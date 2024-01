Estos son los lugares turísticos que no se pueden visitar en 2024

Splash Mountain (Estados Unidos): Este espacio turístico, ubicado en los parques Disney de Orlando y Anaheim, e inspirado en la película “Song of the South”, no recibirá público durante algunos meses de este año ya que se encontrará en etapa de remodelación para basarse en otra producción de la importantes casa de animación, llamada “La princesa y el sapo”. De esta manera, se espera el anuncio de apertura en cualquier mes de este año para que los turistas arriben a su nueva instalación.