con su operador las opciones disponibles.

¿Cómo activar el roaming internacional?

Para poder aprovechar los beneficios de roaming sin costo adicional en los países de la Comunidad Andina (CAN), puede activar el servicio antes de viajar. Cada operador tiene un procedimiento específico para hacerlo.

Tigo : marque *111# desde su celular, seleccione la opción 9 (Más servicios) y siga las instrucciones del menú.

Claro : llame al *200 y solicite la activación del roaming internacional.

Movistar: marque #500 y siga las indicaciones del menú.

Durante la activación, es importante informar a su operador a qué país de la CAN viajará (Perú, Ecuador o Bolivia), para que el roaming internacional se habilite correctamente y pueda acceder al servicio sin cobros adicionales.

Tenga en cuenta que, una vez en el exterior, su celular se conectará a la red de un operador local del país que visita. Por esta razón, si la señal es débil o inestable, no será responsabilidad de su operador en Colombia ni del plan contratado, sino de la calidad de la red disponible en el destino.

¿Otras opciones?

Además del roaming, existe la opción de comprar una tarjeta SIM local o usar una eSIM (SIM virtual). Ambas permiten tener conexión a internet en el país de destino, pero funcionan de manera distinta.

Tarjeta SIM física local

Se compra una vez llega al destino.

Es necesario cambiar la SIM del celular. (Lo que implica cambiar de número y afectaría apps como WhatsApp)

El servicio depende del operador local.

eSIM (tarjeta SIM virtual)

Se compra en línea , antes o durante el viaje.

Se activa escaneando un código QR o desde una aplicación.

Al aterrizar, basta con quitar el modo avión para tener internet.

Dos opciones distintas para el mismo objetivo: mantenerse conectado mientras viaja. La elección depende del tipo de viaje, del tiempo disponible y de la comodidad que usted busque.

