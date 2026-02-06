Este es el nuevo precio de la tarjeta de entrada para San Andrés en 2026: ¿Cómo comprarla?

Aspectos de los habitantes y varias zonas de la isla de San Andrés Foto: El Espectador - Luis Angel

Si entre sus metas de 2026 está conocer San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sin duda este archipiélago lo sorprenderá, y es que continúa siendo un destino imperdible para quienes sueñan con playas de siete colores, cultura raizal y paisajes que invitan a desconectarse. Sin embargo, antes de empacar las maletas, hay un paso clave que todo viajero debe tener en cuenta: la tarjeta de turista.

Este requisito obligatorio para ingresar al archipiélago, tanto para colombianos no residentes como para extranjeros, tuvo un ajuste en su valor para 2026. Por eso, aquí le contamos cómo y dónde puede obtenerla, para que llegue bien preparado y su viaje comience sin contratiempos.

¿Cuánto cuesta la tarjeta de turista?

El 8 de enero de 2026, la Gobernación del Archipiélago expidió el Decreto 0010, mediante el cual se actualizaron las tarifas de la Tarjeta de Turismo, un requisito obligatorio para ingresar a San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este documento no solo cumple funciones de control migratorio, sino que también es una fuente clave de financiación para proyectos sociales, el mejoramiento de la infraestructura y el impulso del turismo sostenible en las islas.

Para 2026, el valor total del trámite presenta un incremento de $7.000 frente a la tarifa vigente a comienzos del año, cuando el costo era de $146.000. El ajuste aplica tanto para turistas nacionales no residentes como para extranjeros y se calcula con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT), que para 2026 fue fijada por la DIAN en $52.374.

Las tarifas establecidas son las siguientes:

Tarjeta de Turismo: 2,22 UVT (2026), equivalentes a $116.000 COP .

Contribución para el uso de la infraestructura pública turística: 0,71 UVT (2026), equivalentes a $37.000 COP.

En total, el ingreso al archipiélago tiene un costo aproximado de $153.000 COP, recursos que se destinan al fortalecimiento de la infraestructura, al desarrollo de programas sociales y a la sostenibilidad turística del territorio insular.

Este aporte llega en un momento clave, en medio de un crecimiento sostenido del turismo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, según datos de la Oficina de Turismo del archipiélago.

Solo en diciembre de 2025, San Andrés recibió 115.886 visitantes, superando ampliamente los 98.102 turistas registrados en diciembre de 2024.

A nivel internacional, el destino también alcanzó cifras históricas: el número de turistas extranjeros pasó de 209.829 en 2024 a 274.229 en 2025, un incremento del 30,6 %, con un notable aumento de viajeros provenientes de países como Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.

En total, el archipiélago recibió durante el año 1.127.806 turistas nacionales y extranjeros, la segunda cifra más alta en la historia del archipiélago. Según la Gobernación de San Andrés, estas cifras reflejan un turismo activo y cada vez más internacional, que dinamiza la economía local y consolida a la isla como uno de los destinos más importantes del Caribe colombiano.

¿Cómo conseguirla?

El proceso para obtener la tarjeta de turismo es sencillo y de entrega inmediata. Generalmente, puede adquirirla en el aeropuerto de origen, antes de ingresar a la sala de abordaje de su vuelo hacia el archipiélago. También está disponible en agencias de viajes, oficinas de turismo, mostradores de las aerolíneas y oficinas de transporte marítimo de pasajeros autorizadas.

Para obtenerla, solo debe realizar el pago en los puntos habilitados y diligenciar la información básica solicitada, tras lo cual recibirá el documento de forma presencial e inmediata, listo para presentarlo al momento de su llegada a San Andrés, Providencia o Santa Catalina.

Los datos a ingresar son:

Fechas de llegada y salida

Nombres y apellidos

Tipo y número del documento de identidad

Nacionalidad

Ciudad de procedencia

Fecha de nacimiento

Dirección de residencia

Motivo de la visita

Aerolínea con la que viaja

Número del vuelo

Código de la reserva

Nombre y dirección del alojamiento

Es importante tener en cuenta que las aerolíneas verifican que cada pasajero tenga su tarjeta antes del abordaje, y sin ella, no se le permitirá viajar. Luego, al llegar a San Andrés, deberá entregar la tarjeta a los oficiales aeroportuarios. Se recomienda solicitar una copia para presentar a la salida del archipiélago.

¿Hay exenciones?

Sí. La normativa vigente mantiene algunas exenciones del pago de la tarjeta de turismo. Están exentos los menores de siete años, las personas nacidas en San Andrés, los residentes del archipiélago y la población raizal que cuente con la tarjeta OCCRE vigente, siempre que presenten la acreditación correspondiente.

El nuevo valor de la tarjeta será exigido a todos los viajeros no residentes, incluidos los colombianos provenientes de otros departamentos, quienes deberán adquirirla antes de ingresar al archipiélago. No obstante, continúan vigentes las excepciones establecidas por la regulación actual.

