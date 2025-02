Estas son las 20 mejores ciudades europeas para visitar en 2025

Mónaco, entre lujo, belleza y naturaleza. Foto: Getty Images

Si planea viajar a Europa en 2025, pero aún no ha decidido por dónde empezar, la organización European Best Destinations ha revelado su lista anual con los 20 destinos más atractivos del continente. Este ranking, elaborado a partir de más de 1,2 millones de votos de viajeros en 158 países, destaca lugares que combinan belleza, cultura y experiencias únicas que no se puede perder en el año.

Los destinos fueron seleccionados entre más de 500 opciones, abarcando desde joyas ocultas y pueblos costeros exclusivos hasta escapadas urbanas, retiros de bienestar y paraísos naturales. La elección se basó en criterios como calidad de vida, sostenibilidad y una oferta cultural activa durante todo el año, además de reconocimientos internacionales como Capital Verde de la UE, Turismo Inteligente, UNESCO y Bandera Azul, entre otros.

Además, un plus en la elección es que los lugares responde a la creciente demanda de los viajeros por destinos que ofrezcan relajación, bienestar, compras y una variada agenda de eventos. Ya sea para una escapada romántica, un viaje en solitario o unas vacaciones en familia, la selección de este año refleja la diversidad del continente y su inigualable riqueza cultural.

1. Mónaco

Mónaco ha logrado un reconocimiento al ser proclamado el “Mejor Destino de Europa 2025″, un título otorgado mediante votación de profesionales del turismo y viajeros experimentados. Este pequeño principado mediterráneo ha establecido un nuevo estándar para las experiencias de viaje de alta calidad en el continente europeo, destacándose como un destino único y extraordinario.

Lo que hace tan especial al destino es su capacidad para integrar diversos elementos que atraen a todo tipo de viajeros. Y es que el principado ha conseguido equilibrar la sostenibilidad con el lujo, combinar una rica oferta cultural con una gastronomía excepcional, y proporcionar experiencias de bienestar junto con eventos deportivos de renombre mundial. Esta versatilidad transciende lo convencional, invitando a los visitantes a sumergirse en su historia, maravillarse ante la icónica Place du Casino o relajarse en el sofisticado complejo costero de Larvotto, donde el lujo mediterráneo alcanza su máxima expresión. Los numerosos restaurantes con estrellas Michelin, la variada agenda cultural y el firme compromiso con el turismo sostenible complementan su oferta turística.

2. Riga, Letonia

Riga, votada como el segundo mejor destino de Europa para 2025, combina historia y modernidad, convirtiéndose en una de las escapadas urbanas más populares del continente. Conocida como el “París del Norte”, su arquitectura modernista, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, convive con espacios contemporáneos como Miera iela, un distrito con galerías, tiendas de artesanía y cafés. Su riqueza cultural se refleja en monumentos como la Casa de las Cabezas Negras y la Catedral de Riga, además de una escena artística, gastronómica y de ocio que incluye restaurantes innovadores, el Mercado Central y bares en azoteas con vistas a la ciudad.

La ciudad ofrece una experiencia completa, con cocina tradicional letona como los guisantes grises y el pan de centeno, junto con propuestas culinarias más modernas. Además, invita a los viajeros a recorrer el río Daugava, el parque Kronvalda, el Museo Nacional de Arte de Letonia y sus clubes y bares de jazz. Su equilibrio entre patrimonio y actualidad, además de eventos como el Festival de Ópera y los mercados navideños, la consolidan como un destino clave para 2025.

3. Dubrovnik y Cavtat, Croacia

Dubrovnik, conocida como la “Perla del Adriático”, es uno de los destinos más reconocidos de Europa, combinando historia y paisajes costeros. Su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, invita a recorrer calles adoquinadas, descubrir sus edificios barrocos y contemplar el mar Adriático desde sus murallas. La ciudad ofrece un recorrido cultural por sitios como la fortaleza de Lovrijenac y el palacio del rector, además de playas como Banje y Sveti Jakov, adecuadas para actividades acuáticas y descanso.

A pocos kilómetros de Dubrovnik se encuentra Cavtat, elegido como el Destino más exclusivo de Europa. Este lugar, con su puerto deportivo, paseo marítimo y casco histórico, ofrece una alternativa más tranquila para quienes buscan alejarse del turismo masivo. Sus calas y complejos turísticos costeros brindan un entorno relajado, consolidando su reputación como un destino de lujo en la costa adriática.

4. Madrid, España

Madrid, elegida entre los cinco mejores destinos europeos para 2025, combina historia y modernidad en una oferta variada para los viajeros. Este destino español se destacó por encima de todos, debido a sus espacios icónicos como la Gran Vía, ideal para compras y arquitectura, y el Barrio de las Letras, con su legado literario. Además, el “Triángulo de Oro del Arte”, formado por el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza, reúne algunas de las colecciones más importantes del mundo, mientras que su gastronomía abarca desde restaurantes con estrellas Michelin como DiverXO hasta bares de tapas con platos tradicionales como jamón ibérico y patatas bravas.

Madrid combina tradición y modernidad en cada rincón. Desde las vistas panorámicas en terrazas como Picalagartos y Azotea del Círculo hasta la tranquilidad de El Retiro, la ciudad ofrece espacios para todos los gustos. Por ejemplo, la cultura se disfruta en espectáculos de flamenco y en barrios como Malasaña y Chueca, conocidos por su vida nocturna, además de que tiene eventos como San Isidro y la Semana del Diseño, lo que la reafirma como un destino destacado para 2025.

5. Namur, Bélgica

Namur, elegida como el quinto mejor destino europeo para 2025, es un ejemplo de renovación urbana que integra innovación, sostenibilidad y cultura. La ciudad ha pasado de ser un destino poco conocido a un centro de emprendimiento que atrae a viajeros e inversores con su ecosistema de startups, iniciativas de cero emisiones y espacios verdes, consolidándose como una de las mejores ciudades para vivir en Europa.

Además de su crecimiento como hub de innovación, Namur se ha posicionado como un destino ideal para escapadas culturales y románticas en 2025. Sus hoteles boutique, restaurantes de alta cocina y bares reinterpretan la gastronomía belga con un enfoque creativo. Los visitantes pueden recorrer su casco histórico, disfrutar de vistas al río, explorar su oferta cultural o participar en actividades al aire libre, todo en un entorno que prioriza la sostenibilidad.

6. Ámsterdam, Países Bajos

Ámsterdam se consolida como un destino clave para 2025, combinando su legado del Siglo XVII con una visión innovadora reflejada en sus canales y arquitectura. La ciudad invita a recorrer barrios como Jordaan y De Pijp, donde mercados, boutiques y cafés muestran su carácter local. Su atractivo se mantiene todo el año, con campos de tulipanes en primavera, festivales en verano, paseos por los canales en otoño y espectáculos de luces en invierno. La oferta cultural es amplia, con museos como el Rijksmuseum y la Casa de Ana Frank, además de experiencias como recorrer el Vondelpark en bicicleta o probar especialidades locales como los stroopwafels.

En 2025, Ámsterdam refuerza su apuesta por el turismo sostenible con transporte ecológico, alojamientos certificados y una gastronomía que prioriza ingredientes locales. Este enfoque se alinea con su espíritu inclusivo y diverso, atrayendo a viajeros interesados en arte, arquitectura, deportes acuáticos o compras. Su combinación de historia, innovación y compromiso ambiental la posiciona como una ciudad que evoluciona sin perder su esencia, equilibrando su herencia cultural con una visión responsable del turismo urbano.

7. Olhão, Portugal

Olhão, en el Algarve, combina la autenticidad portuguesa con un turismo más exclusivo. Este puerto pesquero invita a recorrer su casco histórico y calles empedradas, además de ofrecer acceso a las islas de Armona y Culatra, conocidas por sus playas de arena dorada. Su gastronomía destaca en mercados llenos de mariscos frescos y restaurantes donde se pueden probar desde la tradicional cataplana hasta propuestas más innovadoras, siempre acompañadas de vinos locales.

Para quienes buscan aventura, el Parque Natural de Ría Formosa es ideal para actividades como kayak y observación de aves, complementando la tranquilidad de la ciudad. Con una oferta que combina tradición y comodidad, Olhão es un destino atractivo para distintos viajeros, desde familias y parejas hasta amantes de la gastronomía y el turismo sostenible.

8. La isla de Mljet, Croacia

La isla de Mljet, conocida como la “perla verde del Adriático”, representa uno de los tesoros naturales de Croacia, caracterizada por su combinación de naturaleza y tranquilidad. Esta ciudad se destaca por su parque nacional, donde los lagos de agua salada Veliko y Malo Jezero estan adorandos por exuberantes bosques mediterráneos, mientras que playas como Saplunara ofrecen aguas cristalinas perfectas para actividades acuáticas como natación, snorkel y kayak.

La experiencia de Mljet se complementa con una red de senderos para recorrer a pie o en bicicleta, permitiendo descubrir pueblos tradicionales donde degustar la exquisita gastronomía local basada en mariscos frescos, aceite de oliva artesanal y vinos regionales en acogedoras tabernas con vistas al mar. Este destino, comprometido firmemente con la sostenibilidad y el turismo responsable, ofrece la oportunidad de reconectarse con la naturaleza a un ritmo pausado.

9. Lisboa, Portugal

Lisboa, la capital portuguesa, combina historia y modernidad en un equilibrio único. Barrios como Alfama, cuna del fado, y Baixa, con sus amplias plazas, invitan a recorrer calles empedradas adornadas con azulejos que reflejan siglos de historia. Su gastronomía abarca desde el tradicional bacalhau hasta los famosos pastéis de nata, mientras que monumentos como la Torre de Belém y el Monasterio de los Jerónimos evocan su pasado marítimo.

Más allá del centro, Lisboa ofrece experiencias variadas: las playas atlánticas contrastan con el dinamismo urbano, y los paisajes de Sintra, con sus palacios y jardines, parecen sacados de otro tiempo. Su riqueza histórica, diversidad cultural y escena gastronómica hacen de la ciudad un destino atractivo para familias, parejas, amantes de la historia y quienes buscan disfrutar de la vida nocturna.

10. Antipaxos, Grecia

Antipaxos, una pequeña isla del mar Jónico, ofrece un refugio de tranquilidad lejos del turismo masivo. Con apenas 5 km², destaca por playas como Voutoumi y Vrika, donde las arenas blancas y las aguas cristalinas crean un entorno ideal para la natación y el snorkel. La experiencia se enriquece en tabernas costeras que sirven vinos locales y mariscos frescos, con vistas al horizonte marino.

Más allá de sus playas, Antipaxos invita a recorrer senderos entre olivares y viñedos, revelando panorámicas del mar. Su ambiente sereno y su conexión con la tradición mediterránea la convierten en un destino ideal para quienes buscan descanso, naturaleza y autenticidad.

Otros destinos incluidos en la lista:

Dhërmi, Albania: Un rincón paradisíaco de la Riviera albanesa con playas cristalinas y encanto mediterráneo.

Bath, Reino Unido: Historia, arquitectura georgiana y relajantes aguas termales en una ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Folegandros, Grecia: Una isla virgen con acantilados, playas solitarias y auténtico ambiente griego.

Estambul, Turquía: Una ciudad donde Oriente y Occidente se encuentran entre bazares, mezquitas y el Bósforo.

Èze, Francia: Un pueblo medieval en la Costa Azul con vistas panorámicas y gastronomía de lujo.

Ascona, Suiza: Un destino elegante junto al lago Maggiore con encanto mediterráneo y paisajes alpinos.

Ålesund, Noruega: Arquitectura Art Nouveau, fiordos y una diversa cultura marítima en la costa noruega.

Cassis, Francia: Un refugio provenzal entre acantilados y calas turquesas, ideal para la aventura y la relajación.

Sevilla, España: Historia, flamenco y gastronomía andaluza en una ciudad llena de encanto y tradiciones.

Porto Montenegro, Montenegro: Un exclusivo puerto en el Adriático donde el lujo y la belleza natural se combinan.

