Estos son los horarios de los senderos ecológicos de Bogotá en Semana Santa 2026

¿Busca un plan al aire libre en Bogotá? Recorra el Sendero La Aguadora Foto: Leidy Barbosa

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Durante Semana Santa, Bogotá cambia su dinámica: baja el tráfico, aumentan los planes al aire libre y los Cerros Orientales se posicionan como uno de los destinos más consultados por quienes buscan una caminata dentro de la ciudad.

Y si usted está entre quienes planean salir y aprovechar estos espacios, tenga en cuenta que para 2026 habrá cambios en la operación. El acceso a senderos tendrá ajustes importantes, por lo que conviene revisarlos antes de alistar la caminata y agendar la visita.

¿Qué cambios hay en los senderos ecológicos?

Aunque Bogotá suele percibirse como una ciudad dominada por el concreto, basta mirar hacia los cerros orientales para descubrir una red de senderos que conecta a la capital con su riqueza natural. Caminos como Vicachá, Quebrada La Vieja, Santa Ana–La Aguadora, La Serranía y Guadalupe–Aguanoso permiten recorrer bosques, miradores y ecosistemas únicos sin salir de la ciudad, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes buscan desconectarse sin ir muy lejos.

Sin embargo, durante la Semana Santa de 2026 estos recorridos tendrán ajustes en su operación. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció cambios entre el 28 de marzo y el 5 de abril, teniendo en cuenta la disponibilidad de la Policía de Bogotá, que estará atendiendo múltiples eventos religiosos en distintos puntos de la ciudad. Por esta razón, la apertura de los senderos será parcial y se organizará por días específicos, con el fin de garantizar la seguridad de los visitantes.

Sábado 28 de marzo

Caminos habilitados: Quebrada La Vieja y San Francisco – Vicachá.

Domingo 29 de marzo

Caminos habilitados: Santa Ana – La Aguadora y Guadalupe – Aguanoso.

Lunes 30 de marzo

Ningún camino habilitado (cierre operativo tradicional).

Martes 31 de marzo

Caminos habilitados: Quebrada La Vieja y Kilómetro 11 – Doce Quebradas.

Miércoles 1 de abril

Caminos habilitados: Quebrada La Vieja y recorrido especial Conexión El Granizo.

Jueves 2 y viernes 3 de abril

Todos los senderos cerrados al público.

Sábado 4 de abril

Caminos habilitados: Santa Ana – La Aguadora y Guadalupe – Aguanoso.

Domingo 5 de abril

Caminos habilitados: Quebrada La Vieja y San Francisco – Vicachá.

Lunes 6 de abril

Todos los senderos cerrados al público (cierre operativo tradicional).

Tenga en cuenta que, aunque los senderos están abiertos hasta las 11:00 a.m., el ingreso cierra a las 9:30 a.m. Si llega después de esta hora, no podrá entrar.

Ojo, el llamado de las autoridades es respetar los horarios, seguir únicamente las rutas autorizadas y evitar el ingreso por zonas no habilitadas. Más allá de una caminata, se trata de una experiencia en ecosistemas sensibles que requieren cuidado y responsabilidad.

¿Cómo inscribirse para las caminatas?

Para disfrutar de este recorrido es indispensable registrarse antes de la visita. La inscripción se realiza en la aplicación Caminos de los Cerros Orientales o en la página gme.acueducto.com.co/visitas. Este paso es obligatorio y garantiza un acceso ordenado y seguro al sendero.

Durante el registro deberá diligenciar el formulario de inscripción con datos como: Nombre completo, tipo y número de documento, ciudad y teléfono, EPS o aseguradora, contacto de emergencia y objetivo de la visita

Una vez complete el proceso, recibirá un código QR en su correo electrónico. Este código es personal y obligatorio para ingresar, ya que es escaneado por los guardias al inicio del recorrido.

Recomendaciones importantes:

Llegue al punto de encuentro al menos 5 minutos antes de la hora seleccionada. Esto le da tiempo para validar su QR y unirse a su grupo sin retrasos.

La actividad es gratuita y cada grupo sale acompañado de un guía que le brindará información ambiental y lo orientará durante todo el recorrido, para que aproveche al máximo la experiencia.

Hacer el registro con tiempo no solo le asegura un cupo, sino que le permite planear mejor su visita, elegir el horario más cómodo y disfrutar de un recorrido organizado, seguro y guiado.

¿Qué podrá ver en los diferentes senderos?

Quebrada La Vieja

Ubicado en la localidad de Chapinero, este sendero atraviesa la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y sigue el curso de un arroyo que serpentea a lo largo de cerca de 8,9 kilómetros. Es uno de los recorridos más completos por su diversidad: combina árboles nativos, vegetación introducida y una alta presencia de aves que encuentran refugio en este entorno. Además, su variedad de rutas y niveles de dificultad lo convierte en una opción accesible tanto para quienes se inician en el senderismo como para caminantes más experimentados.

San Francisco – Vicachá

Este camino recorre uno de los corredores ecológicos más importantes de los cerros orientales, siguiendo el trazado del río San Francisco, clave en la historia de la fundación de Bogotá. A lo largo del trayecto, los miradores ofrecen amplias panorámicas que permiten entender cómo la ciudad se encuentra con la reserva natural. Más que una caminata, es una experiencia que mezcla paisaje, memoria y valor ambiental en un mismo recorrido.

Santa Ana – La Aguadora

Situado en la zona rural de Usaquén, este sendero propone un circuito que atraviesa un bosque de pinos y culmina en el mirador Santa Ana, desde donde se obtiene una vista amplia del noroccidente de la ciudad. Durante el recorrido, el visitante se encuentra con distintos sistemas ecológicos, en los que se combinan coberturas vegetales nativas e introducidas, además del paso cercano de la quebrada Santa Bárbara, que aporta frescura y diversidad al entorno.

Guadalupe – Aguanoso

Este sendero se extiende por una amplia área de los cerros orientales, abarcando territorios en las localidades de Santa Fe y San Cristóbal. Su mayor riqueza está en la transición de ecosistemas, ya que a lo largo del recorrido es posible pasar por bosque andino, altoandino y zonas de páramo. A esto se suman vistas panorámicas de gran alcance sobre Bogotá, lo que convierte el camino en una experiencia más exigente, pero también más completa en términos de paisaje y biodiversidad.

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