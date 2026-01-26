Esta es la primera playa con Bandera Azul del Atlántico, a media hora de Barranquilla

Resume e infórmame rápido

Si usted busca un destino de playa con sol, mar y arena, pero espera encontrar algo más que descanso tradicional, de esos frente al océano, Salinas del Rey es una elección que sorprende. Ubicada en el departamento del Atlántico, a solo 40 kilómetros de Barranquilla, esta zona costera se ha consolidado como un punto imperdible para los amantes del turismo activo y la naturaleza.

Y es que Salinas del Rey no solo es reconocida como la meca del kitesurf en Colombia, sino como uno de los mejores escenarios del mundo para este deporte. Aquí, usted puede deslizarse sobre el agua impulsado por el viento, en un entorno que ha sido certificado con la Bandera Azul, convirtiéndose en la primera playa de América en izarla.

¿Por qué es tan importante que un destino que apuesta al deporte en el mar sea certificado? Esto se debe a que la Bandera Azul avala la calidad del agua, la gestión ambiental, la seguridad y la protección del ecosistema, en un kilómetro de frente costero que incluye 360 metros habilitados para bañistas y deportistas.

Además, según la Alcaldía de Barranquilla, las corrientes marinas y las brisas constantes posicionan a Salinas del Rey como el segundo mejor spot del mundo para la práctica del kitesurf, atrayendo visitantes de distintos rincones del planeta y permitiéndole ser sede oficial del Mundial de Kitesurf GKA en las temporadas 2022 y 2023.

A este impulso se suma la construcción de un centro de deportes náuticos, con una inversión de 24 mil millones de pesos, que contará con espacios para clases teóricas y prácticas de kitesurf y surf, así como infraestructura de alto nivel para la realización de eventos y campeonatos internacionales.

Un impulso para el turismo en el Atlántico

La Bandera Azul que hoy ondea en Salinas del Rey es mucho más que un símbolo: representa la entrada del Atlántico a la élite mundial del ecoturismo. Este reconocimiento, otorgado por la Foundation for Environmental Education (FEE), es uno de los galardones voluntarios más prestigiosos a nivel internacional para playas, puertos deportivos y embarcaciones comprometidas con la sostenibilidad.

Para obtenerlo, los destinos deben cumplir y mantener estrictos criterios relacionados con el cuidado ambiental, la educación, la seguridad y la accesibilidad.

Es por esto que Salinas del Rey marcó un hito histórico al convertirse en la primera playa de América con vocación deportiva en izar la Bandera Azul. Como mencionó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, este reconocimiento es el resultado de una visión de largo plazo y de años de trabajo articulado en infraestructura, ordenamiento costero y fortalecimiento comunitario.

Además, el reconocimiento no solo celebra lo alcanzado, sino que plantea un nuevo reto: continuar invirtiendo, trabajando con orden y fortaleciendo alianzas para que Salinas del Rey y el Atlántico sigan creciendo como referentes del turismo sostenible en América.

¿Qué podrá disfrutar en Salinas del Rey?

Salinas del Rey se ha consolidado como un destino de referencia para deportistas y viajeros de todo el mundo gracias a sus vientos constantes. Entre las experiencias que usted podrá disfrutar se destacan:

Deportes náuticos : kitesurf, wingfoil y windsurf en uno de los mejores spots del mundo, ideal tanto para principiantes como para expertos.

Turismo de aventura : senderismo, trekking, rutas en bicicleta de montaña y skydive para quienes buscan explorar el paisaje desde distintas perspectivas.

Ecoturismo : Recorridos por bosques tropicales y cuerpos de agua que permiten conectar con la biodiversidad del entorno.

Playas y entorno costero: además de Salinas del Rey, otras playas cercanas amplían las opciones para explorar y disfrutar del Caribe atlanticense.

Consejos que le damos si quiere ir a disfrutar de esta playa

Para disfrutar la playa:

Planifique su visita según el viento: Si le interesa el kitesurf o los deportes náuticos, revise las condiciones de viento antes de ir. Los mejores días suelen tener brisas constantes, ideales para principiantes y expertos.

Respete el entorno natural: No deje residuos, evite pisar zonas sensibles y siga las indicaciones locales. Cuidar la playa garantiza que su riqueza natural se conserve para todos.

Llegue temprano y evite las horas pico de sol: Visitar la playa en la mañana o al final de la tarde le permitirá disfrutar mejor del clima, la luz y el paisaje, con menor exposición solar.

Aproveche la oferta local: Apoye a los emprendimientos y escuelas de deportes náuticos de la zona. Además de vivir una mejor experiencia, contribuye al desarrollo de la comunidad local.

Cuidados para la piel

Antes de exponerse al sol, es clave entender que disfrutar del mar también implica cuidar la piel. Según Sara Bustamante, dermatóloga de Kaba, algunas recomendaciones son:

El uso de protector solar de amplio espectro es indispensable todos los días: Aplíquelo en cantidad suficiente y reaplíquelo cada dos horas, y siempre después de nadar, sudar o secarse con la toalla. Complementelo con el uso de gorra, gafas de sol y espacios de sombra para reducir el impacto directo del sol.

La influencia del clima, la playa y la piscina: En la playa, el sol se refleja en el agua y la arena, lo que aumenta la radiación sin que usted lo note.

Algunos de los errores más frecuentes del cuidado de la piel a la hora de disfrutar del sol y la playa, según Bustamante, incluyen:

Aplicar el protector una sola vez en el día.

Usar muy poca cantidad.

Olvidar zonas como orejas, nuca, manos y labios.

Bustamante hace un llamado importante a no descuidar la hidratación de la piel. Explica que hidratarse antes de la exposición fortalece la barrera natural, durante el día ayuda a sobrellevar el calor y, después, previene la descamación, uno de los factores que más afecta la duración del bronceado.

