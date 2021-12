Esto cuesta hospedarse en la casa de “Mi Pobre Angelito” en Navidad

El anfitrión de la estadía será Devin Ratray quien interpreta a Buzz, hermano mayor de Kevin, en "Mi pobre angelito".

Durante esta temporada navideña, los fans de “Mi Pobre Angelito”podrán hacer realidad sus sueños de pasar una noche en la casa original de la película. Mientras los McCallister están de viaje en sus vacaciones anuales, cuatro invitados tendrán la oportunidad de revivir sus escenas favoritas del clásico navideño y dejar que su niño interior de ocho años, corra libre durante la noche sin la interrupción de molestos intrusos.

Tras el estreno de Home Sweet Home Alone, la nueva película navideña que ya está en streaming en Disney+, el hermano mayor Buzz McCallister se unirá a miles de anfitriones en Airbnb abriendo las puertas de la casa de su familia en Chicago, para ofrecer un viaje al pasado y una forma inolvidable de celebrar las fiestas.

“Puede que no me recuerdes como alguien especialmente complaciente”, dice Buzz, “pero he crecido, y me encantaría compartir mi casa familiar, incluso mi pizza contigo en esta navidad. Sólo trata esta vez de no dejar suelta a Axl mi tarántula”, añade.

Buzz organizará una estancia de una noche* para un máximo de cuatro invitados en la residencia McCallister, el 12 de diciembre por sólo 25 dólares.

Durante su estancia, los huéspedes disfrutarán de:

Un acogedor lugar dentro de la casa con luces navideñas y un árbol perfectamente recortado para celebrar la temporada.

Un sinfín de trampas (pero no te preocupes, tú las pondrás, no las esquivarás).

Mucha loción para después de afeitar y oportunidades para gritar en el espejo.

Todas tus cosas favoritas de los 90′s, incluyendo la mejor pizza de Chicago y una cena a la luz de las velas con macarrones con queso.

Un encuentro con una tarántula de verdad.

Proyección de la nueva aventura navideña de la franquicia, Home Sweet Home Alone.

Un set de LEGO Ideas Home Alone para llevar y construir en casa.

“Puede que todos seamos mayores y más sabios ahora, pero nunca somos demasiado viejos para las travesuras navideñas”, dijo Buzz. Y añadió: “Así que este año, pasa las fiestas navideñas en casa de mis padres”.

Una Navidad feliz para alguien más

Siempre es importante compartir, así que en honor a la primera estancia en la casa de los McCallister, Airbnb hará una donación única al Hospital Infantil La Rábida de Chicago, que se dedica a mantener y mejorar la calidad de vida de cada uno de sus pacientes con condiciones complejas, discapacidades y enfermedades crónicas.

Aquellos que esperen alojarse en la casa de los McCallister, deben tener en cuenta que las normas de esta estancia requieren un estricto cumplimiento de las indicaciones locales de covid-19. El personal de la casa seguirá las reglas locales, estatales y federales aplicables, así como las prácticas de seguridad COVID-19 de Airbnb, que incluyen el uso de cubrebocas, distanciamiento social y el cumplimiento del proceso de limpieza mejorado en cinco pasos de Airbnb. Los huéspedes son responsables de su propio viaje hacia y desde Chicago.

Los creadores de la travesura pueden solicitar la reserva de esta estancia a partir del martes 7 de diciembre a las 2 p.m. (hora colombia) en airbnb.com/homealone.

Airbnb está vigilando de cerca las tasas de infección de Chicago y las políticas del gobierno y ofrecerá a los huéspedes de la reserva un crédito de viaje de Airbnb de 1.000 USD si es necesario cancelar la estancia.

