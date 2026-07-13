Este es el pueblo en el Atlántico que busca destacar en ONU Turismo por su ecoturismo

Usiacurí, Atlántico. Artesanías en fique, poesía y arte urbano llenan de color a Usiacurí, un municipio que ha convertido su identidad cultural en su mayor atractivo. Foto: Alcaldía de Usiacurí

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si está buscando un destino donde la naturaleza, la cultura y las tradiciones se entrelacen en una sola experiencia, Usiacurí puede convertirse en su próxima parada. Este encantador municipio del Atlántico, famoso por sus artesanías en palma de iraca, sus paisajes y su riqueza cultural, acaba de recibir un reconocimiento que lo pone en la mira del turismo internacional.

El municipio fue seleccionado como uno de los ocho pueblos que representarán a Colombia en la convocatoria Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo, una iniciativa que destaca a las comunidades rurales que han logrado convertir el turismo en una herramienta para conservar su patrimonio, proteger el medio ambiente y generar oportunidades para sus habitantes.

¿Por qué busca destacarse?

Más que atraer un turismo masivo, el municipio ha apostado por experiencias responsables que promueven la conservación de los ecosistemas, fortalecen la economía local y ponen en valor su patrimonio.

Ese compromiso no es reciente. En marzo de 2019, Usiacurí se convirtió en el primer y único municipio del Atlántico en obtener la certificación como destino turístico sostenible, un reconocimiento que fue ratificado en 2023 por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tras verificar el cumplimiento de los estándares exigidos.

Y es que la certificación se otorga bajo la norma sectorial NTS-TS 001-1, que promueve un turismo respetuoso con el medio ambiente, la cultura y las comunidades, al tiempo que busca generar beneficios económicos para la población local. Para obtenerla, el municipio debió cumplir 123 requisitos relacionados con la protección ambiental, la conservación del patrimonio, el manejo responsable de los recursos naturales y la reducción de los impactos negativos asociados a la actividad turística.

Como parte de este proceso, más de mil habitantes recibieron formación del SENA en áreas como guianza turística, tejeduría artesanal en palma de iraca y conservación de recursos naturales.

Paralelamente, la administración municipal implementó medidas para garantizar un crecimiento ordenado del turismo, entre ellas el establecimiento de límites de capacidad en algunos atractivos, programas de manejo de residuos sólidos y aguas residuales.

A estas acciones se sumó el monitoreo permanente de indicadores ambientales, como la calidad del agua, el acceso universal a los servicios de acueducto y alcantarillado, y la creación de un comité comunitario encargado de atender los posibles impactos derivados del turismo. Asimismo, el municipio ha fortalecido las estrategias de seguridad, consolidándose como uno de los territorios más tranquilos del país.

Pero este destino también destaca por sus atractivos, como lo son las tradicionales artesanías elaboradas en palma de iraca, con las que artesanos locales crean bolsos, sombreros, individuales y diversos objetos decorativos que se han convertido en un símbolo del municipio. Además, la naturaleza también ocupa un lugar especial.

¿Qué planes puede hacer en Usiacurí?

Quienes visitan Usiacurí encontrarán una combinación de historia, naturaleza, gastronomía y tradición artesanal que refleja la esencia del Caribe colombiano. Conocido como el “Pesebre del Atlántico” por sus coloridas casas construidas sobre una topografía irregular, este municipio invita a recorrer sus calles con calma y descubrir el patrimonio que lo ha convertido en un referente del turismo sostenible.

Uno de los lugares imperdibles es la iglesia Santo Domingo de Guzmán, construida en 1925 y ubicada en uno de los puntos más altos del municipio. Desde allí es posible disfrutar de una vista panorámica de los techos coloridos, las fachadas decoradas con murales inspirados en aves de la región y la vegetación que rodea a Usiacurí.

Otro de los atractivos es la Casa Museo Julio Flórez, donde el reconocido poeta colombiano vivió desde 1909 hasta su muerte, en 1923. Hoy, este Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural conserva libros, muebles, objetos personales y otros elementos que permiten conocer de cerca la vida y obra de quien fue coronado Poeta Nacional.

La visita también es una oportunidad para disfrutar de la gastronomía local. En los restaurantes cercanos a la plaza principal y a la iglesia se pueden degustar platos típicos del Caribe colombiano, además de helados artesanales y jugos preparados con frutas de la región, como zapote y maracuyá.

Otros planes que pueden interesarle son:

Descubrir la tradición de la palma de iraca. En el Centro Artesanal Corina Urueta y en diferentes talleres del municipio es posible observar cómo los artesanos transforman esta fibra natural en sombreros, bolsos, canastos, individuales y piezas decorativas que representan uno de los mayores símbolos de Usiacurí. Además, se pueden adquirir productos directamente de sus creadores.

Visitar los pozos de aguas mineromedicinales. Durante décadas, estas fuentes naturales atrajeron visitantes por las propiedades terapéuticas que tradicionalmente se les atribuyen. El recorrido se realiza por un sendero ecológico, por lo que se recomienda llevar calzado cómodo, suficiente hidratación y protección solar.

Explorar la Reserva Natural Luriza. Muy cerca del casco urbano se encuentra este bosque seco tropical, ideal para realizar senderismo, observar aves y conocer la biodiversidad característica de la región en un entorno de conservación.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.