Fairfield by Marriott Bogotá Embajada abre como el primero de la marca en la ciudad

Los espacios públicos de la propiedad evocan la cálida hospitalidad característica de la marca Fairfield by Marriott. Foto: Cortesía Marriott International

Como parte del portafolio de Marriott Bonvoy, Fairfield by Marriott inauguró su renovación con una nueva decoración que brinda a los huéspedes una experiencia acogedora con sensación de calidez y tranquilidad mientras viajan. Con 250 habitaciones y ubicado en la Avenida La Esperanza 51-40, Fairfield by Marriott Bogotá Embajada operará como una franquicia de Marriott, administrada por Hoteles Diplomat. El Fairfield by Marriott Bogotá Embajada ofrece a los huéspedes un cómodo acceso a la zona de la Embajada de Estados Unidos, Corferias y el Centro Administrativo Nacional.

El equipo de administración de la propiedad está dirigido por Alexander Ferrer, gerente general, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en administración hotelera y ha dirigido varios hoteles de marca internacional incluyendo aperturas y renovaciones.

El nuevo estilo de decoración es cálido, atemporal, con visión al futuro y acogedor, con simples acentos al legado de la marca más querida por los fundadores de Marriott. Los elementos específicos destinados a evocar sentimientos de la Hacienda Fairfield, donde crecieron varias generaciones de la familia Marriott, incluyen paredes con recubrimiento en madera, textiles de tejidos acogedores, alfombras que evocan las ondas del agua, una mesa grupal en el restaurante para reunirse y conectar, fotografías y lienzos como obras de arte en el lobby y los recibidores, materiales naturales y texturas únicas en todas partes que muestran las raíces de la marca.

(Lea también: Dos hoteles de Colombia están entre los 10 mejores de Centroamérica y Suramérica)

“Bogotá es uno de los principales destinos del turismo de negocios de la región y se ha convertido en una próspera comunidad hotelera con alto grado de servicio. Estamos emocionados de continuar contribuyendo al crecimiento de Bogotá con la renovación de nuestro hotel que se convierte en el primer Fairfield by Marriott en la ciudad”, dijo Brian King, presidente de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica. Y agregó: “La marca Fairfield brinda una estadía amigable, relajada y sin esfuerzo, así como la promesa de un servicio constante y confiable con un valor excepcional”

Los espacios públicos de la propiedad evocan la cálida hospitalidad característica de la marca Fairfield by Marriott, presentando una estética moderna y tranquila con diseños abiertos, espacios multifuncionales y luz natural. El nuevo diseño interior es impactante, único y aborda las necesidades del huésped de Fairfield para una cálida experiencia. Cada espacio se diseñó teniendo en cuenta las necesidades del viajero moderno para mantenerse productivo en el camino sin demasiada complicación, pero muy cómodo para trabajar o relajarse.

“Me siento honrado ante la oportunidad de unirme a un equipo de administración hotelera tan reconocido y respetable”, dijo Alexander Ferrer, gerente general de Fairfield by Marriott Bogotá Embajada. Y añadió: “Nuestro hotel brindará el más alto nivel de servicio al cliente a nuestros huéspedes y nuestro equipo espera ser un socio comercial activo en la comunidad de negocios y grandes eventos de Bogotá”.

(Lea también: En Colombia está uno de los 10 parques acuáticos más visitados de Latinoamérica)

Las comodidades adicionales del hotel incluyen servicio de lavandería-valet, Wi-Fi de cortesía y dos salones de eventos para 110 personas. También cuenta con desayuno y buffet de cortesía que incluye waffles preparados por usted mismo además de opciones saludables.

Tenga en cuenta que Fairfield by Marriott Bogotá Embajada participa en Marriott Bonvoy, el galardonado programa de viajes de Marriott International, que permite a los socios ganar y canjear puntos por su estadía en el nuevo hotel y en otros hoteles y resorts del extraordinario portafolio de 31 marcas de Marriott Bonvoy. Con la aplicación móvil Marriott Bonvoy, los socios disfrutan de un alto nivel de personalización y una experiencia sin contacto que les permite viajar con tranquilidad.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.