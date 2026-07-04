Este es el pueblo que reúne lo más hermoso de Boyacá en un solo lugar: ¿cómo llegar?

El Pueblito Boyacense se construyó inicialmente como un proyecto residencial para artistas y gestores culturales en los noventa. Foto: Cortesía Civitatis

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El turismo cultural en el centro del país tiene un punto de referencia indiscutible en el departamento de Boyacá. En la ciudad de Duitama, específicamente en la vereda Tocogua, se encuentra el Pueblito Boyacense, un complejo urbano y arquitectónico que se ha consolidado como referente de la memoria, la estética colonial y la herencia de esta región colombiana.

Este espacio nació en la década de 1990 como un proyecto de vivienda para artistas y gestores culturales. Tras su inauguración oficial en 1996, el lugar recibió las declaratorias de Patrimonio Cultural y Turístico a nivel municipal y departamental.

El complejo consiste en una representación estructuradaque rinde homenaje a la identidad boyacense mediante la recreación de los siete municipios más emblemáticos y hermosos de la región.

La distribución del lugar está minuciosamente diseñada para albergar siete plazoletas principales, cada una de las cuales evoca con exactitud la arquitectura, los colores y la atmósfera de un pueblo específico del departamento.

Villa de Leyva, con su imponente herencia empedrada; Ráquira, decorada con tonos que emulan las arcillas y los pigmentos naturales; Monguí, que transporta a la solemnidad de sus construcciones religiosas; además de las plazoletas dedicadas a Tenza, Tibasosa, Sáchica y El Cocuy.

En cada una de estas secciones, las fachadas exhiben balcones de madera tallada, faroles coloniales y techos cubiertos por tejas de barro cocido, lo cual garantiza una inmersión cultural absoluta sin necesidad de salir de Duitama.

Sabores, saberes y arte

Al recorrer sus calles empedradas, se encuentra una amplia oferta de locales comerciales que preservan el legado gastronómico y artesanal de Boyacá. Dentro del complejo operan múltiples restaurantes de comida típica, donde se sirven preparaciones tradicionales como la gallina criolla, el cocido boyacense, las arepas de maíz pelao y los dulces locales como los tradicionales “besitos de novia” de Villa de Leyva.

Asimismo, las cafeterías y tiendas especializadas ofrecen espacios para degustar el café de la región y bebidas ancestrales.

El componente artesanal está presente en talleres y galerías de souvenirs. Se pueden adquirir piezas auténticas de alfarería y cerámica procedentes de la influencia de Ráquira, así como cestos tejidos a mano que rinden homenaje al arte de la cestería heredado de los pueblos indígenas de la provincia de Tenza.

Además de los locales comerciales, la infraestructura interior del pueblo cuenta con la Capilla de San Francisco, un templo que complementa la estética virreinal del conjunto, y zonas de bienestar que incluyen servicios de spa y hospedajes temáticos para quienes desean prolongar la estancia.

A lo largo del año, el lugar se transforma en el escenario de eventos culturales como el festival “Bazarte”, las celebraciones de Semana Santa y el festival Cacique Tundama, concluyendo cada año con el famoso alumbrado navideño “Pueblito Brilla”, que cubre de luces cada rincón del patrimonio arquitectónico.

¿Cómo llegar desde Bogotá?

Para los viajeros que desean conocer este destino desde la capital, el trayecto terrestre ofrece excelentes condiciones viales a través de una de las autopistas más modernas del país. El viaje en automóvil particular o de servicio público tiene una distancia aproximada de 194 kilómetros y requiere un tiempo estimado de tres horas.

Para emprender esta ruta, se debe salir por el norte de Bogotá utilizando la Autopista Norte con dirección a la ciudad de Tunja.

El Pueblito Boyacense se encuentra a tan solo dos kilómetros del casco urbano de Duitama, en el sector de la vereda Tocogua (calle 29 N° 26-75).

El acceso se encuentra señalizado y es apto para todo tipo de vehículos. Para quienes optan por el transporte público, las terminales de transporte de Bogotá (Salitre o Portal del Norte) ofrecen rutas directas con frecuencias permanentes hacia la Terminal de Transportes de Duitama, desde donde se puede tomar un servicio de taxi local o colectivos urbanos que lo llevarán hasta la entrada principal del complejo turístico.

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