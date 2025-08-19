Esta ciudad costera francesa ruega que no te quites la ropa

Muchas ciudades han establecido normas similares en los últimos años, a medida que las ciudades vacacionales europeas se enfrentan a un aumento de visitantes. Imagen de referencia. Foto: EFE - Jorge Zapata

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una ciudad costera de Francia está tomando medidas drásticas contra los turistas que se aventuran lejos de la arena en vestido de baño.

“Un poco de moderación, por favor”, suplicó la semana pasada en las redes sociales Yannick Moreau, alcalde de Les Sables d’Olonne, a las bandadas de turistas, en su mayoría franceses, que la visitan cada verano.

Moreau dijo en una entrevista que el comportamiento se había hecho más frecuente en los últimos años: los visitantes salen de la playa y van a los mercados, tiendas de comestibles y restaurantes de la ciudad en traje de baño. Ya ha visto suficiente.

“Si vas a un mercado a comprar comida local —frutas, verduras, carne— no puedes ir semidesnudo con el pelo suelto sobre las verduras”, dijo, y añadió: “Es una cuestión de decencia”.

En julio, los funcionarios de la ciudad balneario impusieron multas a 10 personas —todas turistas franceses— de hasta 150 euros, unos 171 dólares. Es la mayor cantidad de multas impuestas por esta infracción en julio desde que se introdujo la norma en 2020, dijo Moreau.

“No sé si es un reflejo para mostrar los músculos”, dijo. “O para broncearse más rápidamente y no perder una hora de luz solar”.

Les Sables d’Olonne, que según Moreau fue una de las primeras estaciones balnearias de Francia, se encuentra en la costa occidental del país y tiene kilómetros de playas. “Ofrece un espacio enorme para estar semidesnudo si quieres”, dijo. O totalmente desnudo, ya que Sables d’Olonne también tiene una playa nudista.

Muchas ciudades han establecido normas similares en los últimos años, a medida que las ciudades vacacionales europeas se enfrentan a un aumento de visitantes, incluidos los que van con poca ropa. En algunas partes de España, es ilegal llevar solo bañador incluso en los paseos marítimos y las calles adyacentes, y las multas pueden ser de cientos de euros. El jueves, la oficina de turismo de Málaga recurrió a las redes sociales para recordar las normas a los turistas, instándoles a vestir “de forma completa”.

En algunas partes de Italia, como Sorrento, en la Costa Amalfitana, los turistas pueden ser multados con cientos de euros por pasear sin camiseta, para frenar lo que el alcalde describió como “comportamiento indecoroso generalizado.” En Dubrovnik, Croacia, en 2018 las autoridades avisaron que no podían pasear por la ciudad en bañador.

La norma tiene que ver con el respeto y la higiene, dijo Moreau. Cuando estás hombro con hombro con otras personas en el autobús que te lleva a la playa, “no quieres estar en contacto con la piel de tu vecino”, dijo.

A pesar de su frustración, Moreau tenía esperanzas de que la publicidad de su campaña ayudara a convertir la ciudad en un destino más popular para los visitantes internacionales.

“Les Sables d’Olonne merece ser más conocida”, dijo. “Ven a vernos, estaremos encantados de recibirte”.

c. 2025 The New York Times Company