Estas son las 10 mejores rutas en bicicleta de Europa

Cada 21 de marzo se festeja el Día Internacional de los Bosques, pensando en esto, buycycle, el mercado líder de bicicletas de segunda mano premium, comparte una lista de los mejores senderos para bicicleta de montaña en Europa en 2024, para ayudarle a planificar su aventura.

Tras revisar más de 600 de las rutas de ciclismo de montaña mejor valoradas en toda Europa, buycycle analizó las valoraciones y el número de reseñas para obtener las rutas de ciclismo de montaña mejor valoradas según los datos de AllTrails.

El estudio destaca que:

Gales tiene el sendero europeo de bicicleta de montaña mejor valorado en AllTrails.

El Reino Unido tiene los tres mejores senderos de bicicleta de montaña en el ranking.

Suiza e Italia tienen cada una dos rutas en el top 10.

Las 10 mejores rutas en bicicleta de montaña de Europa

1. Parque Nacional de Eryri (Snowdonia), Gales - 4,8 puntos + 600 reseñas en AllTrails

La ruta circular de Rhaeadr Fawr (Aber Falls) en el Parque Nacional de Eryri, Snowdonia, Gales, destaca como el mejor destino de ciclismo de montaña. Su merecida reputación como el mejor lugar de Europa para practicar ciclismo de montaña, según AllTrails, con una puntuación estelar de 4,8 y más de 600 opiniones, se debe a su excepcional combinación de belleza natural y terreno emocionante.

Los ciclistas se ven inmersos en paisajes impresionantes, desde cascadas hasta densos bosques y serenos lagos. La ruta, calificada de “moderada”, es apta para ciclistas de todos los niveles. Con su perfecto equilibrio entre accesibilidad e impresionantes paisajes, es la elección perfecta para los entusiastas del ciclismo de montaña que buscan una aventura inolvidable en el corazón de Gales.

2. Parque Nacional Peak District, Inglaterra - 4,7 puntos + 1497 reseñas en AllTrails

La ruta de Mam Tor y The Great Ridge vía Elbow Ridge en el Parque Nacional de Peak District, Inglaterra, es la experiencia ciclista de montaña por excelencia. Su condición de 2ª mejor ruta de bicicleta de montaña en AllTrails, con una impresionante puntuación de 4,7 y la friolera de 1.497 opiniones, puede atribuirse a su inigualable combinación de belleza natural y terreno estimulante.

Este sendero ofrece a los jinetes la oportunidad de atravesar la emblemática Great Ridge, con vistas panorámicas de la pintoresca campiña, formaciones de piedra caliza y verdes valles, al tiempo que proporciona un emocionante paseo adecuado para varios niveles de habilidad. Su accesibilidad, sus impresionantes vistas y sus senderos en buen estado la convierten en la opción preferida de los entusiastas del ciclismo de montaña que buscan una aventura sin igual en el corazón del Peak District.

3. Parque Nacional de South Downs, Inglaterra - 4,7 puntos + 1132 opiniones en AllTrails

La ruta Seaford to Eastbourne, en el Parque Nacional de South Downs, Inglaterra, se enorgullece de ser una de las mejores rutas de ciclismo de montaña de Europa, con una impresionante puntuación de 4,7 y 1132 opiniones. Su fama como destino de primera categoría para los entusiastas del ciclismo de montaña se debe sin duda a sus excepcionales atributos.

Este sendero ofrece una extraordinaria mezcla de diversidad paisajística, desde impresionantes vistas de la costa hasta verdes colinas y pintorescos bosques. Los caminos, bien señalizados y mantenidos, garantizan un recorrido fluido que permite a los ciclistas concentrarse en disfrutar del impresionante entorno. La accesibilidad a las ciudades cercanas, combinada con las cómodas opciones de aparcamiento de la ruta, aumenta aún más su atractivo.

En resumen, la ruta de Seaford a Eastbourne es uno de los lugares mejor valorados para practicar ciclismo de montaña en AllTrails, gracias a sus impresionantes paisajes, su variedad de terrenos y su accesibilidad, y ofrece una aventura inolvidable en bicicleta en el corazón del Parque Nacional de South Downs.

4. Interlaken, Berna, Suiza - 4,7 rating + 598 reviews on AllTrails

El sendero Harder Kulm en Interlaken, Berna, Suiza, se ha ganado su reputación como uno de los principales destinos de ciclismo de montaña, ostentando una impresionante puntuación de 4,7 con 598 opiniones. Su distinción como una de las mejores rutas de ciclismo de montaña se atribuye a varios factores de peso. Esta ruta ofrece a los ciclistas una cautivadora mezcla de grandeza alpina, con impresionantes vistas del Oberland Bernés, el lago de Thun y los emblemáticos picos Eiger, Mönch y Jungfrau.

El terreno es apto tanto para jinetes experimentados como para principiantes, lo que garantiza una experiencia emocionante para todos. Los senderos en buen estado y la excelente señalización contribuyen a que el recorrido sea fluido, permitiendo a los ciclistas sumergirse por completo en la impresionante belleza natural de los Alpes suizos. La accesibilidad de la ruta desde la encantadora ciudad de Interlaken, combinada con los servicios y alojamientos cercanos, la convierten en una opción atractiva para los aficionados al ciclismo de montaña de todo el mundo.

En resumen, la ruta Harder Kulm - Interlaken destaca como uno de los lugares mejor valorados para practicar ciclismo de montaña por su incomparable paisaje alpino, su diversidad de terrenos y su accesibilidad, lo que promete una aventura inolvidable en bicicleta en el corazón del Oberland Bernés suizo.

5. Reserva Natural de Lagoa do Fogo, Portugal - 4,7 puntuación + 533 reseñas en AllTrails

El Circuito PRC2 SMI Praia da Lagoa do Fogo en la Reserva Natural de Lagoa do Fogo, Portugal, ocupa el quinto lugar con una impresionante puntuación de 4,7 y 533 opiniones. Este sendero ofrece a los ciclistas una extraordinaria combinación de belleza natural y terreno emocionante, serpenteando a través de los cautivadores paisajes de la Reserva Natural de Lagoa do Fogo.

La ruta lleva a los ciclistas a lo largo de las orillas de lagos vírgenes, a través de bosques frondosos y terrenos escarpados, proporcionando un paseo estimulante. El entorno prístino, la abundante vida salvaje y los senderos bien señalizados aumentan el atractivo, permitiendo a los ciclistas sumergirse en la impresionante naturaleza de las Azores.

La accesibilidad de la ruta y los servicios cercanos, combinados con sus impresionantes paisajes, la convierten en una opción atractiva para los entusiastas del ciclismo de montaña que buscan una aventura inolvidable en el corazón del paraíso natural de Portugal.

En resumen, el Circuito PRC2 SMI Praia da Lagoa do Fogo destaca como uno de los mejores lugares de Europa para la práctica del ciclismo de montaña, gracias a su impresionante belleza natural, la diversidad del terreno y la accesibilidad, que prometen una experiencia inolvidable en bicicleta en la Reserva Natural de Lagoa do Fogo.

¿Quién completa el top 10?

6. Pasaia, Gipuzkoa, España - 4,7 valoración + 388 reseñas en AllTrails

7. Parque Natural de Puez-Odle, Italia - 4,7 puntos + 314 opiniones en AllTrails

8. Wengen, Berna, Suiza - 4,7 valoración + 248 reseñas en AllTrails

9. Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges, Francia - 4,7 rating + 246 reviews on AllTrails

10. Parque Nacional de Cinque Terre, Italia - 4,7 puntuación + 210 reseñas en AllTrails

