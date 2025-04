Estas son las cinco ciudades más ricas del mundo para 2025

Empire State Building Observatory. Foto: Cortesía Julienne Schaer/NYC & Company

Todos hemos visto videos y series que muestran la opulencia de ciertos lugares: rascacielos brillantes, tiendas de diseñador en cada esquina, mansiones escondidas en exclusivos vecindarios. Pero más allá de los estereotipos, ¿cuáles son realmente las ciudades que concentran la mayor riqueza global en 2025 y qué puede hacer en ellas como turista?

Bueno, eso es algo que se lo preguntó el informe anual World’s Wealthiest Cities Report 2025, elaborado por Henley & Partners en colaboración con la firma de inteligencia patrimonial New World Wealth. Este análisis ofrece una radiografía detallada de la distribución global de individuos con alto patrimonio, basándose en una metodología rigurosa que rastrea más de 150.000 personas con activos líquidos invertibles superiores al millón de dólares.

El informe presta especial atención a quienes poseen más de 100 millones en participaciones de empresas cotizadas y destaca no solo el número total de millonarios, centimillonarios y multimillonarios en cada ciudad, sino también cómo han variado estas cifras en el último año. Su valor radica en la combinación de dos fortalezas: la experiencia de New World Wealth en el seguimiento de la migración de riqueza y los más de 25 años de trayectoria de Henley & Partners en asesoría sobre migración por inversión.

Para la elaboración de estos rankings, los investigadores han definido cuidadosamente los límites geográficos de cada ciudad, considerando no solo el núcleo urbano, sino también sus áreas metropolitanas más amplias. Es el caso del Área de la Bahía, que incluye tanto San Francisco como Silicon Valley, o de Los Ángeles, que abarca zonas como Beverly Hills y Malibu. Esta metodología permite capturar de forma más precisa la concentración real de riqueza en cada región y, al mismo tiempo, trae consigo algunas sorpresas como la del Área de la Bahía en Estados Unidos, que ha experimentado un aumento del 98 % en su población millonaria durante la última década. Esta región se consolida así como uno de los principales imanes del mundo para individuos de alto patrimonio.

Nueva York, Estados Unidos

Nueva York, la vibrante metrópolis apodada “la ciudad que nunca duerme” y “la Gran Manzana”, se mantiene como la ciudad más rica del mundo en 2025, según el informe de Henley & Partners, esto se debe a que cuenta con una impresionante población de 384,500 millonarios, 818 centimillonarios y 66 multimillonarios. Este dato refleja un extraordinario crecimiento del 45% en su población millonaria, consolidando su posición como epicentro financiero global.

Si desea visitarla, Nueva York ofrece una experiencia inagotable tanto para turistas como para residentes, con una arquitectura icónica que define su inconfundible horizonte. Los rascacielos forman parte esencial de su identidad urbana, y cada uno guarda una historia particular. El Flatiron Building, inaugurado en 1902 y considerado el primer rascacielos de la ciudad, sigue siendo uno de los más fotografiados gracias a su peculiar forma triangular. El Rockefeller Center, construido en los años treinta por iniciativa de John D. Rockefeller, alberga el mirador Top of the Rock, desde donde se aprecian vistas espectaculares de Manhattan, el Empire State Building y Central Park. Más reciente es The Summit, ubicado en el rascacielos One Vanderbilt e inaugurado en 2020, que ofrece una experiencia sensorial desde los 369 metros de altura, con terrazas al aire libre y plataformas de vidrio suspendidas sobre la Avenida Madison.

Además de todas estas experiencias, Nueva York ofrece una riqueza cultural incomparable a través de sus museos y barrios emblemáticos. El Metropolitan Museum of Art (Met), el museo más grande y visitado de la ciudad, alberga más de dos millones de piezas. El MOMA, considerado el museo de arte moderno más importante del mundo, guarda obras icónicas como La noche estrellada de Van Gogh. El Guggenheim, famoso por su arquitectura circular diseñada por Frank Lloyd Wright, y el Museo Americano de Historia Natural, con sus 35 millones de objetos, completan este recorrido cultural.

El Área de la Bahía, Estados Unidos

El Área de la Bahía de San Francisco, situada en la costa oeste del norte de California, se ha consolidado como la segunda ciudad más rica del mundo en 2025 según el informe de Henley & Partners, albergando una impresionante población de 342,400 millonarios, 756 centimillonarios y 82 multimillonarios. Esta región ha experimentado un crecimiento extraordinario del 98% en su población millonaria durante la última década, el más alto entre las principales metrópolis globales, impulsado principalmente por el auge tecnológico de Silicon Valley.

Esta área ofrece un impresionante conjunto de atracciones naturales y culturales que la distinguen como destino turístico de primer nivel. Su entrada más emblemática es el icónico puente Golden Gate, que cruza la bahía de San Francisco con torres que se elevan a 746 pies de altura. Entre sus atracciones más destacadas se encuentran la infame isla penitenciaria de Alcatraz; el Monumento Nacional Muir Woods, último reducto de secuoyas costeras antiguas sin talar en la región; el histórico Palacio de Bellas Artes con sus hermosas cúpulas; y la excéntrica Winchester Mystery House con sus 160 habitaciones y escaleras que no conducen a ningún lugar.

La gastronomía y la viticultura representan pilares fundamentales de la identidad cultural del Área de la Bahía. San Francisco ostenta el título de la ciudad con más restaurantes con tres estrellas Michelin en Estados Unidos, ofreciendo experiencias culinarias de clase mundial. Las mundialmente famosas regiones vinícolas de los valles de Napa y Sonoma, ubicadas a apenas hora y media al norte de San Francisco, constituyen un auténtico paraíso para los conocedores del vino, con elegantes salas de degustación, extensos viñedos, pueblos pintorescos y alojamientos encantadores.

Tokio, Japón

Tokio, la capital de Japón y metrópolis más poblada del mundo, cuenta con una impresionante concentración de riqueza según el “World’s Wealthiest Cities Report 2025″ de Henley & Partners y New World Wealth. Este exhaustivo informe, revela que la ciudad alberga 292.300 millonarios, 262 centimillonarios (con fortunas superiores a 100 millones de dólares), 18 multimillonarios y ha experimentado un crecimiento del 4% en su población millonaria. Anteriormente conocida como Edo hasta la Restauración Meiji de 1868, esta ciudad ha evolucionado desde una pequeña fortaleza feudal hasta convertirse en un centro global de poder económico mundial.

Hoy en día, Tokio ofrece a sus visitantes una experiencia urbana única que combina tradición e innovación. Sus atracciones históricas incluyen el popular Templo Sensoji en Asakusa con su icónica Puerta Kaminarimon, el Santuario Meiji Jingu ubicado en un tranquilo bosque, los Jardines Hamarikyu donde antaño los señores feudales practicaban diversas actividades, y el Museo Arquitectónico al Aire Libre Edo-Tokyo. Para experiencias más contemporáneas y románticas, los visitantes pueden disfrutar de impresionantes vistas desde el TOKYO SKYTREE y la Tokyo Tower, relajantes cruceros por el río Sumida, compras de lujo y gastronomía gourmet en Ginza, o paseos vespertinos por Odaiba para admirar la iluminación del puente Rainbow Bridge.

Singapur

Singapur, la deslumbrante ciudad-estado conocida como el “León de Asia”, se posiciona como uno de los centros financieros más prósperos del continente en 2025, esto se debe a que cuenta con una impresionante población de 242.400 millonarios, 333 centimillonarios y 30 multimillonarios. Este fenómeno refleja un extraordinario crecimiento del 62% en su población adinerada, consolidando a la ciudad como un epicentro de riqueza y oportunidades en el sudeste asiático.

Si desea visitarla, Singapur ofrece una experiencia donde la multiculturalidad se fusiona con la modernidad. Sus barrios étnicos como Little India, Chinatown y Kampong Glam permiten al visitante experimentar diferentes culturas sin salir de la ciudad. La arquitectura futurista define su horizonte urbano, con edificios emblemáticos como Marina Bay Sands, con su icónica piscina infinita en la azotea, o los asombrosos Supertrees de Gardens by the Bay que ofrecen un espectáculo nocturno de luces.

Para los amantes de la gastronomía, los Hawker Centers representan una oportunidad única para degustar platos con estrella Michelin por menos de 10 dólares, mientras que Orchard Road, con sus más de 20 centros comerciales, se erige como un paraíso para los aficionados a las compras. La combinación de seguridad, limpieza, naturaleza integrada en el entorno urbano y atracciones familiares como los parques temáticos de Sentosa Island, hacen de Singapur un destino imprescindible para todo tipo de viajeros.

Los Ángeles, Estados Unidos

Los Ángeles, la deslumbrante metrópolis del Sur de California, se destaca como un importante centro financiero en 2025, esto se debe a que cuenta con una población de 220.600 millonarios, 516 centimillonarios y 45 multimillonarios. Este fenómeno refleja un notable crecimiento del 35% en su población adinerada, consolidando a la ciudad como un epicentro de riqueza y oportunidades, especialmente vinculadas a la industria del entretenimiento donde los estudios Paramount Pictures, Universal y Warner Brothers ofrecen recorridos exclusivos tras bambalinas para los visitantes.

Si desea visitarla, Los Ángeles ofrece una experiencia fascinante llena de contrastes y posibilidades: desde las hermosas playas de Malibú y Santa Mónica con sus emblemáticos embarcaderos californianos, hasta el legendario barrio de Hollywood con su icónico letrero, el Teatro Chino de Grauman que exhibe las huellas de las celebridades y el famoso Paseo de la Fama. Los amantes de las compras encontrarán un paraíso en The Grove y los centros Outlet Premium, mientras que quienes buscan experimentar el lujo podrán pasear por Beverly Hills, hogar de mansiones de famosos.

Otras ciudades en la lista

