Estos tres hoteles colombianos fueron reconocidos en los World Travel Awards 2025

La hotelería colombiana se consolida en el escenario internacional. Tres hoteles colombianos fueron reconocidos en los World Travel Awards 2025, considerados como los “Óscar del Turismo”.

Los tres hoteles del país fueron reconocidos a nivel Latinoamérica, lo que posiciona a Colombia como un destino que combina diseño, innovación y experiencias de clase mundial.

Entre los galardones se encuentra el BOG Hotel, ubicado en Bogotá, que obtuvo por segundo año consecutivo el título de Hotel de Diseño Líder de Sudamérica, imponiéndose sobre países como Brasil, Perú, y Bolivia.

“Este reconocimiento es un honor para nuestro equipo y un reflejo del compromiso que tenemos de mostrar lo mejor de Colombia a través del diseño, la hospitalidad y la innovación. Ganar por segundo año consecutivo demuestra que estamos marcando la diferencia en la región y, al mismo tiempo, nos motiva a seguir elevando la experiencia de nuestros huéspedes”, afirmó Paola García, gerente general del BOG Hotel.

Vale la pena mencionar que su propuesta estética está inspirada en la cultura y en los tesoros de Colombia, como el oro y la esmeralda, estos elementos lo han posicionado como referente de lujo y sofisticación en la región.

El hotel Sofitel Legend Santa Clara Cartagena recibió el título de South America’s Leading Hotel (Mejor Hotel de Sudamérica), y el Hotel 101 Park House fue galardonado como South America’s Leading Luxury All-Suite Hotel (Mejor Hotel de Lujo con Suites de Sudamérica).

“Sus murallas, que en tiempos remotos sirvieron de escudo, armonizan con balcones coloniales y edificaciones republicanas evocando el esplendor de otras épocas. Luego de un gran trabajo, el Sofitel Legend Santa Clara Cartagena abrió sus puertas como un hotel de lujo lleno de historia, magia e impactantes anécdotas”, dicen desde la página oficial del hotel.

Por su parte, el Hotel 101 Park House está ubicado en una zona residencial del norte de Bogotá y se trata de un establecimiento que ofrece a sus clientes la oportunidad de vivir unas vacaciones dedicadas a su completo bienestar.

“Este hotel está compuesto por habitaciones decoradas con un estilo elegante, donde la acertada combinación de tonalidades claras y oscuras aportan sofisticación y distinción”, explica el establecimiento.

Los premios también reflejan la evolución y profesionalización del sector turístico del país. De acuerdo con el World Travel & Tourism Council (WTTC), el turismo en Colombia podría generar más de US$ 21,6 mil millones en 2025, consolidándose como un motor clave de crecimiento económico. En este contexto, los galardones refuerzan la proyección de Colombia como un destino competitivo y de alto valor en la región.

