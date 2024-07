Estas son las experiencias que ofrece el “Tour Operador Líder de Colombia 2024”

Una de las premisas de Foodies Colombia es el impacto local. Foto: Cortesía Foodies Colombia

Foodies Colombia, agencia turoperadora radicada en Cartagena y Bogotá, fue elegida por segundo año consecutivo como la mejor agencia turoperadora en Colombia al ganar en la categoría “Colombia´s Leading Tour Operator 2024″ de los World Travel Awards, organización líder en la entrega y reconocimiento a la excelencia en la industria mundial de turismo y viajes.

La agencia creada en Cartagena en el año 2013 cuenta con más de 50 experiencias gastronómicas en su catálogo y suma este reconocimiento a muchos otros a nivel nacional como internacional. El menú literario de García Márquez, Bazurto Foodies Club, Getsemaní Street Food o Cooking Cartagena son algunas de las actividades que turistas nacionales y extranjeros pueden hacer en la Heroica, la ciudad que vio nacer a María Gutiérrez fundadora y CEO de Foodies Colombia.

Vale la pena resaltar que el tour de El menú literario de García Márquez fue premiado en el 2014 por el Ministerio de Cultura de Colombia como mejor emprendimiento cultural y es un paseo en el que los turistas degustan los mismos bocados y las bebidas que el escritor sirve a los personajes de sus libros mientras recorren los lugares imperdibles del Nóbel de Literatura en el centro histórico de la ciudad con paradas en la Plaza de los Coches, Plaza de la Aduana, Plaza de Bolívar y Plaza de la Proclamación.

Las clases de cocina también hacen parte del catálogo, entre ellas City Cooking, una clase de cocina tradicional en la que enseñan un menú colombiano de cuatro tiempos para grupos de hasta 40 personas; y Arepas & Baile donde además de aprender a preparar arepas de huevo y arepa dulce o de anís los turistas aprenden a bailar champeta. Esta última experiencia salió destacada en un artículo del New York Times.

En Bogotá

En la capital colombiana, es posible reservar el tour de plaza de mercado Saboreando Paloquemao que fue elegido por el periódico inglés The Guardian como uno de los 20 mejores Food Tours del mundo o la clase de cocina Cooking Encanto en la que grupos rotativos hasta 120 personas pueden preparar alguna de las recetas colombianas presentes en la película de Disney “Encanto” o el Usaquén Coffee Trip, que ofrece un recorrido a pie por los más premiados cafés de especialidad de esta zona de Bogotá. Las experiencias se pueden hacer en privado o compartidas. Se reservan a través de la página web foodies.com.co o a través de whatsapp +57 (317) 439-8453 y están desde los $94.500. Todas las experiencias están disponibles en ingles o español.

Grupos más grandes y personalizados

Entre tanto, Foodies también ofrece experiencias para grupos corporativos, de incentivo y cruceros que les permite tener una operación de hasta 120 personas en tours gastronómicos, clases de cocina hasta 80 personas simultaneas, así como fiestas, kazetas y cenas con capacidad hasta 500 personas. Justo dos de estas experiencias fueron reconocidas en los Premios Nacionales de Turismo ProColombia que seleccionó a la cena de gala de El menú literario de García Márquez en el 2020 y a la Fiesta de Barrio en el 2022 como ganadores en sus categorías dirigidas a premiar los mejores eventos del año.

La Fiesta de Barrio es una experiencia de turismo comunitario, ideal para incentivos, prebodas y grupos en general interesados en brindar a sus invitados un acercamiento genuino a la cultura y la vida local. La fiesta se realiza en los barrios de Getsemaní o Manga y rinde homenaje al espíritu festivo de los cartageneros a través de la cocina, la música, los bailes, los juegos y la participación de los vecinos del barrio anfitrión quienes colaboran activamente con su organización. Cada fiesta genera trabajo en la comunidad y apoya proyectos de beneficio común.

El año pasado Foodies Colombia atendió a un total de 4.872 personas entre turistas nacionales y extranjeros y en lo corrido del año 2024 van 2.865.

La agencia de experiencias gastronómicas más premiada de Colombia

Foodies Colombia se ha convertido en un referente en el sector turismo al ser la primera agencia de experiencias dedicada exclusivamente a la gastronomía. Durante 11 años ha operado en Bogotá y Cartagena de manera sostenida y es la agencia de experiencias gastronómicas más premiada de Colombia con tres reconocimientos nacionales y cinco internacionales.

Con solo un año de haber entrado en operación, Foodies Colombia recibió su primer reconocimiento al ser premiada con la Beca de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura otorgado por unir la gastronomía colombiana y las obras de Gabriel García Márquez en una idea de negocio que permite contar de manera creativa la historia de nuestro mestizaje culinario y cultural.

A este listado se suman los Premios Nacionales de Turismo ProColombia donde ha ganado en dos ocasiones; la primera con el “Premio al Factor Wow: Evento con Encanto” otorgado en 2020 a la empresa turística que haya creado un evento inolvidable, con una puesta en escena fuera de serie y llena de encanto que recibió gracias a El menú literario de García Márquez en su versión de cena de lujo. Y en 2022 ganó el premio en la categoría “Eventos que impactan” por su Fiesta de Barrio.

En premios internacionales han recibido cinco reconocimientos. El primero como mejor experiencia culinaria del año en 2018, según Travel and Hospitality Awards; el Culinary Tour Operator of the Year, escogido por la revista Luxury Travel Guide especializada en contar experiencias de lujo en su versión The Americas Awards 2018; el premio Best Restaurant Tour and Cooking Experience, de Food and Drink Awards 2019; y recientemente los “Colombia´s Leading Tour Operator” 2023 y 2024 en los World Travel Awards.

“Ser ganadores en los premios más importante del turismo mundial es el reconocimiento a 10 años de orgullo por la cocina colombiana y el esfuerzo de un equipo que se esmera por compartir lo mejor de Colombia a través de nuestras experiencias. Estamos felices de haberlo logrado siendo fieles a lo que somos -una agencia boutique dedicada al diseño y operación de experiencias gastronómicas en Bogotá y Cartagena- porque nos permite incentivar a muchos emprendedores turísticos a que consideren la cultura de su entorno o sus pasiones como una fuente de inspiración para sus negocios”, asegura María Gutiérrez.

Contribuyendo a la transformación social

Una de las premisas de Foodies Colombia es el impacto local. Desde su creación esta agencia ha mantenido su promesa de invertir mínimo el 70 % de lo que ganan en el destino donde se realiza cada experiencia. De esta manera garantizan la autenticidad de la cocina que comparten y que las historias que surgen durante sus recorridos o clases de cocina en Cartagena, Bogotá, Palenque o La Boquilla sean contadas por quienes tienen de manera nativa el conocimiento, cariño y orgullo por su cultura.

Este compromiso también se evidencia en el trabajo que realizan con los portadores de cocina tradicional a quienes aseguran ingresos permanentes durante todo el año gracias a su estrategia de convertirlos en los protagonistas de sus experiencias de cocina callejera y plaza de mercado.

