Estados Unidos se prepara para un 2025 lleno de nuevas atracciones y eventos

El próximo año promete ser emocionante para quienes planean explorar Estados Unidos, gracias a una variedad de nuevas atracciones y eventos que destacan por su diversidad cultural, deportiva y de entretenimiento.

Entre las novedades más esperadas está la apertura de un museo en Kansas City dedicado a la icónica gastronomía barbecue, una experiencia que promete deleitar a los amantes de la cocina tradicional estadounidense. En el ámbito deportivo, el país recibirá a algunos de los mejores clubes de fútbol internacional, que competirán en varias ciudades como parte de torneos de alto nivel.

Para los amantes de las aventuras en la naturaleza, la famosa carrera de trineos tirados por perros en Alaska seguirá siendo uno de los eventos más emblemáticos del año, atrayendo a visitantes que buscan experimentar la majestuosidad del invierno ártico. Por otro lado, en el mundo del entretenimiento, la inauguración del parque Epic Universe en Universal Orlando Resort marcará un hito, ofreciendo nuevas experiencias inmersivas para toda la familia.

Estas son solo algunas de las recomendaciones destacadas por Brand USA para invitar a viajeros de todo el mundo a planificar su próxima visita y descubrir las novedades que hacen de Estados Unidos un destino vibrante y en constante evolución.

Nuevas atracciones y alojamientos: Universal, Yosemite y más

Universal Orlando abrirá su nuevo parque Epic Universe el 22 de mayo, incluyendo más de 50 experiencias que van desde atracciones innovadoras hasta entretenimiento de primer nivel, restaurantes y tiendas temáticas, y más. Epic mostrará un nivel inigualable de inmersión e innovación en parques temáticos en cinco mundos temáticos: Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, Super Nintendo World, Cómo Entrenar a tu Dragón: Isle de Berk y Dark Universe.

Walt Disney World también presentará nuevas atracciones. En Hollywood Studios se presentarán dos nuevos espectáculos: “Villanos de Disney - injustamente para siempre” y “La Sirenita - una aventura musical”. En EPCOT, algunas de las aperturas que se llevarán a cabo en 2025 son la “Nave Espacial Tierra” y la “Pista de Pruebas de General Motors”; mientras que Magic Kingdom tendrá dos nuevas experiencias, una de ellas es una taberna basada en la película Piratas del Caribe y la otra es una experiencia nocturna llamada “Disney Starlight - sueña toda la noche”; finalmente, Animal Kingdom presentará dos nuevas atracciones. La primera estará basada en la película Zootopia, mientras que la segunda será un lugar basado en Indiana Jones y Encanto, el largometraje inspirado en Colombia.

Para conmemorar el 70º aniversario de Disneyland, que comienza el 16 de mayo y se extiende hasta el verano de 2026, el parque tiene algunas ofertas nuevas. Incluyen una noche especial “90s Nite” y una figura animatrónica de Walt Disney, como parte de la atracción “Walt Disney - A Magical Life”. Disneyland también revivirá varias experiencias del pasado, como el desfile nocturno “Paint the Night” y el espectáculo nocturno “Wondrous Journeys”, mientras que Disney California Adventure trae de vuelta el desfile “Better Together: A Pixar Pals Celebration!”

Kansas City, Misuri, ha sido reconocida por mucho tiempo como un destino top para disfrutar del delicioso barbecue, por lo que, en marzo de 2025, la ciudad abrirá el primer Museo BBQ del mundo. La experiencia inmersiva explora la historia y cultura de la comida, incluyendo varios estilos de barbecue de Texas, Carolina del Norte y del Sur, y Memphis, Tennessee. Otras atracciones en Kansas City incluyen el Museo Americano del Jazz, el Museo de las Ligas Negras de Béisbol y el Museo de Arte Nelson-Atkins.

San Antonio, Texas, destacado en la lista de Travel + Leisure de los Mejores Lugares para Visitar en 2025, tiene muchas nuevas atracciones para el nuevo año, incluyendo los nuevos hoteles Kimpton, InterContinental y Plaza. El alojamiento más extraordinario de la ciudad se encuentra dentro de su zoológico: el Spekboom Lodge, que es un refugio de lujo que ofrece estadías nocturnas para visitantes dentro del nuevo hábitat de Naylor Savanna especializado para cebras, jirafas, rinocerontes y otros animales. Mientras tanto, el famoso River Walk de San Antonio tiene disponible una nueva experiencia inmersiva de comida, entretenimiento y compras llamada Mexico Ceaty, que ofrece gastronomía y cultura de México y San Antonio.

¿Y cómo olvidar el Álamo?, la histórica misión española que fue utilizada como fortaleza durante la guerra de Texas por la independencia de México. El legendario Davy Crockett fue uno de los 200 hombres que murieron en la batalla del 6 de marzo de 1836. Hoy en día, el Álamo forma parte del Parque Histórico Nacional de las Misiones de San Antonio y es el único sitio de Texas declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En enero, se abrirá un nuevo Centro del Patrimonio Mundial que explora la historia local, el arte y la cultura.

En Oklahoma City, Oklahoma, el nuevo Resort y Parque Acuático Cubierto OKANA abrirá a finales de febrero en el Horizons District, cerca del Museo de los Primeros Americanos y la Exposición C Gallery, que se enfocan en el arte, la historia y la cultura de los nativos americanos. Otras atracciones locales incluyen el Oklahoma City National Memorial, un conmovedor homenaje a las víctimas de un atentado de 1995, y el Museo Nacional del Vaquero y el Patrimonio Occidental. OKC fue incluido en la lista de los mejores lugares para visitar en 2025 según la revista AFAR, que también destacó el restaurante ganador del Premio James Beard, Grey Sweater, el hotel boutique Bradford House y el Festival de Cine DeadCenter.

El Parque Nacional Yosemite en California está celebrando una serie de nuevas opciones de alojamiento, incluyendo la reapertura del campamento Tuolumne Meadows y la reapertura completa del Hotel Ahwahnee, tras adecuaciones para reforzar la seguridad sísmica. Entre los nuevos alojamientos que se abrirán cerca del parque se encuentran Outbound Yosemite, un hotel de estilo de vida al aire libre, y Under Canvas, una opción de glamping. Este año también se abrieron Firefall Ranch y Wildhaven Yosemite para glamping, junto con las habitaciones recién remodeladas del lodge Tenaya en Yosemite.

Por su parte, Los Ángeles ya se está proyectando hacia finales de 2025 y principios de 2026 para la apertura del primer museo de arte de inteligencia artificial del mundo, DATALAND, en el complejo de compras y entretenimiento, Grand LA; Destination Crenshaw, un museo al aire libre de 2 kilómetros que celebra la comunidad negra de Los Ángeles; y el Automated People Mover en el Aeropuerto LAX, un tren eléctrico gratuito que operará las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, y que debutará en enero de 2026, permitiendo a los visitantes acceder a las terminales, estacionamientos, transporte compartido y al sistema de metro.

En mayo, Virginia Beach, Virginia, inaugura Atlantic Park, un parque que ofrecerá lugares para practicar surf durante todo el año, además de clases y campamentos de surf, en una laguna de 8,000 metros cuadrados con tecnología de olas. El desarrollo, que costó alrededor de $350 millones de dólares, y que abarca 40,000 metros cuadrados, incluye comercios de alta gama, restaurantes y The Dome, un anfiteatro cubierto al aire libre. Los visitantes podrán poner a prueba sus habilidades de surf en las olas reales del Océano Atlántico, a una calle de distancia. Virginia Beach también es sede de los Campeonatos de Surf de la Costa Este, que se celebran cada año el último fin de semana de agosto. El festival de música “Something in the Water” de Pharrell Williams, originario de Virginia Beach, regresa a la ciudad del 26 al 27 de abril, justo antes del estreno de la película musical de Pharrell, “Golden”, en mayo.

Aniversarios importantes, desde Nashville hasta Alaska

A las afueras de Cleveland, Ohio, el Parque Nacional Cuyahoga Valley celebra su 50º aniversario con una serie de caminatas guiadas, paseos en tren panorámico, excursiones por el río y eventos culturales a lo largo de todo el año. Entre los planes imperdibles para los viajeros están el histórico West Side Market de Cleveland y el Rock & Roll Hall of Fame.

En Nashville, Tennessee, el Grand Ole Opry, un legendario escenario de música country, celebra el centenario de su primer show en 1925 con una serie de presentaciones y experiencias especiales bajo el nombre Opry 100. En otros lugares de Tennessee, el parque temático Dollywood, de la cantante Dolly Parton, celebra su 40º aniversario, junto con la primera temporada completa de la Dolly Parton Experience, el museo sobre su vida. Dollywood se encuentra en Pigeon Forge, la puerta de entrada al Parque Nacional Great Smoky Mountains.

En Virginia, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Chincoteague celebra el centenario de su tradicional Pony Swim, que se lleva a cabo cada julio, cuando miles de personas se reúnen para ver a los vaqueros cablagar caballos salvajes a través del Canal Assateague. Este destino también es conocido por sus playas, la observación de estrellas, el kayak y el avistamiento de aves.

Alaska celebra los 100 años desde que un equipo de perros de trineo cruzó la tundra helada, llevando medicina vital a miles de niños durante una epidemia de difteria. El heroísmo de los perros, que perseveraron durante 587 kilómetros en condiciones climáticas extremas, se recuerda anualmente con la Iditarod Trail Sled Dog Race. La carrera comienza el 1 de marzo en Anchorage, donde el Wildbirch Hotel, el primer hotel nuevo de la ciudad en 20 años y el primer alojamiento boutique de lujo, abrirá a principios de 2025.

El Wildbirch está ubicado en el “Mushing District” de Anchorage, una zona que celebra la historia y la cultura del trineo de perros. Mientras tanto, la ciudad de Nome, donde se entregó el suero contra la difteria en 1925, celebrará el centenario de lo que los locales llaman el Serum Run con una semana de eventos, del 25 de enero al 2 de febrero. Una visita invernal a Alaska también permite la oportunidad de ver las Auroras Boreales, para las que se espera un año especialmente destacado en 2025.

Eventos y aperturas: desde deportes hasta recitales en Broadway

La Copa Mundial de Clubes de la FIFA llevará a 32 equipos de fútbol de todo el mundo a disputar 63 partidos en EE. UU., del 15 de junio al 13 de julio. Las ciudades anfitrionas serán Atlanta, Georgia; Charlotte, Carolina del Norte; Cincinnati, Ohio; Los Ángeles, California; Miami, Florida; Nashville, Tennessee; Orlando, Florida; Filadelfia, Pensilvania; Seattle, Washington; Washington, D.C., y East Rutherford, Nueva Jersey, en las afueras de la ciudad de Nueva York, donde se jugará el partido final en el MetLife Stadium. Este torneo de clubes se celebra un año antes de la Copa Mundial 2026, que tendrá lugar en EE. UU., México y Canadá.

El juego por el campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano, el Super Bowl LIX, se llevará a cabo el 9 de febrero en Nueva Orleans, con la actuación especial del artista de hip-hop Kendrick Lamar encabezando el espectáculo de medio tiempo. Los desfiles espectaculares de Mardi Gras de Nueva Orleans se celebrarán el 4 de marzo, seguidos del French Quarter Fest, del 10 al 13 de abril; el New Orleans Jazz & Heritage Festival, del 24 de abril al 4 de mayo, y el Essence Festival of Culture, del 3 al 6 de julio.

WorldPride tendrá lugar del 17 de mayo al 8 de junio en Washington, D.C., celebrando a la comunidad LGBTQ+ global y marcando el 50° aniversario de las celebraciones del Orgullo en la capital del país. Los eventos incluirán un desfile y festival en la calle, marcha y manifestación, conferencia sobre derechos humanos y programas culturales. Si los viajeros llegan al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de D.C., se recomienda visitar el recién inaugurado Capital One Landing lounge para los que tengan tarjetas de crédito Capital One. El menú de estilo tapas ha sido curado por el renombrado chef José Andrés, cuyos restaurantes populares incluyen Jaleo en Washington y Mercado Little Spain en Nueva York.

La cartelera de Broadway en Nueva York se expande en 2025 con una serie de emocionantes espectáculos nuevos, entre los que se incluyen al legendario actor Denzel Washington interpretando “Otelo” de Shakespeare, la ganadora del Premio Tony Idina Menzel en el nuevo musical “Redwood”; la estrella de “Succession”, Sarah Snook, interpretando a los 26 personajes en una producción personal sobre el “El Retrato de Dorian Gray”; Nick Jonas (de los Jonas Brothers) en “The Last Five Years”; la precuela del éxito de Netflix “Stranger Things”, titulada “Stranger Things: The First Shadow”; y una nueva versión de “Esperando a Godot” con los actores de “Bill & Ted’s Excellent Adventure”, Keanu Reeves y Alex Winter.

Nueva York también se prepara para algunas reaperturas importantes, entre ellas el Museo Harlem’s Studio, que inaugurará un nuevo espacio en la 125th Street a finales de 2024, y la Colección Frick, que reabrirá en abril y realizará una exposición de Vermeer en junio de 2025. Durante el próximo verano, el Zoológico del Bronx abrirá “World of Darkness”, una exposición sobre criaturas nocturnas (la original cerró en 2009).

En enero, el Museo del Patrimonio Judío, ubicado en Lower Manhattan, abrirá una recreación a gran escala de la casa de Ana Frank en Ámsterdam, donde se escondió con su familia durante la Segunda Guerra Mundial antes de ser capturada por los nazis. Ana murió a los 15 años en un campo de concentración y su diario es uno de los libros más icónicos del siglo XX.

Mientras tanto, en el norte del estado de Nueva York, se espera que se complete en 2025 el último tramo de 54 kilómetros del Adirondack Rail Trail, ofreciendo recreación durante todo el año mediante actividades que van desde el ciclismo y la observación de aves hasta las motonieves y el esquí de fondo. El punto más oriental del sendero es Lake Placid, que fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1932 y 1980, y sigue siendo un destino encantador, especialmente para vacaciones de invierno.

En 2025, Alabama lanzará el Año de los Senderos de Alabama, con 20 itinerarios temáticos que abarcan desde actividades relacionadas con la Guerra Civil y el Movimiento por los Derechos Civiles, hasta la observación de aves, jardines, golf, caza y pesca. Varios de los sitios históricos más destacados del estado se encuentran en la ciudad capital de Montgomery, incluyendo el solemne Monumento Nacional para la Paz y la Justicia, que rinde homenaje a las víctimas afroamericanas por linchamiento; el Museo de Rosa Parks, dedicado a la activista afroamericana que se negó a ceder su asiento en un autobús a un hombre blanco; y la Dexter Avenue King Memorial Baptist Church, donde el Reverendo Dr. Martin Luther King sirvió como pastor y alcanzó notoriedad.

El área de Palm Springs en el sur de California celebra la arquitectura moderna de mediados de siglo, el arte, el diseño de interiores y la cultura mediante recorridos, fiestas y exhibiciones durante la Semana del Modernismo, que se celebrará del 13 al 23 de febrero. Del 8 de marzo al 11 de mayo, Greater Palm Springs acogerá Desert X, un festival gratuito de arte contemporáneo que presenta obras sobre el entorno árido del desierto y promueven el diálogo sobre el medio ambiente, los pueblos indígenas y la comprensión cultural.

Hacia el futuro: Centenario de la Ruta 66 y el 250° aniversario de EE.UU.

Con la mira hacia 2026, Estados Unidos celebrará dos importantes aniversarios: el centenario de la Ruta 66, la icónica carretera que conecta Chicago con Los Ángeles, y el 250º Aniversario de América, conmemorando los 250 años de la fundación de la nación con la firma de la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776.

La Ruta 66, también conocida como la “Carretera Madre”, fue la primera carretera pavimentada en su totalidad en Estados Unidos, extendiéndose casi 4,000 kilómetros a través de ocho estados: Illinois, Misuri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California. Esta ruta legendaria permitió lanzar el tradicional Great American Road Trip, con cientos de moteles clásicos, sitios históricos, atracciones en carretera y encantadoras calles de pequeñas ciudades que los viajeros pueden visitar a lo largo del camino.

La Ruta 66 sigue siendo una forma divertida, relajante y nostálgica de hacer turismo y experimentar el verdadero Estados Unidos, ya sea conduciendo por grandes ciudades como Tulsa, Oklahoma, o Albuquerque, Nuevo México, o buscando esa esquina legendaria en Winslow, Arizona, famosa por la canción “Take It Easy” de Eagles. Los viajeros pueden recorrer la ruta en un tranquilo viaje de dos o tres semanas, desde su punto de inicio cerca del Instituto de Arte de Chicago, hasta su última parada en el Santa Mónica Pier en California, con vistas al Océano Pacífico.

Aunque la gran celebración del 250º aniversario de Estados Unidos no ocurrirá hasta el 4 de julio de 2026, algunos destinos ya están conmemorando los primeros capítulos de la Guerra de Independencia de América. Esta guerra, también conocida como la Guerra Revolucionaria, se libró para poner fin al colonialismo británico y establecer una democracia.

Las primeras grandes batallas de la guerra tuvieron lugar en 1775 en Boston, Massachusetts, y sus alrededores, por lo que estos lugares están celebrando el aniversario desde este año. Lo que los historiadores llaman “el disparo que se escuchó en todo el mundo”, constituye un hecho que fue efectuado el 19 de abril de 1775, en las batallas de Lexington y Concord. El Parque Histórico Nacional Minute Man celebrará el aniversario con una recreación de la batalla y otros eventos el 19 de abril de 2025. La Batalla de Bunker Hill tuvo lugar el 17 de junio de 1775, en el vecindario Charlestown de Boston, por lo que el Parque Histórico Nacional de Boston celebrará el 250º aniversario con algunos recorridos y programas especiales.

Otros estados que tendrán eventos relacionados con el América 250 en 2025, incluyen Pensilvania, donde George Washington fue nombrado comandante del Ejército Continental en mayo de 1775 en Filadelfia. Esa reunión se llevó a cabo en lo que hoy es el Salón de la Independencia, donde se firmó la Declaración de Independencia un año después. El Salón forma parte del Parque Histórico Nacional de la Independencia, junto a una docena de lugares de interés histórico como la Campana de la Libertad, el Museo de la Revolución Americana, el Centro Nacional de la Constitución, casas históricas y cementerios.

En Virginia, las exposiciones de museos y otros programas de interés turístico conmemorarán el famoso discurso “Dame libertad o dame muerte” de uno de los Padres Fundadores, Patrick Henry, pronunciado hace 250 años, el 23 de marzo de 1775, en la Iglesia de San Juan en Richmond. Otros importantes sitios históricos en Virginia incluyen Williamsburg Colonial, la casa de George Washington en Mount Vernon y la casa de Thomas Jefferson, en Monticello.

