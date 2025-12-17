Estos son los 10 destinos más buscados en Google en 2025

Bilbao es una de las ciudades más cosmopolitas e innovadoras de Europa. Foto: Pixabay

Sabemos que el turismo ha vivido un buen momento este año, y eso también se refleja en lo que las personas buscaron, soñaron y planearon desde sus pantallas. Ya fuera porque apareció en un chat de amigos, salió del fondo de la lista de deseos o simplemente despertó curiosidad, es muy probable que alguno de los destinos del más reciente Year in Travel de Google haya pasado por su buscador.

Y de esos destinos, el equipo de Condé Nast Traveller sacó un ranking de los diez más buscados, apoyándose en los datos del informe Year in Travel de Google, analizando los destinos que registraron picos de búsqueda sostenidos a lo largo de 2025 frente a 2024. El resultado es una selección que combina destinos consagrados con otros que, sin tanto ruido previo, lograron destacarse por encima del resto en el imaginario viajero global.

1. Bilbao

Conocida como “la ciudad del Guggenheim”, es uno de los grandes referentes culturales del norte de España y un ejemplo claro de transformación urbana desde la inauguración del museo diseñado por Frank Gehry en 1997. No es para menos que esté entre los más buscados de la plataforma Google, y es que la ciudad apostó por una arquitectura contemporánea que convive con naturalidad con su casco antiguo de más de 700 años, donde las Siete Calles concentran historia, comercio tradicional y una intensa vida social.

A este atractivo cultural se suma una gastronomía reconocida a nivel mundial, con bares de pintxos, restaurantes familiares y chefs de prestigio que hacen de comer una experiencia central del viaje, especialmente en zonas como la Plaza Nueva o el Mercado de la Ribera. Esto lo ha convertido en un destino ideal para escapadas cortas o estancias más completas en el País Vasco.

2. Barbados

Barbados se perfila como uno de los destinos más buscados de 2025 gracias al aumento de conexiones aéreas y a la apertura de nuevos hoteles de alto nivel, como Hotel Indigo Bridgetown, Pendry Barbados y Royalton Vessence, según menciona la revista.

Esto se debe a que este destino, ubicad en el corazón de las Antillas Menores, ofrece dos paisajes bien definidos: la costa caribeña, con playas de arena blanca, aguas cálidas y arrecifes de coral ideales para el descanso y el buceo, y la costa atlántica, marcada por vientos constantes, acantilados y escenarios naturales más salvajes que atraen a surfistas y viajeros en busca de experiencias distintas.

3. Dubai

Dubái se destacará con toda en 2026, y es que ha dejado buenas bases este año para el interés internacional, impulsado por un crecimiento constante, nuevas y ambiciosas aperturas hoteleras —como Ciel Dubai Marina, el hotel más alto del planeta— y una oferta que combina playas, lujo y arquitectura icónica.

Su inconfundible horizonte, liderado por el Burj Khalifa, refleja una ciudad donde la innovación y la ambición marcan el ritmo, al tiempo que su carácter multicultural se manifiesta en barrios como Deira, con zocos tradicionales, mercados y una intensa vida urbana que convive con una infraestructura ultramoderna.

Al mismo tiempo, Dubái conserva su herencia cultural y amplía la experiencia del viajero con contrastes únicos: desde el histórico barrio de Al Fahidi y los paseos en abra por el Dubai Creek, hasta safaris por el desierto, islas artificiales como Palm Jumeirah y una escena gastronómica y cultural de alcance internacional. Este lugar contiene de todo para que el visitante pueda aprovechar.

4. Santander

Santander —y no hablamos del de Colombia— se consolidó como uno de los destinos destacados del turismo español en 2025 gracias a la combinación de playas de arena blanca, temperaturas más suaves en los meses de mayor afluencia y una gastronomía marina más accesible que en otros puntos del litoral.

Y es que la capital de Cantabria une paisajes verdes de montaña con un frente costero elegante, donde conviven edificios señoriales, palacios históricos y propuestas de arquitectura contemporánea, reflejando tanto su pasado aristocrático como su arraigada tradición pesquera.

A ello se suma una oferta cultural renovada, encabezada por el Centro Botín, y una ciudad especialmente amable para viajar en familia, con paseos en barco por la bahía, museos, parques y playas como El Sardinero, Mataleñas o La Concha, que completan una experiencia equilibrada entre naturaleza, cultura y descanso.

5. Ibiza

Ibiza volvió a captar un alto nivel de interés turístico en 2025, impulsada tanto por su fama internacional como capital de la vida nocturna como por una mirada renovada hacia sus zonas más naturales y menos exploradas, especialmente en el norte de la isla.

Por ejemplo, capturo la atención por sus nuevas aperturas como Soho Farmhouse Ibiza y el hiperclub [UNVRS], que han reforzado su atractivo global, demostrando que la isla sigue reinventándose más allá de los grandes clubes. Sin embargo, más allá de la noche, Ibiza destaca por su patrimonio histórico, reconocido por la UNESCO, con enclaves como Dalt Vila, la necrópolis de Puig des Molins o el yacimiento fenicio de Sa Caleta, así como por su herencia hippie y su fuerte tradición gastronómica basada en pescados, mariscos y recetas locales como el bullit de peix, el sofrit pagès o el flaó.

Otros destinos en la lista

6. Cracovia: Cracovia gana protagonismo como destino europeo por su riqueza histórica y cultural, sumada a costos más accesibles en alojamiento y transporte.

7. Málaga: Málaga consolida su popularidad gracias a su clima templado gran parte del año, su oferta cultural y la preferencia de viajeros que evitan los meses de calor extremo.

8. Reikiavik: Reikiavik atrae a viajeros que buscan climas más frescos, naturaleza cercana y experiencias fuera de lo convencional, impulsada por el auge del llamado coolcation.

9. Basel: Basel combina su fuerte identidad artística, impulsada por Art Basel, con un atractivo creciente gracias a grandes eventos internacionales que han aumentado el interés turístico.

10. Düsseldorf: Düsseldorf se presenta como una alternativa menos concurrida en Alemania, ideal para recorrer a pie y combinar el encanto de su casco antiguo con una escena moderna de moda y diseño.

