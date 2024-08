Explore la magia de Canadá: estos son los cinco destinos imperdibles para visitar

El Parque Nacional Banff, las Cataratas del Niágara, Vancouver, Old Quebec y el Parque Nacional Jasper fueron los destinos seleccionados por la Comisión Canadiense de Turismo (Destination Canada) Foto: Pexels

En los últimos años, Canadá ha emergido como un destino turístico de primer orden, capturando la atención de viajeros de todo el mundo con su diversidad de paisajes y experiencias. Desde las imponentes cumbres nevadas de las Montañas Rocosas hasta las vibrantes calles históricas de Quebec, el país presenta una mezcla única de maravillas naturales y riqueza cultural que ha cobrado un renovado interés en tiempos recientes. Es por eso que la Comisión Canadiense de Turismo (Destination Canadá) ha hecho, a través de su página web, una selección de algunos de los destinos turísticos imperdibles para los turistas.

Parque Nacional Banff (Alberta): Fundado en 1885, es el parque nacional más antiguo de Canadá y está ubicado en las Montañas Rocosas. El parque es famoso por su paisaje alpino, que incluye montañas escarpadas, densos bosques de coníferas, y lagos glaciares de un azul intenso, como Lake Louise y el Moraine Lake. Banff se encuentra a una hora y media en carro desde Calgary, y hay servicios de autobús que conectan el parque con la ciudad. Como opciones de alojamiento tiene hoteles históricos como el Fairmont Banff Springs, hasta campings y lodges en la naturaleza. Las actividades que se pueden realizar son senderismo por el Plain of Six Glaciers y el Larch Valley, esquí en invierno en las estaciones de Sunshine Village y Lake Louise, avistamiento de vida silvestre, y relajación en las Banff Upper Hot Springs.

Cataratas del Niágara (Ontario): Las Cataratas del Niágara son uno de los fenómenos naturales más icónicos de Norteamérica. Compuestas por tres cascadas principales Horseshoe Falls, American Falls, y Bridal Veil Falls, estas cataratas presentan un espectáculo de agua cayendo desde más de 50 metros de altura. Queda a una hora y media en carro desde Toronto, y también hay servicios de autobús y tren disponibles. Las opciones de hospedaje son hoteles con vistas panorámicas de las cataratas, como el Marriott Fallsview y el Hilton Niagara Falls. Las actividades que se pueden realizar son paseos en barco con Niagara City Cruises que lo llevan cerca de las cataratas, recorrer el Journey Behind the Falls, que le permite ver las cascadas desde detrás, explorar el Niagara Parks Butterfly Conservatory y visitar la cercana región vinícola de Niagara-on-the-Lake. La mejor época para visitar es de mayo a octubre para disfrutar del clima cálido y actividades al aire libre.

Vancouver (Columbia Británica): Es una ciudad costera multicultural, ubicada entre las montañas y el Océano Pacífico. Es conocida por su calidad de vida, su ambiente cosmopolita y sus increíbles paisajes naturales. Vancouver tiene un aeropuerto internacional, y la ciudad está bien conectada por tren y carretera. En cuanto a alojamientos, tiene opciones para todos los presupuestos, desde hoteles de lujo como el Fairmont Pacific Rim hasta acogedores bed and breakfast.

Entre las actividades que se pueden realizar se cuentan: visitar Stanley Park, un parque urbano con senderos, playas y el famoso, Seawall para ciclistas y peatones; explorar el Granville Island con su mercado y galerías de arte; tomar un teleférico hasta Grouse Mountain para disfrutar de vistas panorámicas y actividades al aire libre; y descubrir el barrio de Gastown con sus calles adoquinadas y su reloj de vapor. La mejor época para visitar es de junio a septiembre, cuando el clima es agradable y permite disfrutar de las actividades al aire libre.

Old Quebec (Quebec): Reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, esta ciudad, con su arquitectura europea y calles adoquinadas, lo transporta a otra época. Presenta una rica historia, cultura vibrante y gastronomía excepcional. Quebec City tiene un aeropuerto internacional y está conectada por tren y autobús con otras ciudades importantes. Como opciones de alojamientos tiene desde el Fairmont Le Château Frontenac, que parece un castillo salido de un cuento de hadas, hasta acogedores bed and breakfast en el corazón del casco antiguo.

Las actividades que se pueden realizar son pasear por la Plaza Real y las calles estrechas de Petit-Champlain, visitar la Ciudadela de Quebec y la Plaza de Armas, explorar la historia en el Museo de la Civilización, y disfrutar de la cocina local en restaurantes que presentan especialidades como la poutine y el tourtière. La mejor época para visitar Old Quebec es de junio a octubre para disfrutar de los festivales de verano, o en invierno para experimentar el Carnaval de Quebec.

Parque Nacional Jasper (Alberta): Jasper es el parque nacional más grande de las Montañas Rocosas canadienses, conocido por su naturaleza prístina, vastos paisajes y cielos oscuros que lo hacen ideal para la observación de estrellas. Este parque es un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura. Jasper está a cuatro horas en carro desde Banff por la Icefields Parkway, una de las carreteras más pintorescas del mundo. También es accesible en tren.

Como opciones de alojamientos tiene desde resorts en la naturaleza como el Fairmont Jasper Park Lodge hasta campings rústicos. Las actividades que se pueden realizar son recorrer la Icefields Parkway, explorar el Glaciar Athabasca y el Campo de Hielo Columbia, disfrutar de las aguas termales en Miette Hot Springs, senderismo en el Maligne Canyon y Valley of the Five Lakes, y participar en excursiones nocturnas para ver la aurora boreal o el cielo estrellado. La mejor época para visitarlo es de junio a septiembre para actividades al aire libre, o en invierno para esquiar y hacer caminatas con raquetas de nieve.

