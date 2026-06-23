Estas son las cinco mejores ciudades para vivir en 2026

Un estudio de la firma Global Citizen Solutions analizó 35 ciudades en seis continentes para construir una guía global de calidad de vida. Foto: Magnific

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Si está pensando en cambiar de aire, adoptar un ritmo de vida diferente o simplemente mirar nuevos destinos, esta lista reúne algunas de las mejores ciudades para vivir en 2026.

El estudio es de la firma Global Citizen Solutions, que analizó 35 ciudades en seis continentes para construir una guía global de calidad de vida. La evaluación tuvo en cuenta factores como el costo de vida, la seguridad, la calidad del aire, la atención sanitaria y la facilidad para establecerse.

Con base en esos indicadores, se definieron las mejores ciudades del mundo para vivir.

5. Barcelona, España

Barcelona se ha convertido en una ciudad muy atractiva para buscar oportunidades laborales. Su diversidad cultural facilita la adaptación para quienes llegan desde el extranjero, especialmente si se tiene en cuenta que cerca del 26,4% de sus habitantes son inmigrantes. Además, cuenta con un sólido sistema de salud pública, la influencia del mar y una buena calidad del aire.

4. Viena, Austria

Viena ocupa el cuarto lugar, en gran parte, gracias a su sistema de salud, aunque la calidad de su infraestructura y sus costos relativamente asequibles también contribuyen a su puntuación. La abundancia de espacios verdes y el buen funcionamiento del transporte público hacen que la vida en la ciudad sea agradable. Su punto menos fuerte está en la integración de extranjeros.

3. Melbourne, Australia

Melbourne es la ciudad no europea mejor ubicada dentro de este listado, una posición que logra por su buen desempeño en aspectos como la calidad del aire, la atención sanitaria e infraestructura.

Aunque mantiene resultados sólidos en varias categorías, la seguridad aparece como su principal punto débil.

2. Ámsterdam, Países Bajos

La seguridad, la atención sanitaria y la calidad del aire ubican a Ámsterdam en el segundo puesto del listado. Su infraestructura de alto nivel y a la facilidad para moverse en bicicleta o en otros medios de transporte sin depender del carro, hacen de la capital neerlandesa una ciudad atractiva para vivir.

El principal desafío está en el costo de vida, ya que figura entre las ciudades más caras de la lista.

1. Lisboa, Portugal

La capital portuguesa se queda con el primer puesto del estudio, obtiene resultados altos en prácticamente todas las categorías evaluadas.

Uno de sus mayores atractivos frente a las otras ciudades es el costo de vida, que se encuentra entre las más accesibles de todas las evaluadas. A esto se suma la buena calidad del aire propia de una ciudad costera y la facilidad de integración.