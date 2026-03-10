Este es el pueblo de Colombia conocido como “el ojo de la tierra”: ¿cómo llegar?

La experiencia incluye también degustaciones de productos como bebidas artesanales y preparaciones ancestrales que reflejan la identidad culinaria del municipio. Foto: D&M PARADISE Tours

Cuando se habla de Córdoba, con frecuencia el departamento aparece asociado a los momentos difíciles que han marcado su historia reciente. Sin embargo, en medio de estas circunstancias también surgen historias que muestran otra cara del territorio: la de las comunidades que, a partir de su riqueza natural y cultural, encuentran en el turismo una forma de reconstrucción y esperanza.

Uno de esos ejemplos se encuentra en Ayapel, conocido como la capital pesquera de Córdoba, “el ojo de la tierra” y también como la ‘Ciudad entre Aguas’. Allí, la vida cotidiana, la economía y buena parte de la identidad cultural del territorio giran alrededor de este vasto sistema de humedales.

¿Por qué se llama la ciudad pesquera de Córdoba?

Este reconocimiento se debe a la estrecha relación que Ayapel ha mantenido históricamente con la pesca, una actividad que durante generaciones ha sido el sustento de numerosas familias y que está profundamente ligada a la ciénaga de Ayapel, uno de los espejos de agua más grandes del país.

Este extenso sistema de humedales no solo define el paisaje del municipio, sino también su economía, sus tradiciones y la forma de vida de gran parte de la comunidad. Como explica Diana Arroyo, fundadora de D&M y profesional en Ecología y Turismo, este entorno natural también ha abierto nuevas formas de mirar el territorio.

“Ayapel no solo destaca por su tradición pesquera, sino también por ser uno de los territorios más biodiversos del departamento e incluso del país, ya que hace parte de uno de los complejos de humedales de agua dulce más importantes de Colombia, con cerca de 43.000 hectáreas”, señala.

Esta riqueza hídrica y natural convierte a Ayapel en un escenario ideal para el turismo de naturaleza. Aquí nacen iniciativas como D&M, un emprendimiento turístico del municipio, que ha encontrado allí una oportunidad para mostrar la biodiversidad del municipio a través de experiencias como el avistamiento de aves, los recorridos por la ciénaga y las propuestas de turismo comunitario.

Más que atraer visitantes, el proyecto busca visibilizar la relación entre las comunidades y su entorno, así como contar la historia de un territorio que ha encontrado en sus aguas, su biodiversidad y su gente una forma de proyectarse hacia el futuro.

“Este tipo de iniciativas se conecta con la apuesta que hoy impulsa el país por fortalecer el turismo de naturaleza, de aventura y enfocado en el ambiente, donde los visitantes no solo recorren paisajes, sino que también tienen la oportunidad de conocer los ecosistemas y la vida que se desarrolla alrededor de ellos”, menciona la directora.

El emprendimiento hace parte de la estrategia de Destinos de Paz, una iniciativa que busca promover el turismo en territorios que han vivido momentos complejos por el conflicto armado. Como reconocen desde el territorio, el municipio no fue ajeno al conflicto armado; sin embargo, hoy se busca que el turismo se convierta en una alternativa de emprendimiento para las comunidades y en una herramienta que contribuya a mejorar la calidad de vida.

¿Qué puede hacer en el municipio con la iniciativa?

La experiencia turística que propone D&M está pensada como un recorrido de varios días que permite conocer no solo los paisajes del municipio, sino también su historia, su cultura y la relación que las comunidades mantienen con la ciénaga y la naturaleza.

“El viaje inicia con la llegada al municipio y el registro en el alojamiento. Durante la tarde, los visitantes participan en un recorrido histórico por Ayapel, una experiencia pensada para entender el origen del territorio y su identidad cultural. A través de museos, talleres artesanales y lugares emblemáticos como su iglesia —que alberga uno de los pocos relojes de sol del país— los viajeros pueden acercarse a la historia y a las tradiciones del municipio", mencionó Arroyo.

Al día siguiente comienza la parte más aventurera del recorrido. Los visitantes se preparan para una jornada que combina avistamiento de aves y un recorrido acuático por la ciénaga hasta llegar a la vereda El Perú. Allí se desarrolla un encuentro directo con la comunidad local, donde los viajeros conocen sus actividades cotidianas, su gastronomía, su cultura y las prácticas sostenibles que han desarrollado para convivir con el ecosistema.

Durante esta experiencia, los turistas también participan en una ruta agroambiental, en la que pueden aprender sobre cultivos sostenibles, plantas medicinales y procesos de siembra que hacen parte del conocimiento ancestral del territorio. Más que una visita, se trata de un espacio de intercambio entre la comunidad y quienes llegan a conocer el lugar.

Al regresar al casco urbano, la jornada continúa con espacios de encuentro como tertulias culturales y muestras gastronómicas, donde los visitantes pueden degustar preparaciones tradicionales elaboradas con productos locales.

Además de este recorrido principal, Ayapel ofrece otras experiencias que enriquecen la visita:

Avistamiento de aves: realizado con el apoyo de organizaciones locales como la Corporación de Aves, que también trabaja en procesos de reforestación, reciclaje y conservación ambiental.

Senderismo y recorridos naturales: caminatas por diferentes ecosistemas que permiten observar la biodiversidad del territorio.

Visita al Ojo de la Tierra: un fenómeno natural poco conocido que, según los habitantes, solo tiene un equivalente en el mundo, ubicado en Argentina. En Colombia se encuentra precisamente en el municipio de Ayapel.

A esto se suman experiencias como el chocolate de origen, donde los visitantes participan en el proceso artesanal del cacao: desde el tostado y la molienda hasta la preparación de bebidas tradicionales con maíz cariaco y especias locales. Esta actividad también permite conocer el trabajo de mujeres y jóvenes que transforman el cacao en productos que fortalecen la economía comunitaria.

¿Cómo llegar a Ayapel?

Para llegar a Ayapel desde Bogotá, la forma más sencilla es tomar un vuelo hasta el aeropuerto Los Garzones, que sirve a la ciudad de Montería. Desde allí, el trayecto continúa por vía terrestre hasta el municipio, en un recorrido que dura aproximadamente dos horas y media.

Una vez en Ayapel, varios de los recorridos turísticos se realizan por agua, por lo que el desplazamiento hacia algunas veredas o atractivos naturales se hace en lancha a través de la ciénaga.

Si el emprendimiento fuera un animal o un color...

"Si este proyecto tuviera que representarse con un animal, sería el chaparro o chavarri (conocido localmente como chaparral), una de las aves más representativas de la región. Esta especie se caracteriza por ser monógama, ya que forma pareja con un solo compañero durante su vida, algo que para los habitantes simboliza la fidelidad y el vínculo con el territorio. Además, es un ave muy presente en Ayapel: incluso puede verse cerca de las viviendas y muchas familias la consideran parte de su entorno cotidiano", dijo Arroyo.

Un dato curioso del municipio

Según cuenta la directora, una de las leyendas más conocidas de Ayapel está ligada a San Jerónimo, el santo patrono del municipio. El relato popular dice que un hombre que cayó a las aguas del lugar se encontró con un caimán y, asustado, le pidió ayuda al santo prometiendo ofrecerle una figura de oro si lograba salvarse. Según la historia, el animal no lo atacó y lo llevó hasta la orilla sano y salvo, un hecho que hoy se recuerda como parte del imaginario cultural del municipio.

Datos de contacto:

Facebook: D&M PARADISE Tours Ayapel

Correo : paradisetoursayapeldm@gmail.com

Instagram : @dm.toursayapel

Celular: 3147912501

