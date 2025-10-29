Estos son los centros históricos más bellos de Latinoamérica y hay uno colombiano

Cartagena de Indias, como destino turístico religioso internacional, tiene lista la agenda para la celebración de la Semana Santa 2025. Foto: Cortesía Jose caballero

Las ciudades con centro histórico tienen un encanto especial: conservan las huellas del pasado, la memoria de sus pueblos y la esencia de su identidad. En ellas, la historia no solo se observa, sino que se vive en sus calles empedradas, plazas, templos y balcones que resisten al tiempo. Es por eso la agencia alemana TourLane presentó su top 10 de las mejores ciudades latinoamericanas, convirtiendo la historia y su arquitectura en parte esencial del viaje

La agencia analizó 65 ciudades de cinco regiones del mundo, cada una reconocida por su valioso casco antiguo. Y se basaron en cuatro criterios principales: la antigüedad del casco antiguo, el costo promedio de una visita guiada a pie, su nivel de caminabilidad —es decir, qué tan fácil y agradable es recorrerla a pie— y su popularidad en redes sociales, medida por la cantidad de publicaciones en Instagram.

Eso sí, con el apoyo de expertos en viajes, la investigación tomó en cuenta factores como las designaciones de la UNESCO y la importancia cultural e histórica de estos lugares. De ese grupo, se seleccionaron las diez ciudades latinoamericanas con los centros históricos más bellos del continente, una lista que combina historia, encanto y una experiencia única para los visitantes.

Todos los datos se recopilaron en agosto de 2025, con una ponderación que dio mayor peso a la posibilidad de caminar (50%), seguida por la antigüedad (20%), el costo (20%) y la popularidad digital (10%).

Cartagena (Colombia)

Cartagena de Indias, ubicada a orillas del mar Caribe, es una de las ciudades más bellas y emblemáticas de América. Su centro histórico, rodeado por murallas del siglo XVI y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, conserva el encanto colonial en cada calle, plaza y balcón. Recorrer la ciudad amurallada, visitar el Castillo de San Felipe o disfrutar del ambiente bohemio de Getsemaní son experiencias que revelan su mezcla única de historia, cultura y vida caribeña.

Además de su legado histórico, Cartagena ofrece una única oferta turística y cultural. Sus playas, la gastronomía local, los festivales internacionales y los recorridos en carruaje por sus calles coloniales la convierten en un destino inolvidable. Desde las Islas del Rosario hasta el moderno sector de Bocagrande, ‘La Heroica’ combina el descanso, la diversión y el encanto.

Oaxaca (México)

Oaxaca, una de las ciudades más encantadoras de México, combina historia, arte y tradición en cada rincón. Fundada en el siglo XVI, su arquitectura colonial en cantera verde y joyas como el Templo de Santo Domingo de Guzmán reflejan su esplendor barroco. Su centro histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, es un espacio destacado donde conviven mercados tradicionales, museos, cafés y la calidez de su gente, que mantiene vivas las costumbres de sus raíces indígenas y mestizas.

Además de su riqueza cultural, muy cerca de aquí se encuentran maravillas naturales y arqueológicas como Monte Albán, Mitla y Hierve el Agua, que completan una experiencia que mezcla historia, sabor y naturaleza.

Salvador de Bahía (Brasil)

Salvador de Bahía, la primera capital de Brasil, es una ciudad donde la historia y la modernidad se entrelazan frente al mar. Considerada el corazón de la cultura afrobrasileña, refleja en cada rincón su herencia africana a través de la música, la gastronomía y sus tradiciones vivas.

Su centro histórico, el Pelourinho, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, combina arquitectura colonial con una vibrante vida cultural. Desde allí, el famoso Elevador Lacerda ofrece una vista inigualable de la Bahía de Todos los Santos, mientras la capoeira, la artesanía y los sabores bahianos llenan las calles de energía.

La espiritualidad también define a Salvador. Con más de 365 iglesias coloniales, como la majestuosa Iglesia de São Francisco, la ciudad expresa un profundo sincretismo religioso que une el catolicismo con las religiones de origen africano. Espacios como el Parque Pedra de Xangô y la Iglesia de Nosso Senhor do Bonfim simbolizan esa fusión de fe y resistencia cultural.

Ciudad de Panamá (Panamá)

Ciudad de Panamá, la capital del país, es un destino donde la historia, la modernidad y la naturaleza conviven en perfecta armonía. Aquí se puede pedalear frente a un skyline imponente, recorrer la Bahía de Panamá con la brisa del Pacífico y caminar entre ruinas coloniales y calles llenas de vida. La ciudad está compuesta por tres mundos en uno: la moderna urbe de rascacielos, el sitio arqueológico de Panamá Viejo —fundado en 1519— y el encantador Casco Antiguo, Patrimonio de la Humanidad, donde la arquitectura colonial, los restaurantes y la vida nocturna revelan el alma cosmopolita del país.

Su conectividad y cercanía con la naturaleza la hacen aún más atractiva: desde el Parque Metropolitano, con vistas panorámicas, hasta el Causeway de Amador, punto ideal para pasear o embarcarse hacia las islas cercanas.

Buenos Aires (Argentina)

Buenos Aires, la capital de Argentina, es una ciudad cosmopolita que deslumbra por su arquitectura europea, su historia y su energía cultural. Conocida como el “París de América del Sur”, ofrece una mezcla perfecta entre elegancia, tradición y vida urbana. Sus barrios más emblemáticos —como San Telmo, Recoleta y Palermo— invitan a descubrir calles llenas de arte, tango y gastronomía, reflejando el alma porteña en cada rincón.

Entre los lugares que no pueden faltar están el Teatro Colón, uno de los teatros más importantes del mundo; la Avenida 9 de Julio y su icónico Obelisco; el Palacio Barolo, una joya arquitectónica inspirada en la Divina Comedia; y el tradicional Café Tortoni, símbolo de la vida cultural argentina. Todo se complementa con la Plaza de Mayo, donde se alzan la Casa Rosada, el Cabildo y la Catedral Metropolitana, escenarios clave de la historia del país.

Otros lugares en el ranking

Antigua (Guatemala)

Mérida (México)

Colonia del Sacramento (Uruguay)

Sucre (Bolivia)

Quito (Ecuador)

