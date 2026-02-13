Este es el pueblo de Colombia conocido como la capital del bocadillo: ¿cómo llegar?

Imagen de referencia. La adolescente fue trasladada al Hospital Regional de Vélez, donde falleció a causa de un trauma craneoencefálico. Foto: Wikipedia/Juan Gómez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Pocos sabores logran despertar tanta memoria como el del bocadillo de guayaba. Presente en loncheras, meriendas y postres tradicionales, este dulce rojo y aromático ha acompañado generaciones enteras de colombianos, convirtiéndose en uno de los emblemas gastronómicos más queridos del país.

Detrás de su sabor, sin embargo, existe una historia que comienza en las montañas santandereanas, donde la abundancia de guayaba, el conocimiento artesanal transmitido de familia en familia y la identidad cultural de sus habitantes dieron origen a un producto que hoy representa tradición, trabajo comunitario y orgullo nacional: el famoso bocadillo veleño, nacido en la histórica ciudad de Vélez.

¿Por qué es la capital del bocadillo?

Esto se debe a su historia económica, agrícola y cultural, la cual ha estado profundamente ligada a la producción de este dulce tradicional. Y es que el bocadillo veleño ha sido durante siglos uno de los pilares productivos del municipio, al punto de convertirse en su símbolo gastronómico más representativo y en una de las principales fuentes de sustento para cientos de familias de la región.

La razón principal de este reconocimiento está en la abundancia de guayaba, una fruta originaria de la América tropical que posee gran importancia económica en Colombia y constituye una de las materias primas más relevantes de la agroindustria alimentaria del país.

En esta región, las condiciones del territorio —caracterizado por su clima favorable y sus suelos fértiles— facilitan el cultivo de variedades especialmente adecuadas para la elaboración del tradicional bocadillo.

Al tratarse de una fruta nativa, las comunidades indígenas ya utilizaban la guayaba para preparar distintos dulces artesanales. Sin embargo, con la llegada de los españoles y la introducción de la caña de azúcar, los pobladores del territorio perfeccionaron la receta al combinar la pulpa de la fruta con el azúcar procesado, obteniendo un producto más duradero, de sabor intenso y fácil de transportar.

Con el paso de los siglos, las técnicas de selección, cocción y moldeado se transmitieron de generación en generación, consolidando una tradición artesanal que aún hoy se mantiene viva.

De hecho, según la Gobernación de Santander, este dulce ha llevado el nombre del departamento a festivales gastronómicos nacionales e internacionales y ha sido protagonista de importantes eventos culturales como el Festival de la Guabina y el Tiple, escenario en el que incluso se elaboró el bocadillo veleño más grande del mundo.

Además, desde 2017 cuenta con denominación de origen, un reconocimiento que protege su autenticidad y reafirma su vínculo directo con el territorio donde nació y se consolidó como símbolo gastronómico.

@descubriendosabores EL PUEBLO DEL BOCADILLO VELEÑO 😍🤤🇨🇴 Y nos vinimos para 📍Vélez, Santander porque esta es la cuna del bocadillo veleño 😍 un dulce típico Colombiano a base de guayaba y azúcar🤤 en este pueblo fue su creación en la época precolombina y solo les digo que es un dulce que todos los colombianos amamos 🙌🏻 Así que por acá les dejamos esta recomendación para que se animen a ir a las bocaderias veleñas en Vélez Santander 🤤 #fyp #bocadillo #bocadillocolombiano #colombia #comidatioica ♬ sonido original - descubriendo Sabores

¿Qué hacer en Vélez?

Vélez es reconocida como la Capital del Folclor de Colombia por sus ferias y celebraciones llenas de música, danza y tradición. Entre los planes imperdibles se destacan:

Visitar la Catedral Nuestra Señora de las Nieves: Conocida como la “Catedral Atravesada”, es una joya arquitectónica del siglo XVI cuya entrada lateral —producto de la inclinación del terreno— le dio su famoso apodo. Además de su valor histórico y religioso, es escenario de celebraciones tradicionales y conciertos de música andina.

Recorrer el Parque Nacional del Folclor: Es el corazón cultural del municipio y sede del Festival Nacional del Folclor y del Reinado Nacional del Bocadillo. Allí podrá conocer más sobre las tradiciones musicales, los trajes típicos y la identidad artística de la región.

Visitar las fábricas de bocadillo veleño: Una de las experiencias más representativas. En estas empresas familiares podrá observar el proceso artesanal, desde la cocción de la guayaba hasta el moldeado y empaque en hoja de bijao, además de degustar el producto fresco.

Conocer la Casa de la Cultura: Espacio dedicado a la promoción del arte y la memoria local, donde se realizan exposiciones, talleres y actividades que fortalecen la identidad veleña.

Fotografiar el Monumento al Artista: Ubicado en una de las entradas del municipio, rinde homenaje al tiple, instrumento emblemático de la región y símbolo de su tradición musical.

Eso sí, caracterizado también por una naturaleza única, puede explorar la Cueva de los Indios, un escenario con formaciones rocosas, pozos y cascadas subterráneas que, según la tradición, sirvió de refugio a comunidades indígenas durante la Conquista.

¿Cómo llegar a este municipio?

Ubicado en el departamento de Santander, a unos 210 kilómetros al noreste de Bogotá, este municipio cuenta con varias alternativas de acceso según el tiempo disponible y el medio de transporte que prefiera.

Las principales formas de llegar son:

En bus (opción más práctica): Desde la Terminal de Transportes de Bogotá salen rutas directas hacia Vélez operadas por diferentes empresas. El recorrido suele durar entre 6 y 7 horas , dependiendo del tráfico y las condiciones de la vía.

En carro particular: Desde Bogotá puede tomar la Autopista Norte en dirección a Tunja, continuar hacia Barbosa y luego seguir las señales que conducen a Vélez. El trayecto toma aproximadamente de 5 a 6 horas .

En avión + transporte terrestre: La alternativa aérea consiste en volar hasta Bucaramanga y, desde allí, continuar el viaje en bus o vehículo particular hacia Vélez, un recorrido adicional de 3 a 4 horas por carretera.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.