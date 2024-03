“Este es el momento del turismo en Colombia”: Natalia Bayona

Según ONU Turismo, Colombia es el segundo país de América Latina que más creció en turismo. Foto: El Espectador - José Vargas

La colombiana Natalia Bayona, la primera mujer menor de 40 años en dirigir ONU Turismo, antes conocida como la Organización Mundial del Turismo, estuvo en el país durante la Vitrina Turística de Anato demostrando el gran momento por el que pasa el sector colombiano.

“Es la primera vez que una mujer latina, menor de 40 años, logra tener el segundo puesto más importante del mundo en el turismo. Soy la colombiana con el cargo más alto en Naciones Unidas”, le dijo Bayona a El Espectador en junio del año pasado, días antes de que asumiera su cargo, por lo tanto, meses después de su posesión la colombiana, que es directora ejecutiva de ONU Turismo, comparte las cifras positivas del sector turístico en Colombia, habla del interés de los viajeros internacionales por el país, de los retos y las proyecciones que tiene la industria, entre otros.

¿Por qué Colombia es un país tan atractivo para el turismo?

Hay algo fundamental, y es que es un país muy amigable. La gente siempre es sinónimo de calidez, de alegría, de positivismo y de trabajo. Y esto se ve reflejado en las cifras que destacan que es el segundo país que más crece de la región y el sexto en el mundo con mejor desempeño en la llegada de turistas internacionales. Además, las ciudades que más se visitan son Cartagena, Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla, y eso obedece a la conectividad aérea directa.

También podemos hablar de que hay una confianza fuerte de las líneas de cruceros, eso se ve en la llegada de barcos al Pacífico, nuevas navieras al Caribe, cruceros de lujo, de pequeñas estancias, entre otros, que permiten que el país tenga un papel cada vez más relevante a nivel regional. Y sin duda, eso va unido a que el turismo sea una prioridad para el país tanto para el sector privado como para el público. Eso se ve reflejado cuando los empresarios colombianos viajan a las ferias internacionales apoyadas por ProColombia o cuando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apuesta por unos presupuestos mucho más amplios para fortalecer la promoción y la infraestructura del país. Entonces, hoy por hoy podemos decir que estamos en muy buen momento y hay que seguir trabajando para sostener las cifras y, sobre todo, para impactar en el empleo de calidad.

¿Cuáles son las proyecciones en materia de turismo para Colombia?

Hay unas muy buenas noticias. La llegada de Fly Emirates a Colombia va a ayudar a que el mercado de Oriente Medio, que es uno de alto gasto, exigente, emergente y casi desconocido para Colombia, pueda desarrollarse con muchísimo más dinamismo, lo que permitirá un crecimiento en las cifras del turismo en el país con Oriente Medio. Luego Europa, lo que he leído en los últimos días es que efectivamente hay interés de generar vuelos desde Italia y aumentar las frecuencias desde España, y eso es buenísimo, porque quiere decir que Colombia puede llegar a crecer aún más del 26 % que venía haciéndolo, porque adicional a todo ese interés y a la diversificación, Colombia está muy unida a la tendencia internacional, donde la recuperación del turismo ha sido total y el país ha aumentado cifras en materia de inversión y donde el turista que está llegando a Colombia está gastando más, con lo cual auguro todo lo mejor en materia de turismo este año.

¿Cuáles son los principales retos que tiene el turismo en Colombia?

Si pudiera apostar por un pilar estratégico que necesita el turismo en el país es la educación, y gracias al liderazgo de ONU Turismo, junto al Ministerio de Comercio, Industria y Trismo, estoy segura de que nos va a ayudar a capacitar y a ofrecerles herramientas valiosas a los miles de personas que necesitan esa formalidad en la economía del sector.

También es clave la inversión. En la última conversación que tuve con el ministro Germán Umaña Mendoza se habló de que queremos actualizar la guía de inversión turística. Ya Colombia tenía una con ONU Turismo para promover inversión, pero queremos actualizarla y hacer un foro para que fondos de inversión privada, desarrolladores hoteleros, desarrolladores de infraestructura, aeropuertos, entre otros, puedan venir a conocer más de lo que Colombia puede ofrecer para empezar a desarrollar el sector turístico en regiones intermedias.

Casi seis millones de visitantes no residentes visitaron Colombia en 2023, una cifra histórica, ¿el país está preparado para recibir tan altos números de viajeros?

Sí, pero también por eso es tan importante la inversión, porque la llegada de viajeros tiene que ir acompañada de la inversión del sector privado. Vale la pena resaltar que Colombia es el segundo destino con mayor inversión extranjera directa, con más de US$1.036 millones y apoyando la creación de casi 5.000 empleos. Los inversores principales son Estados Unidos, España, Panamá y Reino Unido, y eso es importantísimo porque son algunos los países más maduros en turismo. Entonces, definitivamente el incremento de viajeros tiene que ir vinculado a la educación y a la inversión porque si efectivamente se desarrollan nuevos aeropuertos, hoteles e infraestructuras, efectivamente Colombia no tiene por qué perder espacio, todo lo contrario. Este es el mejor momento del turismo en Colombia, lo que hay que hacer es organizar bien la casa y fortalecer la confianza inversora para que el sector privado siga invirtiendo en infraestructura en el país y que eso se refleje en las llegadas de más viajeros, de más empleos y de un porcentaje mucho más amplio del PIB en el país gracias al turismo.

👀🌎📄 (Lea también: ¿Qué hacer en Nariño? 7 planes recomendados en un departamento que lo tiene todo)

Otro tema del que hay que hablar, por su coyuntura, son las nuevas tecnologías, ¿cómo está Colombia en este aspecto?

En todas las competiciones de startups y de tecnología que nosotros hacemos desde ONU Turismo, siempre hay un finalista colombiano. Eso quiere decir que en el país hay mucho talento y, sobre todo, mucho interés en desarrollar soluciones tecnológicas para el turismo, pero ahora el reto más grande es que esas empresas de rápida creación, las famosas startups, maduren y crezcan para que puedan exportar sus servicios a países como Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica y Honduras, porque definitivamente Colombia podría ser un gran exportador de tecnología turística, y hay que trabajar en eso porque el talento está ahí.

Sin embargo, hay que decir que uno de los grandes retos del país con respecto a las nuevas tecnología es que el sector debe vincular la inteligencia artificial (IA), porque esta ayuda a que un destino sea más competitivo, logrando, entre otras, predecir la capacidad de carga, los precios y el tipo de turista que visita el país. He visto, por ejemplo, aplicaciones donde la IA le ayuda a crear un video de promoción turística en 10 minutos, con lo cual es más barato y eficiente. También hay traductores simultáneos, entre muchos otros servicios, no obstante, en ellos la ética debe ser prioridad y el manejo de los datos sí o sí deben estar en manos de la gente, no de unos pocos.

¿Cuáles iniciativas o proyectos destacaría de los que ONU Turismo está ejecutando en Colombia?

Este año estamos trabajando en tres grandes proyectos: el primero es que, de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Anato y Cotelco, anunciamos un paquete de becas para ayudar a que los colombianos que están trabajando en turismo o que quisieran vincularse al sector puedan estudiar de la mano de las mejores universidades, con el certificado de ONU Turismo. Eso tiene mucho valor en un país donde el 80 % del tejido empresarial turístico son pymes y donde la mayoría de los empleados son los jóvenes y las mujeres, pero donde las cifras de informalidad son muy altas.

También estamos apostando por las regiones, que es un gran paso desde ONU Turismo. Estamos trabajando con la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar, con la Gobernación de Santander, con la Gobernación de Antioquia, con la Alcaldía de Bogotá y con la Alcaldía de Cali, entre otras, para generar cursos que capaciten a todo el gremio vocacional que es parte de turismo. Algunos de estos son de servicio al cliente para taxistas, cursos de bilingüismo para los guías turísticos, cursos para ayudarles a las personas en la creación de su empresa turística, entre otros, y que ese crecimiento que viene fortaleciendo al sector vaya unido a la profesionalización.

👀🌎📄 (Lea también: Cartagena oficializa su candidatura como sede del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo)

Adicionalmente, Colombia es parte del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, que es el máximo órgano de toma de decisiones, y estamos trabajando para que el país sea la sede de ese Consejo, un hecho que sería de gran relevancia para el país. Sería en Cartagena, que es un referente del turismo a nivel internacional. Se destaca dentro de las 20 ciudades con mayor atracción de eventos en las Américas y ya ha sido sede de dos reuniones clave de ONU Turismo: su Asamblea General en 2007 y el foro de innovación Tourism Tech Adventures en 2019. Sin duda, es un orgullo contar con su candidatura para el próximo Consejo Ejecutivo en 2024.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.