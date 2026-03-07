Este pueblito fue capital de Colombia por unos meses ¿Por qué? Esta es su historia

Nombrado Pueblo Patrimonio este 2021, este municipio jugó también un papel importante en el proceso de Independencia del país, sirviendo como capital de la República libre de la Nueva Granada por varios meses y como el cuartel general de las tropas libertadoras. Foto: Mincomercio

Cuando se viaja, hay un placer que va más allá de recorrer paisajes o tomar fotografías: entender el lugar que se visita. Saber por qué una plaza está donde está, qué historia guarda una iglesia antigua o qué ocurrió en ese rincón aparentemente silencioso permite mirar el destino con otros ojos. Cada pueblo tiene huellas que hablan de su pasado y descubrirlas es, muchas veces, la mejor forma de comprender su identidad.

En Colombia, una de las rutas más fascinantes para acercarse a esa historia es la de la independencia. A lo largo del país existen pueblos y ciudades que fueron escenario de decisiones, batallas y episodios que ayudaron a dar forma a la República. Entre ellos hay uno que guarda una curiosidad histórica difícil de imaginar: durante un día —o más bien varios días— fue capital.

Se trata de Pore, en Casanare, un lugar donde la memoria de la independencia sigue presente en sus calles, su arquitectura y sus relatos. Aquí le contamos por qué este pueblo llegó a ocupar un lugar clave en la historia del país, qué ocurrió hace 200 años y qué puede encontrar hoy quien decide visitarlo.

¿Cómo llegó a ser capital?

Según explica el Banco de la República en su sección web de enciclopedia histórica, este municipio casanareño tuvo un papel fundamental en el proceso de independencia de Colombia, pues desde mucho antes de la victoria definitiva fue escenario de levantamientos y resistencia contra el dominio colonial.

Para entender cómo llegó a convertirse en capital, es necesario mirar el contexto de la región. En los Llanos se gestaron varias rebeliones contra la Corona, el clero y las autoridades coloniales, impulsadas por un fuerte sentimiento de libertad entre los llaneros. Incluso cuando en otras regiones del país los acuerdos con la Corona lograron calmar las revueltas, en Casanare el espíritu independentista se mantuvo firme.

De hecho, entre 1809 y 1810 ya se había planteado la posibilidad de declarar la guerra a España desde este territorio. Durante la Reconquista española, cuando gran parte del virreinato volvió al control de la Corona, Casanare se convirtió en un bastión de resistencia y en refugio para muchos patriotas. Fue el único territorio de la antigua Nueva Granada que los realistas no lograron dominar completamente, razón por la cual más tarde sería recordado como la “Cuna de la gesta libertadora”.

En ese contexto, la institución señala que Simón Bolívar decidió enviar en 1818 a Francisco de Paula Santander a Pore con una misión clave: organizar un ejército a partir de las dispersas guerrillas llaneras. Aquellos hombres terminarían convirtiéndose en la base del ejército patriota que un año después derrotaría a las tropas españolas en la decisiva Batalla de Boyacá.

Precisamente por esa condición de territorio que los realistas no lograron dominar completamente, el 18 de diciembre de 1818 se redactó la Proclama de Pore. En este documento se declaró a la provincia de Casanare como el único territorio libre de la Nueva Granada y se estableció un gobierno provisional encargado de organizar tropas, administrar recursos y mantener la lucha por la independencia.

A partir de ese momento, y según lo menciona Señal Memoria, Pore se convirtió en capital del gobierno republicano y en el principal centro político y militar de la resistencia. Allí se organizaron las bases administrativas, económicas y militares de la naciente república, mientras se preparaba la campaña libertadora que culminaría en 1819.

De acuerdo con investigaciones citadas por el historiador Pedro Nel Pinzón, la provincia de los Llanos ejerció la representación política de la Nueva Granada desde el 18 de diciembre de 1818 hasta el 10 de septiembre de 1819, aunque las fechas exactas aún son objeto de debate entre algunos expertos.

Esto significa que, más que haber sido capital por un día, Pore funcionó durante cerca de diez meses como sede del gobierno de la Nueva Granada. Desde allí se convocó el Congreso Provincial, se definió la estructura del nuevo gobierno y se nombró como presidente provisional al gobernador llanero Juan Nepomuceno Moreno, quien ocupó el cargo hasta que Simón Bolívar asumió el mando tras las victorias militares de 1819.

Por eso, aunque muchas veces su historia aparece resumida en una sola frase, lo cierto es que este pequeño pueblo de Casanare fue uno de los lugares donde comenzó a tomar forma la independencia del país.

¿Qué hacer en el municipio?

Pore también es un destino que invita a recorrer con calma sus calles y a descubrir la cultura llanera. En 2021 el municipio fue incluido en la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, un programa impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, que reconoce a localidades con alto valor histórico, arquitectónico, cultural y natural.

Con este reconocimiento, el municipio se convirtió en el primer municipio de Casanare en ingresar a esta red, destacándose por su patrimonio colonial, su gastronomía llanera, su entorno natural y los acontecimientos históricos que marcaron su territorio durante la independencia.

Quien visita este municipio puede recorrer varios lugares que conservan la memoria de esa historia.

Complejo Arquitectónico Colonial: Uno de los principales atractivos del municipio es este conjunto de edificaciones coloniales construido por los españoles hace más de tres siglos. Allí aún se conservan vestigios de la antigua iglesia y de edificaciones que funcionaron como cárcel en la época colonial.

La Calle Real (calle 3): Es una de las vías más representativas del municipio. Sus casas construidas en tapia pisada , una técnica tradicional transmitida durante generaciones, conservan el ambiente colonial del pueblo. En esta calle también se pueden ver murales que evocan la identidad cultural llanera.

Museo Juan Nepomuceno Moreno: Este espacio está dedicado a la memoria histórica del municipio y a la cultura llanera. Allí se realizan exposiciones, conferencias y actividades culturales relacionadas con el llanerismo, como la narración de “cachos” y los cantos de trabajo de llano, declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

No obstante, el atractivo de Pore no reside únicamente en su casco urbano; también su ambiente natural brinda oportunidades para acercarse a las costumbres y al paisaje de los Llanos.

Crozopando: Es una reserva histórica y ecoturística donde se pueden realizar cabalgatas, caminatas ecológicas, avistamiento de fauna y flora, camping, fogatas y actividades de astroturismo. También es un lugar ideal para descansar en chinchorro y disfrutar de gastronomía típica.

Arena Río Claro: Ubicado a unos cinco kilómetros del municipio, este lugar permite vivir una experiencia muy propia de la cultura llanera: participar en faenas ganaderas como el aparte y encierro de ganado, generalmente a lomo de caballo.

Laguna Piña Corozo: A unos 14 kilómetros de Pore, esta laguna es un destino ideal para pasar el día en familia. Allí se pueden realizar actividades como canotaje, caminatas, cabalgatas o camping, además de disfrutar de los amplios paisajes y atardeceres característicos del llano colombiano.

¿Cómo llegar?

Llegar a Pore desde Bogotá es posible tanto por vía terrestre como aérea.

Por carretera existen dos rutas principales.

Tomar la R uta 62 , con una distancia aproximada de 399 kilómetros y un tiempo de viaje cercano a ocho horas .

Tomar la conocida Vía al Llano, un recorrido de alrededor de 490 kilómetros que puede tardar cerca de diez horas, dependiendo de las condiciones del tráfico y la vía.

Quienes prefieran viajar en avión pueden volar hasta el Aeropuerto El Alcaraván, ubicado en Yopal. Desde allí, el trayecto continúa por carretera durante aproximadamente una hora hasta llegar a Pore, ya sea en transporte intermunicipal o vehículo particular.

