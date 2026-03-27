Equipaje sin sorpresas: lo que sí y lo que no puede llevar en un avión

Foto: un pasajero informado no solo evita contratiempos, sino que contribuye a procesos más eficientes en los aeropuertos. / Cortesía

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En plena temporada alta de viajes, los retrasos en los aeropuertos no siempre están relacionados con factores operativos. Una parte importante de las demoras se origina en los controles de seguridad, cuando los equipajes deben ser inspeccionados por contener artículos restringidos o mal empacados.

En este contexto, LATAM Airlines, a través de su campaña #YoViajoInformado, refuerza la orientación a los pasajeros sobre qué objetos pueden transportar y bajo qué condiciones, con el objetivo de agilizar los procesos previos al embarque.

La aerolínea recordó que todo equipaje es revisado por autoridades aeroportuarias y que, aunque algunos artículos están permitidos bajo ciertas condiciones, otros están completamente prohibidos. Además, la decisión final sobre el transporte de objetos recae en las autoridades de cada aeropuerto, de acuerdo con la normativa local.

“Venimos fortaleciendo la información que entregamos a nuestros pasajeros sobre sus derechos y deberes. Aún persiste desconocimiento sobre artículos de uso cotidiano que generan retenciones en los filtros de seguridad, como líquidos o aerosoles. Con esta campaña buscamos que los viajeros lleguen mejor preparados y tengan una experiencia más ágil”, señaló María Lara, Gerente de Asuntos Corporativos de LATAM Airlines Colombia.

La campaña se difunde a través de redes sociales, medios de comunicación y creadores de contenido, con el propósito de llegar de manera directa a los viajeros. Según la aerolínea, un pasajero informado no solo evita contratiempos, sino que contribuye a procesos más eficientes en los aeropuertos.

Recomendaciones clave para evitar inconvenientes

Uno de los errores más frecuentes es el transporte de líquidos en cabina. En vuelos internacionales, estos deben ir en envases de máximo 100 mililitros, dentro de una bolsa transparente con cierre. Solo se permite una bolsa por pasajero. Existen excepciones, como medicamentos con soporte médico, alimentos para bebés y productos dietéticos, aunque todos están sujetos a revisión.

Otro punto crítico es el manejo de baterías. Las baterías externas o de repuesto, incluidos los power banks, deben transportarse exclusivamente en cabina y con protección individual para evitar cortocircuitos. Su traslado en equipaje de bodega está prohibido.

En cuanto a objetos cortopunzantes y herramientas —como cuchillos, tijeras metálicas, destornilladores o alicates—, estos no pueden ir en el equipaje de mano y deben enviarse en bodega, siempre que la normativa lo permita.

Los alimentos también requieren atención. Pueden transportarse, pero bajo condiciones específicas. En cabina, se recomienda llevarlos en envases herméticos; en bodega, especialmente si son perecederos, deben estar correctamente embalados para evitar filtraciones. Productos como pescados o mariscos exigen empaques térmicos adecuados.

Finalmente, LATAM Airlines enfatiza que está prohibido transportar materiales peligrosos como explosivos, gases inflamables, sustancias tóxicas, corrosivas o agentes como el gas pimienta.

La aerolínea recomienda a los viajeros revisar con anticipación las condiciones según su origen, destino y posibles conexiones, ya que las reglas pueden variar. También advierte que el transporte de equipaje adicional o fuera de la franquicia puede generar costos extra.

Aquí puede consultar el listado completo de artículos permitidos, restricciones y recomendaciones de viaje.

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