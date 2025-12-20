Estas son las atracciones de Disney que cerrarán en 2026

Foto: (Abigail Nilsson, photographer) - Cortesía Walt Disney World Resort

Para muchas personas, viajar a Disney es cumplir un sueño que se ha construido desde la infancia. La emoción comienza incluso antes de empacar, cuando se imaginan los castillos, los personajes y, por supuesto, las atracciones más esperadas.

Sin embargo, a las puertas de un nuevo año, planear el viaje con antelación se vuelve clave. Saber qué juegos o experiencias podrían no estar disponibles durante la visita ayuda a ajustar expectativas y a evitar decepciones, especialmente cuando se viaja en familia.

¿Qué atracciones van a cerrar?

Anticipar qué atracciones estarán cerradas no es sencillo, ya que Disney actualiza sus calendarios con solo algunos meses de anticipación. Esta información se publica en el Calendario de Eventos Diarios de Disneyland, por lo que aún no es posible confirmar con exactitud qué experiencias no estarán disponibles en 2026. Hasta ahora, solo se cuenta con datos oficiales para los meses de enero y febrero.

Por eso, lo más recomendable es consultar este calendario con regularidad a medida que se acerque la fecha del viaje y revisar la sección “Cerrado por reformas”, donde se indican las atracciones que podrían estar fuera de servicio durante su visita. Tenga presente que estas fechas pueden modificarse en cualquier momento.

Ahora sí, estas son las atracciones que cerraran:

Animal Kingdom

DINOSAUR: El último día para disfrutar de esta atracción será el 1 de febrero, ya que cerrará de forma permanente el 2 de febrero para dar paso al nuevo proyecto Tropical Americas. Esta aventura se destacaba porque un paleontólogo recluta a los visitantes para una misión secreta: traer de regreso al presente a un iguanodonte de 3,5 toneladas, mientras un meteorito se aproxima peligrosamente a la Tierra. El recorrido se realiza en vehículos Time Rover a través de un bosque prehistórico lleno de dinosaurios realistas, giros inesperados y escenas intensas.

Magic Kingdom

Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin: Cerrada temporalmente por remodelación. Está previsto que reabra en la primavera de 2026 . En esta atracción los visitantes se convierten en Space Rangers y ayudan a Buzz Lightyear a detener a Zurg, disparando a objetivos con cañones láser mientras recorren el Cuadrante Gamma.

Big Thunder Mountain Railroad: También cerrada temporalmente por remodelación, con reapertura programada para la primavera de 2026, incluyendo algunos elementos nuevos. Se trata de una montaña rusa familiar ambientada en una antigua mina de oro embrujada. El recorrido incluye curvas pronunciadas, desniveles y tramos en la oscuridad.

EPCOT

Frozen Ever After: Cerrará temporalmente por remodelación el 26 de enero de 2026 y reabrirá en febrero de 2026. Las mejoras estarán enfocadas en las figuras Audio-Animatronics de Anna, Elsa y Kristoff. Este tranquilo paseo en bote lleva a los visitantes por el mundo helado de Frozen, con escenas musicales, personajes icónicos y el palacio de hielo de Elsa.

Recomendaciones para visitar Disney

Viaje en temporada baja: Priorice los meses de menor demanda, como enero (después de Año Nuevo), febrero (evitando festivos), septiembre (después del Día del Trabajo) y algunas semanas de mayo y agosto. En estas fechas encontrará precios más bajos y menos filas en las atracciones.

Evite fechas festivas y eventos especiales: Halloween, Acción de Gracias y Navidad elevan considerablemente los costos y la afluencia de visitantes. Si su objetivo es ahorrar y disfrutar con mayor tranquilidad, lo mejor es evitar octubre, noviembre y diciembre.

Prefiera visitar los parques entre semana: Planear su visita de lunes a jueves puede marcar una diferencia importante en el precio de las entradas y en los tiempos de espera, ya que los fines de semana suelen ser más costosos y concurridos.

Esté atento a promociones y paquetes especiales: Disney lanza descuentos temporales en hospedaje y paquetes que incluyen beneficios adicionales, como noches gratis o créditos para comidas. Revisar estas ofertas con frecuencia puede reducir de forma significativa el presupuesto del viaje.

