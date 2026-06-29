Este es el pueblo conocido por ser el más colorido de Colombia: ¿cómo llegar y qué hacer?

Con solo caminar unas pocas cuadras puede encontrarse con fachadas pintadas y balcones llamativos. Foto: Charly Boillot

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Guatapé es un municipio ubicado en el oriente de Antioquia que se ha convertido en uno de los destinos turísticos más emblemáticos del departamento y de toda Colombia. Las fachadas multicolores de sus casas y las calles empedradas le han dado el reconocimiento como “el pueblo más colorido del país”. A esto se suma la famosa Piedra del Peñol, un monolito de 220 metros de altura que ofrece una de las panorámicas más espectaculares de la región.

Aunque miles de viajeros llegan cada año para fotografiar sus coloridas calles, Guatapé ofrece mucho más que una postal. Su historia, ligada a la construcción del embalse Peñol-Guatapé en la década de 1970, transformó por completo el municipio y dio paso a una renovación urbana que hoy es uno de sus mayores atractivos turísticos. Según ProColombia, entidad encargada de promover el turismo internacional, la reubicación de parte del pueblo impulsó un proceso de reconstrucción que terminó fortaleciendo su identidad y convirtiéndolo en uno de los destinos más visitados del departamento de Antioquia.

¿Cómo llegar a Guatapé?

Guatapé se encuentra a aproximadamente 75 kilómetros de Medellín, una distancia que puede recorrerse en cerca de dos horas por carretera.

De acuerdo con el portal web Guatapé Colombia, quienes viajan en transporte público pueden dirigirse a la Terminal del Norte de Medellín, desde donde salen buses directos hacia el municipio. El recorrido cubre cerca de 95 kilómetros y tarda alrededor de dos horas.

Para quienes prefieren viajar en vehículo particular, la ruta más utilizada es la autopista Medellín-Bogotá hasta el municipio de Marinilla, donde se toma el desvío hacia El Peñol y posteriormente hacia Guatapé.

Si el viaje inicia desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro, también es posible llegar en transporte público combinando un bus hasta Rionegro y luego otro servicio que se dirige hacia El Peñol y Guatapé.

Un consejo para quienes desean visitar primero la Piedra del Peñol es descender antes de llegar al casco urbano, ya que este atractivo se encuentra aproximadamente cuatro kilómetros antes de ingresar al municipio.

Un pueblo lleno de color e historia

El rasgo más característico de Guatapé son sus famosos zócalos, relieves decorativos ubicados en la parte inferior de las fachadas de las casas. Estas piezas representan escenas de la vida cotidiana, animales, flores, actividades económicas, símbolos patrios e historias familiares.

Según ProColombia, estas obras convierten cada calle en una especie de galería al aire libre, donde la arquitectura refleja la identidad y las tradiciones de sus habitantes.

Por su parte, Guatapé Colombia explica que la valorización de los zócalos tomó fuerza tras la transformación urbanística ocasionada por la construcción del embalse. Con el paso de los años, los habitantes comenzaron a embellecer sus viviendas utilizando estos relieves como una forma de preservar la memoria y fortalecer el sentido de pertenencia hacia el municipio.

¿Qué hacer en Guatapé?

Subir la Piedra del Peñol

Ninguna visita está completa sin ascender al principal atractivo turístico de la región. La Piedra del Peñol, también conocida como Peñón de Guatapé, es un enorme monolito de aproximadamente 220 metros de altura al que se accede mediante una escalera de 702 escalones.

Desde su cima es posible contemplar el inmenso embalse, con más de 2.200 hectáreas de extensión, salpicado por pequeñas islas y rodeado por montañas verdes.

Recorrer la Plazoleta del Zócalo

Uno de los espacios más fotografiados del municipio es la Plazoleta del Zócalo, construida para conmemorar los 200 años de fundación de Guatapé.

De acuerdo con Guatapé Colombia, este lugar nació como parte de un proyecto que buscó involucrar a los habitantes en la preservación de la tradición de los zócalos, fortaleciendo la identidad cultural del municipio. Actualmente conecta con la Calle del Recuerdo, el parque principal y el malecón, además de reunir restaurantes, cafeterías, tiendas de artesanías y presentaciones artísticas.

Caminar por la Calle del Recuerdo

Otro sitio imperdible es la Calle del Recuerdo, una vía que recrea la arquitectura tradicional del antiguo Guatapé antes de que parte del municipio quedara bajo las aguas del embalse.

De acuerdo con ProColombia, esta calle conserva el estilo de la colonización antioqueña y permite comprender cómo era el pueblo antes de las transformaciones ocasionadas por el proyecto hidroeléctrico.

Disfrutar del malecón y el embalse

El malecón es uno de los puntos de encuentro más concurridos por visitantes y habitantes. Desde allí parten recorridos en lancha, paseos en barco y diversas actividades náuticas. ProColombia destaca que el embalse ofrece condiciones ideales para practicar kayak, canopy, pesca deportiva y otros deportes acuáticos, mientras que los alrededores también son propicios para el senderismo, las cabalgatas y el ciclomontañismo.

Otros planes cerca de Guatapé

Quienes disponen de más tiempo pueden visitar algunos atractivos ubicados en los alrededores del municipio.

Uno de ellos es la Atypical House, conocida como la Casa al Revés de Antioquia, ubicada en El Peñol, a pocos minutos de Guatapé. Este espacio recrea una vivienda tradicional paisa completamente invertida, donde los visitantes ingresan por el techo y encuentran muebles y objetos suspendidos. Es escenario ideal para fotografías.

Otra alternativa para los amantes de la naturaleza son las Cavernas de Don Fermín, localizadas en la vereda La Peña. El recorrido permite explorar formaciones naturales que, según relatos locales, fueron utilizadas como refugio por antiguos pobladores y posteriormente durante épocas de violencia en la región.

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