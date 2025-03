Estos son los mejores lugares en Colombia para dormir bien y descansar

La nueva tendencia en turismo no es subir montes ni recorrer ciudades sin descanso, sino hacer precisamente lo contrario: dormir, relajarse y desconectarse del caos. Foto: Gettyimages

Con el auge del turismo del sueño, Kayak ha lanzado su Guía del Turismo del Sueño, un ranking de destinos basado en factores clave para un descanso óptimo, como la contaminación acústica, la calidad del aire, la estabilidad del entorno y el acceso a alojamientos enfocados en el bienestar. Conozca cuáles son los mejores lugares para desconectarte y dormir mejor.

Nadie lo entenderá, pero su cuerpo sí. La nueva tendencia en turismo no es subir montes ni recorrer ciudades sin descanso, sino hacer precisamente lo contrario: dormir, relajarse y desconectarse del caos. Justamente Kayak ya lo identificó en su reciente estudio What The Future (WTF) en el que predice ocho tendencias de viaje para 2030, y una de ellas llamada ‘Vitamina T’ revela que el valor de un viaje dependerá de las puntuaciones de bienestar. Con un 60 % de viajeros encuestados priorizando la relajación y un auge en destinos que promueven la longevidad, Colombia tiene lugares ideales para esta tendencia.

Si alguna vez sintió que necesitaba vacaciones para recuperarse de las vacaciones, la guía de Kayak sobre el turismo del sueño le ayudará a elegir los mejores lugares para un verdadero descanso. No se trata solo de una excusa para desconectarse; según estudios, el 59 % de los colombianos sufre algún trastorno del sueño, y hasta un 45 % de la población mundial no duerme lo suficiente.

Viajar para dormir mejor: la clave del turismo del sueño

Para organizar unas vacaciones pensadas en descansar, es esencial considerar la regulación del ritmo circadiano y ciertos factores clave comprobados por la neurociencia del sueño. Según la especialista en esta materia Blanca Mery Sánchez, un viaje bien planeado puede mejorar la calidad del descanso y reducir el estrés, permitiendo que el cuerpo y la mente se regeneren por completo.

Con esto en mente, Kayak compartió un análisis detallado para identificar los destinos en Colombia que ofrecen las mejores condiciones para desconectarse y recuperar energía, dando como resultado un ranking con los 10 mejores lugares para escaparse y descansar como nunca. Entre los factores clave para un sueño reparador en vacaciones se destacan:

Ambientes serenos y alejados del ruido.

Aire limpio y naturaleza cercana.

Hospedajes con disponibilidad de spas.

Clima agradable y temperaturas cómodas.

“Para facilitar la búsqueda de estos destinos ideales para el descanso, Kayak lanzará próximamente el filtro ‘Vacaciones para descansar’ en la herramienta Explore. Esta nueva función permitirá a los viajeros encontrar opciones de vuelo hacia los lugares mejor calificados para un sueño reparador, según nuestro ranking. Solo se incluyen destinos con aeropuertos cercanos para un acceso más sencillo”, asegura Alejandro Lombana, director comercial Latam de Kayak.

Los 10 mejores destinos de Colombia para una escapada reparadora perfecta

Según datos del estudio de Kayak son:

Destino Precio medio por noche % de alojamientos con spa Calidad del aire Puntuación total Pereira, Risaralda $281.788 11 % 28 44.6 Armenia, Quindío $277.576 10 % 28 44.4 Valledupar, Cesar $634.152 5 % 19 44.0 San Andrés $575.605 3 % 20 43.6 Tolú, Sucre $308.198 3 % 28 41.9 Bucaramanga, Santander $213.387 12 % 35 40.7 Coveñas, Sucre $433.952 4 % 28 40.0 Santa Marta, Magdalena $361.720 10 % 33 39.3 Villa de Leyva, Boyacá $365.115 12 % 37 36.6 Cartagena, Bolívar $566.366 12 % 41 30.5

Si va a huir de la rutina, al menos hágalo con estilo (y con una buena almohada). Estas son algunas razones por las cuales estos tres destinos son el top del descanso en Colombia:

Pereira, Risaralda: Si busca dormir bien, Pereira es el destino ideal. Sus paisajes montañosos, aire puro y temperaturas de 25 °C en promedio crean el ambiente perfecto para relajarse. Puede recorrer la ciudad, disfrutar de aguas termales o simplemente perderse en su biodiversidad antes de una noche de descanso profundo.

Armenia, Quindío: Rodeada de cafetales y con una atmósfera serena, Armenia es perfecta para quienes buscan la desconexión total. Pasea por el Jardín Botánico del Quindío, haga una cata de café o dese un masaje relajante en alguno de sus spas. La combinación de naturaleza y bienestar garantiza un sueño reparador.

Valledupar, Cesar: Lejos del bullicio y rodeada de paisajes imponentes, Valledupar ofrece un escape perfecto para quienes buscan tranquilidad. Desde sus vistas a la Sierra Nevada de Santa Marta hasta su rica oferta cultural, esta ciudad es ideal para desconectarse y recargar energías. Claro, en fechas que no coincidan con el tradicional Festival Vallenato.

Si siente que la rutina lo consume y necesita resetearse, podría ser momento de sumarse al turismo del sueño. Ya sea en una cabaña entre cafetales o en una hamaca con vistas a la naturaleza, estos destinos lo esperan para que vuelva a casa con energías renovadas y, sobre todo, bien descansado.

