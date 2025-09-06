Esto es lo que necesita empacar para sobrevivir (y disfrutar) la selva

Viajar a la selva exige preparación: ropa adecuada, productos ecológicos, un botiquín básico y accesorios reutilizables son clave para disfrutar la experiencia con comodidad y responsabilidad ambiental. Foto: Colaborador/a Esporádica

Viajar a la selva o adentrarse en un bosque tropical es una experiencia que despierta todos los sentidos. La exuberancia de la vegetación, la riqueza de especies y la sensación de estar en contacto con paisajes casi intactos hacen de estos lugares un destino que deja huella en la memoria. Cada rincón sorprende con su vitalidad, sus sonidos y sus colores, ofreciendo una aventura difícil de comparar con cualquier otra.

Pero también es un entorno exigente, donde la humedad, el calor y la presencia de insectos pueden convertirse en un desafío si...