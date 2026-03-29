Este es el pueblo conocido como la “Tierra de Dios” en Colombia: ¿Qué hacer aquí?

Las iglesias de Mompox son parte de sus sitios más visitados, luciendo asombrosas en cualquier hora del día. Foto: Cortesía Civitatis

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Con la llegada de la Semana Santa, Colombia vuelve a reflejar una de las raíces más profundas de su identidad: la tradición religiosa. A lo largo del país, ciudades y pueblos se llenan de procesiones, música sacra y rituales que combinan fe, historia y cultura, convirtiendo estos días en una experiencia que trasciende lo espiritual y se vuelve también un viaje por la memoria colectiva.

Sin embargo, hay un lugar donde esta tradición alcanza una dimensión única. En Santa Cruz de Mompox, conocida como “la tierra de Dios”, la Semana Santa no solo se celebra: se vive con una intensidad que parece detener el tiempo.

Con más de cuatro siglos de historia, sus procesiones, herederas de la tradición española pero enriquecidas con elementos propios, iluminan sus calles coloniales y reafirman su vocación profundamente religiosa.

En este territorio, donde las iglesias marcan el ritmo de la vida cotidiana, la Semana Mayor se convierte en el momento cumbre de una herencia viva que sigue brillando con luz propia.

¿Por qué es conocido como “la tierra de Dios”?

Es conocida así por una razón que va más allá de lo simbólico: su historia, su arquitectura y su vida cotidiana han estado profundamente ligadas a la fe desde su fundación. Durante la época colonial, distintas órdenes religiosas se asentaron en este territorio y levantaron seis iglesias, entre ellas la Basílica del Santísimo Cristo de Mompox, convirtiendo al pueblo en un epicentro espiritual en el Caribe colombiano.

Esta fuerte presencia religiosa, que aún marca el ritmo de la vida local, es la base de un apodo que sus habitantes han adoptado con orgullo.

Pero más que la cantidad de templos, lo que le da sentido a ese nombre es la manera en que la fe se ha conservado y transformado a lo largo de los siglos. La Semana Santa de Mompox, con más de cuatrocientos años de historia, es una de las celebraciones más antiguas del país y refleja una herencia andaluza traída por los colonizadores, enriquecida con elementos propios que la hacen única. Procesiones como la del “Paso Robado”, el Jueves Santo o el Viernes Santo, marchadas con su característico ritmo —dos pasos adelante y uno atrás—, crean una atmósfera solemne y casi hipnótica que distingue a este lugar de cualquier otro en Colombia.

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995, Mompox no solo conserva un invaluable centro histórico, sino también un patrimonio vivo que se manifiesta en cada tradición. Sus calles coloniales, a orillas del río Magdalena y dentro de la isla fluvial de mayor tamaño en Sudamérica, se convierten en escenario de un encuentro profundo entre historia, cultura y espiritualidad.

En Semana Santa, la ciudad se transforma en un símbolo de devoción colectiva, donde generaciones enteras han mantenido vivas prácticas heredadas desde el siglo XVI, cuando los primeros religiosos —como los dominicos— comenzaron a celebrar la Semana Mayor. Desde entonces, estas ceremonias antiquísimas han sido motivo de orgullo, reuniendo a locales y visitantes en torno a una experiencia que no solo se observa, sino que se siente.

¿Qué podrá ver esta Semana Santa 2026?

La Semana Santa 2026 se vivirá como un viaje al corazón de la tradición. Durante estos días, Mompox se transforma en un escenario vivo. Las procesiones nocturnas —quizás su sello más distintivo— convierten las calles empedradas en rutas de recogimiento, donde el silencio solo es interrumpido por el paso rítmico de los nazarenos y la música solemne que acompaña cada imagen.

Uno de los momentos más destacados y singulares se vive el Miércoles Santo. Y es que, al caer la tarde, el pueblo se congrega en el cementerio municipal para rendir homenaje a sus muertos. Sentados en sillas alrededor de las tumbas, los habitantes de la población conmemoran hasta el amanecer con cantos en honor a las almas de aquellos que ya no están.

El Jueves Santo, por su parte, marca uno de los instantes más esperados, pues representando los 14 pasos, se conforma una procesión notable por la riqueza artística de sus figuras y la devoción de sus cargueros.

El Viernes Santo representa el punto culminante del misticismo con la Procesión de la Pasión y el Santo Entierro, ceremonias que envuelven al pueblo en un silencio profundo. Tanto ese día como el Jueves Santo, las procesiones adquieren un carácter distintivo: avanzan de forma marchada, con un ritmo ceremonial de dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás, en un recorrido que enlaza las iglesias del pueblo y transforma el trayecto en una coreografía colectiva cargada de simbolismo.

Luego, el Sábado Santo abre paso a la Vigilia Pascual, mientras que el Domingo de Resurrección simboliza el retorno de la luz, cerrando así un ciclo cargado de significado para la comunidad.

Más allá de lo religioso, la programación cultural —que se desarrollará del 29 de marzo al 4 de abril— amplía la experiencia para propios y visitantes, ofreciendo espacios que combinan tradición, arte y memoria colectiva. Entre las actividades más destacadas se encuentran:

El tradicional Concierto de la Luz, en la Iglesia de Santa Bárbara, que brinda un momento de contemplación.

La Feria Artesanal y Gastronómica, convertida en vitrina de la filigrana momposina y de los sabores locales que definen la identidad del territorio.

Eventos musicales como “Volver a Soñar”, que aportan una dimensión sensorial y contemporánea a la celebración.

Para la directora del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), Vaneza Daguer, esta edición reafirma a Santa Cruz de Mompox como un destino de turismo religioso de talla mundial. “Además de orar, vamos a aprender. La programación incluye talleres de formación artística, conversatorios sobre patrimonio y encuentros académicos enfocados en el fortalecimiento de emprendimientos locales”, señaló.

Y es que a esta experiencia se suma una agenda académica y cultural que invita a ir más allá de la contemplación. Talleres, conversatorios y espacios formativos permiten entender el valor de este patrimonio, mientras consolidan la celebración como un motor de desarrollo que impulsa el turismo, dinamiza la economía local y fortalece la preservación de las tradiciones que definen la identidad momposina.

Programación de los eventos religiosos

Domingo 29 de marzo

6:00 a.m.: Eucaristía | La Inmaculada Concepción

8:00 a.m.: Bendición y Procesión de Ramos | Desde Santa Bárbara hacia La Inmaculada Concepción

9:00 a.m - 7:00 pm: Eucaristía | La Inmaculada Concepción

Lunes 30 de marzo

6:00 a.m.: Eucaristía | Basílica del Santísimo Cristo

8:00 a. m. a 12:00 p. m.: Pascua Juvenil

6:00 p.m.: Eucaristía | La Inmaculada Concepción

7:00 p.m.: Procesión de N. P. Jesús Nazareno (Lunes Santo) | Desde La Inmaculada Concepción hacia San Francisco de Asís

Martes 31 de marzo

6:00 a.m.: Eucaristía | Basílica del Santísimo Cristo

8:00 a. m. a 12:00 p. m.: Pascua Juvenil

3:00 p.m.: Acto penitencial y confesiones | Claustro de San Agustín

6:00 p.m.: Eucaristía | La Inmaculada Concepción

7:00 p.m.: Procesión del Santo Ecce Homo y las Angustias (Martes Santo) | Desde La Inmaculada Concepción hacia Santo Domingo de Guzmán

Miércoles 1 de abril

8:00 a. m. a 12:00 p. m.: Pascua Juvenil —

9:00 a.m.: Eucaristía | La Loma y Guataca

9:00 a.m.: Procesión Jesús Cautivo | Desde San Juan de Dios hacia Cementerio del Rosario

5:00 p.m.: Eucaristía a los difuntos | Cementerio del Rosario

7:00 p.m.: Retreta a los difuntos | Cementerio del Rosario

8:00 p.m.: Concurso de corneteros | Cementerio del Rosario

Jueves 2 de abril

4:00 p.m.: Misa vespertina de la Cena del Señor, lavatorio de los pies y procesión con el Santísimo | Templo Inmaculada Concepción

5:30 p.m.: Pregón de la sentencia de Pilatos | San Francisco de Asís

6:00 p.m.: Procesión con los 14 pasos | Desde San Francisco hacia la Basílica del Santísimo Cristo

6:00 p.m.: Adoración al Santísimo Sacramento | Templo Inmaculada Concepción

6:00 p.m. – 2:00 a.m.: Procesión de la Pasión del Señor | Desde San Francisco de Asís hacia Basílica del Santísimo Cristo

11:00 p.m.: Adoración al Santísimo | Templo Inmaculada Concepción

Viernes 3 de abril

8:00 a.m.: Santo Viacrucis | Desde el Monumento Sagrado Corazón de Jesús hacia Santa Bárbara

3:00 p.m.: Rosario de la Misericordia y celebración de la Pasión del Señor | Templo Inmaculada Concepción

4:00 p.m.: Sermón de las Siete Palabras | Basílica del Santísimo Cristo

6:00 p.m.: Procesión del Santo Entierro | Desde la Basílica del Santísimo Cristo hacia San Francisco de Asís

6:00 p.m. – 2:00 a.m.: Procesión del Santo Entierro de Cristo | Desde Basílica del Santísimo Cristo hacia San Francisco de Asís

Sábado 4 de abril

2:30 a.m.: Procesión de la Soledad de María | Desde San Francisco de Asís hacia Basílica del Santísimo Cristo

4:00 p.m.: Procesión de la Virgen de los Dolores | Desde San Juan de Dios hacia San Juan de Dios

7:00 p.m.: Serenata al Señor en el Sepulcro | San Francisco de Asís

7:00 p.m.: Solemne Vigilia Pascual (celebración de la luz, liturgia de la palabra, bautismal y eucarística) | Plaza de la Inmaculada Concepción

10:00 p.m.: Procesión del Señor Resucitado | —

Domingo 5 de abril

8:00 a.m.: Solemne Eucaristía de Resurrección | Iglesia Santa Bárbara

9:00 a.m.: Procesión de Minerva | Desde Santa Bárbara hacia Santa Bárbara

10:00 a.m.: Eucaristía y bautismos | Basílica del Santísimo Cristo

7:00 p.m.: Eucaristía | Templo de la Inmaculada Concepción

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