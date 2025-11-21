Esta es la virgen María más grande del mundo: ¿dónde está y cuánto mide?

FOTODELDÍA Ourem (Portugal), 13/10/2024.- La imagen de Nuestra Señora de Fátima es portada durante la Procesión de Despedida de la peregrinación internacional de octubre en el Santuario de Fátima, en Ourem (Portugal), este domingo. EFE/ Paulo Cunha Foto: EFE - PAULO CUNHA

Brasil es un país acostumbrado a las grandes obras: de los imponentes paisajes urbanos de sus metrópolis al icónico Cristo Redentor que domina Río de Janeiro. Sin embargo, un nuevo monumento empieza a robarse la atención nacional.

Ubicado en Crato, una ciudad del Cariri cearense, acaba de inaugurarse la estatua más grande del mundo dedicada a Nuestra Señora de Fátima, una estructura de 54 metros que ya comienza a redefinir el mapa del turismo religioso en el país.

Turismo religioso en Brasil

La región de Cariri, en Ceará, se ha consolidado como uno de los epicentros del turismo religioso en Brasil. Según el Gobierno Estatal, esta actividad mueve cerca de 2,5 millones de reales al año, impulsada por una devoción profundamente arraigada en figuras como el Padre Cícero —hoy en proceso de beatificación— y la beata Menina Benigna. Esa tradición espiritual, tan viva como multitudinaria, ha convertido al territorio en un punto de encuentro para peregrinos de todas las regiones del país.

En este escenario de fe fue revelada la estatua considerada la más grande del mundo dedicada a Nuestra Señora de Fátima. La ceremonia de inauguración tuvo lugar el 13 de noviembre en Crato, donde miles de fieles se reunieron en el cerro que ahora alberga la monumental imagen.

El acto contó con la presencia del gobernador Elmano de Freitas, del ministro de Educación y exgobernador Camilo Santana, además de otras autoridades estatales y municipales.

Durante su intervención, Elmano de Freitas destacó la fuerza simbólica de la obra, a la que definió como un regalo para los peregrinos y para todo Ceará. También recordó que el Gobierno estatal destinó más de R$ 6 millones a la pavimentación y adecuación del camino de acceso al santuario, una intervención clave para mejorar la llegada de visitantes y acompañar el crecimiento del turismo religioso en la región.

La inauguración también estuvo marcada por la llegada de más de cien caravanas provenientes de al menos seis estados, un movimiento que evidencia el magnetismo espiritual del Cariri.

En medio de esta multitud, la atención también se centró en el creador de la obra: el artista visual Ranilson Viana, de Petrolina. Él contó que su vocación nació a partir de un proyecto íntimo para su hijo, cuya ausencia lo transformó para siempre y lo llevó a expresar su fe a través de la escultura.

Ver la estatua concluida, dijo, es un acto de gratitud y un homenaje que trasciende fronteras, destinado a tocar a quienes visiten el lugar en busca de consuelo, devoción o esperanza.

¿Cómo visitar la estatua?

La estatua de Nuestra Señora de Fátima se encuentra en el barrio Barro Branco, en el municipio de Crato, Ceará. Para llegar, lo más práctico es desplazarse primero hasta Juazeiro do Norte —la ciudad más cercana con aeropuerto— y desde allí tomar transporte hacia Crato.

Recomendaciones:

Vaya temprano: Las primeras horas de la mañana ofrecen menos afluencia, temperaturas más agradables y una vista más clara del paisaje que rodea la estatua.

Use ropa y calzado cómodos: Aunque el acceso está pavimentado, el recorrido incluye zonas inclinadas y tramos donde conviene caminar sin prisa.

Lleve agua y protección solar: El clima del Cariri suele ser caluroso y seco. Hidratación, protector solar y sombrero harán la visita más cómoda.

Respete los espacios de oración: Es un sitio frecuentado por peregrinos, por lo que se recomienda mantener un ambiente de silencio y respeto en las áreas destinadas a la devoción.

Visite otros puntos religiosos del Cariri: Aproveche el viaje para conocer lugares emblemáticos como el Santuario del Padre Cícero, en Juazeiro do Norte, o el santuario dedicado a Menina Benigna. Suelen complementar muy bien la experiencia espiritual de la región.

